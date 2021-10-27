«Пекин диктует свои условия»: есть ли у России альтернативы энергорынку ЕС

В ближайшие 10-15 лет европейский энергетический рынок по-прежнему останется для России главной экспортной площадкой, говорят эксперты, однако ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири – 2» позволит сместить акцент энергопоставок в сторону Китая. Специалисты предупреждают — даже полная закачка трубопровода не позволит резко нарастить транзит газа в Пекин.

В долгосрочной перспективе Россия сможет снизить стоимость газовых поставок в Европу на 60% — до $300-400 за тысячу кубометров, сообщило накануне агентство Bloomberg. Однако даже столь значительная уступка «Газпрома» не сможет поколебать курс ЕС на замещение традиционных источников энергии альтернативными. Теоретически, России могла бы диверсифицировать европейский маршрут, однако для наращивания поставок в Китай стране не хватит ресурсных мощностей, считают эксперты.

Европейский приоритет России

В ЕС уже давно говорят о замещении традиционных источников энергии альтернативными. Однако даже частичная реализация «зеленой» стратегии, представленной во время экстренного энергетического саммита ЕС, займет как минимум 10-15 лет. Фактически, в настоящее время реальной альтернативы традиционному российскому газу у европейцев нет, считают аналитики.

«В Европе, как и в России, «зеленые» проекты могут спонсироваться пока только с помощью государственных субсидий. Они нестабильны, поэтому в ближайшие 15 лет экспортные поставки газа в ЕС из РФ никуда не денутся. Если бы все было так радужно, в ЕС сейчас не стали бы активно расконсервировать угольные шахты.

По прогнозам, к 2040 году доля углеродных мощностей в энергобалансе Евросоюза снизится с 80% до 73-74%, то есть, фактически, европейцы сами привязали себя к российскому газу»,

— объяснил доктор экономических наук Никита Кричевский. «Политические заложники»: как ЕС может завершить газовый кризис Ответ ЕС на энергетический кризис будет, однако меры по борьбе с высокими биржевыми топливными... 27 октября 12:11

С ним солидарен и главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. По его словам, общая позиция Европейской Комиссии по продолжению энергетического перехода не отражает точку зрения всех стран союза. Дело в том, что многие государства Центральной и Западной Европы, включая Венгрию, заранее перестраховалась, заключив долгосрочный контракт на 15 лет с «Газпромом».

«По тому же пути пошли и в Сербии, которая также намерена заключить новый долгосрочный контракт с «Газпромом». Странам сейчас осталось обсудить только ценовой вопрос. Очевидно, что тренд на энергобезопасность в угоду ускоренному энергопереходу сейчас становится все отчетливее.

В ближайшие 10-15 лет российский газ останется важной составляющей баланса ЕС. Поведение же отдельных стран вроде Молдавии следует считать политической истерикой, выбивающейся из общего русла»,

— заключил Громов.

Китайское направление

В обозримой перспективе потенциальной заменой европейскому газовому рынку для России мог бы стать Китай. Однако для наращивания поставок у «Газпрома» сейчас нет достаточных технических ресурсов. Дело в том, что действующий газопровод «Сила Сибири», введенный в эксплуатацию в конце 2019 года, позволяет ежегодно перекачивать не более 10 млрд кубометров топлива. Альтернативных маршрутов у России на Дальнем Востоке сейчас нет, пояснили эксперты. Чем Молдавия может заменить российский газ В преддверии переговоров с «Газпромом» о новом контракте Молдавия договорилась... 26 октября 11:06

По словам заведующего кафедрой нефтегазового дела и нефтехимии инженерной школы Дальневосточного федерального университета Александра Гулькова, текущие условия поставок российского газа более выгодны Китаю, чем самой РФ. Все дело в особой ценовой формуле, к которой привязана стоимость топлива, направляемого по трубопроводу «Сила Сибири». Благодаря этому Пекин получает российский газ по одной из самых низких цен среди всех контрактов «Газпрома» — примерно $170-171 за тысячу кубометров. Ниже — только Белоруссия и $128,5 за тыс. кубов.

«Все российские газовые проекты на Дальнем Востоке уже законтрактованы. Завод СПГ на Сахалине, предприятия во Владивостоке уже давно имеют определенную базу азиатских стран-получателей, включая и Китай. Та же история и с «Силой Сибири». Так, в некоторые периоды 2021 года цена за тысячу кубометров там доходила до $140-150 за тысячу кубов. По сути, у «Газпрома» нет ресурсной базы, чтобы нарастить поставки — сеть европейской части России полностью занята, а иных источников сейчас нет»,

— объяснил Гульков.

Парадокс низкой стоимости российского газа для Китая отметил в беседе с «Газетой.Ru» и Громов из Института энергетики и финансов. По его словам, все дело в особой привязке стоимости к внутреннему сырьевому рынку Китая. Дело в том, что остальные контракты российского газового гиганта ориентированы в большей степени на международные ресурсные рынки, что делает стоимость газа дороже.

«В рамках текущего контракта Китай покупает российский газ по очень выгодной для себя цене. Я не думаю, что в дальнейшем «Газпром» будет заинтересован в сохранении текущих ценовых условий. Все дело в особой ценовой формуле, которая остается тайной за семью печатями. Она во многом привязана ко внутреннему китайскому сырьевому рынку, который является регулируемым с низкой стоимостью угля и электроэнергии по сравнению с зарубежными площадками»,

— предположил Громов.

Однако даже текущая низкая стоимость тысячи кубометров уже в следующем году обернется для «Газпрома» существенной выгодой с учетом действия 6-9-месячного лага. Именно поэтому последствия кризиса сырьевого потребления Китая в конце прошлого года перенеслись на осень 2021-го. Сейчас же стоимость природных ресурсов в Пекине повысилась в несколько раз, что уже летом следующего года может довести цены топлива из РФ до $300-400 за тысячу кубометров.

Пекинский акцент на СПГ

В свое время «Газпрому» следовало бы проложить маршрут трубопровода «Сила Сибири» вплоть до восточного побережья Китая, где расположены десятки крупных СПГ-терминалов, говорят эксперты. Именно там сосредоточена основная ресурсная торговля Пекина. В то же время нынешняя ветка российского монополиста во многом зависит от потребительского спроса со стороны жителей северных провинций Китая вроде Харбина, где живут относительно малое количество человек. Именно поэтому Пекин сумел продавить собственные ценовые условия «Газпрому», уточняют специалисты. «Заморозка» цен и обнуление НДС: как Европе справиться с энергошоком Практика совместных закупок стран Евросоюза не решит главную энергетическую проблему — высокие топливные... 22 октября 21:31

По словам Гулькова из Дальневосточного федерального университета, строительство газопроводов, ориентированных исключительно на потребителей, сейчас становятся все более невыгодными. При такой схеме невозможно хранить топливо в подземных резервуарах. Поэтому если у вас будет нестабильный спрос, то трубопровод перестанет окупать себя. Так сейчас происходит и с «Силой Сибири».

«Страна, в которой живут основные потребители, вправе диктовать свои условия поставщику. Это яркая иллюстрация деловых взаимоотношений «Газпрома» и китайской CNPC. Именно поэтому российский газ сейчас поставляется в Пекин по экстремально низкой цене.

Плюс у России на рынке Китая есть сильные конкуренты из Средней Азии, включая Узбекистан и Казахстан, которые поставляют газ по цене $170-180 за тысячу кубов. То есть Китаю есть куда переключиться даже в случае сокращения российских поставок»,

— объяснил Гульков.

Эксперт также добавил, что в последние 20 лет Пекин целенаправленно строил газовые терминала для приема СПГ. Более того, китайцы умудряются принимать российский дешевый газ на севере страны, разжижают его и перевозят в цистернах на восточное побережье, где могут его выгодно перепродать на азиатском рынке по гораздо более высокой цене.

«Китаю не интересен российский газ. Север страны менее перспективен, чем восточное побережье. В этом плане развитие Северного морского пути стало бы для РФ своего рода золотой жилой, чем сейчас активно пользуется «Новатэк». «Газпром» изначально просчитался, проложив трубопровод только до северных провинций. Гораздо выгоднее было бы проложить ветку до Тихого океана — в район Японского моря. Там в терминалах газ бы сжижали, за счет чего монополисту открылась бы дорога на богатую азиатскую площадку СПГ»,

— резюмировал Гульков. «Нефть в обмен на бусы». Как Россия поднимает экономику Китая Планы по двукратному увеличению объемов товарооборота между Россией и Китаем уже в ближайшие... 13 октября 19:56

Это позицию не разделяет Громов из Института энергетики и финансов. По его мнению, если при реализации проекта «Сила Сибири – 2» «Газпрому» удастся продавить изменение внутрикитайской нефтяной привязки к международным биржам нефтепродуктов, то это автоматически поднимет среднюю стоимость каждой тысячи кубометров газа до отметки в $300.

«Нынешняя привязка — болезненный вопрос для «Газпрома». Я сомневаюсь, что в дальнейшем монополист будет заинтересован в сохранении невыгодных для себя условий. Более того, в обозримой перспективе и Китай будет готов пойти навстречу России. Дело в том, что сейчас Пекин закупает сверхдорогой СПГ на азиатском рынке. В этом плане небольшая прибавка в стоимости российского газа будет все равно выигрывать на фоне высоких цен на сжиженное топливо»,

— подчеркнул Громов.

С вводом же в эксплуатацию «Силы Сибири – 2» суммарная мощность двух веток «Газпрома» составит почти 90 млрд кубометров газа. Однако выход на стабильную прокачку произойдет в лучшем случае через 5-7 лет. Для сравнения, только за 2020 год «Газпром» поставил в Европу почти 175 млрд кубометров природного топлива. То есть прямо сейчас Пекин никак не сможет составить достойной конкуренции ЕС в борьбе за российский газ. Для РФ же европейский маршрут по-прежнему остается незаменимым направлением, сошлись во мнении эксперты.

«Сейчас соседи Китая продают газ Пекину на 20-30% дороже, чем Россия. «Газпром» теряет безумные суммы, однако все равно продолжает поставлять дешевое топливо.

Трубу «Силы Сибири» тянула Россия, ей же, по идее, и надо ее как-то окупать. Поэтому для меня остается необъяснимой загадкой поведение «Газпрома». В итоге экономическое взаимодействие Пекина и Москвы все больше напоминает схему «сюзерен — вассал», — заключил Никита Кричевский.