Привет Пелоси. Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая проводит масштабные военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня. Маневры начались сегодня утром и должны завершится в полдень 7 августа.

Пекин анонсировал проведение учений после того, как самолет спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване несмотря на призывы КНР отказаться от визита на остров. При этом в китайской столице подчеркнули, что все негативные последствия от поездки Пелоси «еще впереди».

По информации Global Times, в маневрах принимают участие истребители J-20 и J-11, стратегические бомбардировщики H-6K, эсминцы проекта 052D и корветы 056А. Также планируется протестировать баллистические ракеты малой дальности DF-11 и гиперзвуковые комплексы DF-17.

В Минобороны Тайваня заявили, что целью учений стало психологическое запугивание их граждан. Армия островного государства находится в режиме боеготовности.