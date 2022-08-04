Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В USA Basketball заявили, что продолжат борьбу... 20:27
WP: сделка Индии с Россией показала Западу, как сложно... 20:24
Клим Саныч после блокировки канала Гоблина призвал YouTube «или... 20:17
МО РФ: два человека погибли в Карабахе в результате... 20:17
Бывший депутат Рады сообщил о приказе Киева эвакуировать... 20:16
Глава правящей партии Грузии назвал идею визового режима с РФ... 20:14
Экс-биатлонист Тихонов предсказал обмен получившей 9 лет колонии... 20:13
Латвия с 1 августа приостановила соглашение об экономическом... 20:10
Олимпийский чемпион Плющенко не считает предательством смену... 20:04
CNN: жена Байдена озабочена его состоянием из-за внешних и внутренних... 20:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Привет Пелоси. Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая проводит масштабные военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня. Маневры начались сегодня утром и должны завершится в полдень 7 августа.

Пекин анонсировал проведение учений после того, как самолет спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване несмотря на призывы КНР отказаться от визита на остров. При этом в китайской столице подчеркнули, что все негативные последствия от поездки Пелоси «еще впереди».

По информации Global Times, в маневрах принимают участие истребители J-20 и J-11, стратегические бомбардировщики H-6K, эсминцы проекта 052D и корветы 056А. Также планируется протестировать баллистические ракеты малой дальности DF-11 и гиперзвуковые комплексы DF-17.

В Минобороны Тайваня заявили, что целью учений стало психологическое запугивание их граждан. Армия островного государства находится в режиме боеготовности.

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 162-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 162-й день
«Не хочу быть пешкой»: американку Грайнер отправили в российскую колонию
Американскую баскетболистку Грайнер приговорили к девяти годам заключения в России
«Преднамеренный характер пандемии». В Минобороны нашли связь USAID с COVID-19
Минобороны России допустило причастность США к появлению коронавируса
CNN: жена Байдена озабочена его состоянием из-за внешних и внутренних проблем США
Клим Саныч после блокировки канала Гоблина призвал YouTube «или крестик снять, или трусики надеть»
Жена Бута надеется, что договоренность по обмену будет достигнута после приговора Грайнер
Генштаб ВСУ сообщил об отходе из Семигорья и из района шахты Бутовка около Авдеевки
Новости
В USA Basketball заявили, что продолжат борьбу за возвращение Грайнер на родину
WP: сделка Индии с Россией показала Западу, как сложно изолировать Москву
МО РФ: два человека погибли в Карабахе в результате нарушения режима прекращения огня
Бывший депутат Рады сообщил о приказе Киева эвакуировать украинских морпехов их Николаева
Глава правящей партии Грузии назвал идею визового режима с РФ «ксенофобской кампанией»
Экс-биатлонист Тихонов предсказал обмен получившей 9 лет колонии баскетболистки Грайнер
Латвия с 1 августа приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с РФ
Все новости
«Еще больше изолировать страну». В ЕС хотят запретить выдачу виз гражданам России
Глава МИД Эстонии предложил включить в новый пакет санкций запрет на выдачу виз россиянам
От «Тора» до «Смерти Сталина»: где и за что запрещали кино
10 голливудских фильмов, которым отказали в прокате разных стран
«Китайскую Camry» могут привезти в Россию
Chery намерена вывести на российский рынок седан
Из любительницы пайеток и мини — в фэшн-икону: как изменился стиль Меган Маркл
Стилист Червова рассказала, как эволюционировали образы Меган Маркл
«Российские миротворцы в Карабахе сдерживают пять армий»
Полковник Карапетян назвал цель российских миротворцев в Нагорном Карабахе
В Минобороны РФ назвали причину бегства трех бригад ВСУ с позиций в ДНР
Минобороны России: три бригады ВСУ под Донецком утратили боеспособность из-за потерь
В Россию вернутся аналоги магазинов «Березка». Как они выглядели в СССР
«Необходимо согласовать детали операции»: у Пашиняна возникли вопросы к российским миротворцам в Карабахе
Премьер Армении Пашинян: события в Карабахе вызвали вопросы к российским миротворцам
«Не в порядке»: черная комедия про блогершу, которая притворяется жертвой теракта ради лайков
Рецензия на фильм «Не в порядке» с Зои Дойч
Муж рассказал о наркотиках, но скрыл свой статус: истории матерей, родивших с ВИЧ
Врач-инфекционист Патран: иногда об инфекции становится известно только перед родами
Шведский телеканал извинился за репортаж о счастливых херсонцах с российскими паспортами
Шведский телеканал SVT вынужден был извиняться за «неправильный» сюжет о счастливых херсонцах
«Важно, чтобы Китай не помог России». Зеленский пытается настроить Пекин против Москвы
Зеленский надеется лично обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине, но Пекин пока молчит
«Девушек в барбершопах не любят клиенты». Барбер — о скандальных мужчинах и капризных детях
Мастер мужских стрижек объяснил, почему услуги в барбершопе дороже, чем в парикмахерской

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+