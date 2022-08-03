Склад Ozon горит в Подмосковье. Огонь пока не удается потушить

В среду на складе Ozon в деревне Петровское в Истринском районе Московской области начался сильный пожар. Согласно последним данным МЧС, пламя охватило 35 тысяч квадратных метров при общей площади склада в 40 тыс. квадратных метров.

Как основные версии экстренные службы рассматривают поджог и неисправность электрооборудования. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. К тушению привлечены 96 человек и 30 единиц техники. Кроме того, правительство Москвы отправило на помощь два специализированных вертолета Ка-32, способных сбрасывать до пяти тонн воды.

По предварительной информации, при возгорании пострадали 13 человек, двоих госпитализировали, еще девяти помощь оказали амбулаторно.

Из динамики торгов на Московской бирже следует, что после появления новостей о пожаре цена расписок Ozon перешла к снижению.