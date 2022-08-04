Привет Пелоси. Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня
Народно-освободительная армия Китая проводит масштабные военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня. Маневры начались сегодня утром и должны завершится в полдень 7 августа.
Пекин анонсировал проведение учений после того, как самолет спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване несмотря на призывы КНР отказаться от визита на остров. При этом в китайской столице подчеркнули, что все негативные последствия от поездки Пелоси «еще впереди».
По информации Global Times, в маневрах принимают участие истребители J-20 и J-11, стратегические бомбардировщики H-6K, эсминцы проекта 052D и корветы 056А. Также планируется протестировать баллистические ракеты малой дальности DF-11 и гиперзвуковые комплексы DF-17.
В Минобороны Тайваня заявили, что целью учений стало психологическое запугивание их граждан. Армия островного государства находится в режиме боеготовности.
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