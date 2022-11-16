«Автомобили должны стать более доступными». Путин попросил не завышать цены

Президент России Владимир Путин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову следить за стоимостью автомобилей и не допускать необоснованного роста цен. Глава министерства, в свою очередь, предложил президенту распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих – президент поддержал инициативу. Мантуров отметил, что ситуация в автопроме стабилизируется, производственный конвейер набирает обороты. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Путин призвал Мантурова следить за автомобильным ценообразованием, несмотря на санкции и логистические сложности.

«Обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, о которых мы все знаем, в том числе и с логистикой, никто не злоупотреблял, <...> не поднимал бы цены на автомобильную технику»,

— сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент добавил, что «все всё понимают откуда берутся эти цены», однако необходимо бороться с необоснованным повышением цен, в том числе, на автозапчасти.

В целом, заявил Путин, необходимо сделать автомобили более доступными для россиян. «При организации работы в сфере автомобильного производства нужно добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях», — подчеркнул он.

Автокредиты военным

Мантуров, в свою очередь, предложил Путину распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в частности, мобилизованных. Президент поддержал предложение министра. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

«Да, конечно, так и надо сделать, с учетом повышения стоимости автомобилей», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Кроме того, помимо мобилизованных, льготы могут получить члены их семей, а также пенсионеры, ранее проходившие службу в Вооруженных силах России.

«Ситуация стабилизируется»

Министр, говоря о ситуации в автопромышленности, отметил, что лизинг и субсидирование автопроизводителей, поспособствовали оживлению рынка – всего с привлечением господдержки на 15,5 млрд руб. реализовано около 55 тыс. машин.

Сейчас программа распространяется на семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком, врачей, учителей. Льготы также предоставляются при покупке первого автомобиля. Размер субсидии составляет до 20% от стоимости автомобиля (на Дальнем Востоке — 25%). Для покупки по данной программе доступны все модели УАЗ, ГАЗ, Lada, а также одна из моделей Haval.

В целом, по словам Мантурова, ситуация в промышленности стабилизируется, и растет загрузка конвейеров «АвтоВАЗа», ГАЗа, УАЗа, «Урала» и на российской площадке китайского Haval в Туле. «Не верится, что они пересядут на Lada»: на чем теперь будут возить чиновников В условиях остановки официальных поставок иномарок российские госучреждения начали закупать подержанные... 15 ноября 21:17

«Могу сказать, что с того времени [последнего обсуждения вопроса в июне – «Газета.Ru»] ситуация в отрасли постепенно стабилизируется», — заключил министр.

Ситуация на рынке и в промышленности

Согласно данным издания «Коммерсант», в 2022 году российский авторынок сократится примерно на 60%. Так, с показателей января-февраля 2022 года, по данным Росстата, было произведено около 104 тыс. автомобилей, к нынешнему моменту объем производства упала до примерно 35 тыс. Продажи легковых авто, согласно данным «Автостата», упали с февральского максимума в 99,1 тыс. до октябрьского минимума в 43,3 тыс. штук. Ассоциация европейского бизнеса и «Автобизнесревю» приводят аналогичные показатели продаж.

Ситуация осложняется тем, что многие российские автозаводы либо приостановили работу, либо прекратили выпуск определенных моделей. Так, конвейер тольяттинского «АвтоВАЗа» продолжает работать, однако выпуск моделей Xray, Vesta приостановлен, а модели бренда Renault вовсе прекратили выпускать. Ижевская «Лада» приостановила выпуск модели Vesta.

После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине крупнейшие мировые бренды объявили о готовности покинуть российский рынок. С мая по октябрь из РФ ушли Ford, Isuzu, Lexus, Mazda, Mercedes, Nissan,Toyoya, Renault, часть мощностей продана российскому бизнесу или властям. Часть — готовится к продаже. «Продавать будет просто нечего». Запасы новых авто в России могут иссякнуть к концу года Запасы новых автомобилей брендов из Европы, США и Японии могут закончиться к концу 2022 года... 27 октября 15:11

Петербургские ХХМР, Toyota и Nissan приостановили производство Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio, Toyota Camry и Rav4, а также Nissan Wachqai, X-Trail, Murano. Калужские заводы Volkswagen и «ПСМА РУС» приостановили производство моделей VW Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid, и брендов Peugeot, Citroen, Opel, Fiat и Mitsubishi. Московские заводы Renault, Mersedes-Benz проданы. Первый – столичным властям, второй – дилеру «Автодом». Также сейчас простаивает 16 крупных предприятий по всей России, которые производят автомобильные комплектующие и автооборудование, в том числе, двигатели.

Наиболее бюджетная модель «Лада» в Москве – седан Granta Classic`22 с механической КПП и подушкой безопасности для водителя – обойдется в 724 000 руб. Модели с автоматической КПП на сайте производителя недоступны.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, самой продаваемой моделью в России по итогам 2021 года стала LADA Vesta с показателем в 113 698 проданных автомобилей. Второе место — LADA Granta — 111 430 машин. Третий результат — Kia Rio – 82 941 проданный автомобиль (-6%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Лидер среди кроссоверов — Hyundai Creta, — 68081 экземпляр. Далее идет седан Hyundai Solaris с 61 061 проданными авто.