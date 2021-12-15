«Более идиотского решения придумать сложно»: как власти Европы топят газовый рынок

Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о несоответствии газопровода «Северный поток – 2» энергетическим стандартам ЕС привел к рекордному с октября взлету биржевых цен на газ. Более того, $1,5 тыс. за тысячу кубометров – не предел. До конца 2021 года стоимость топлива вполне может перешагнуть критический рубеж $2 тыс., считают эксперты. В разгар отопительного сезона ситуацию неизбежно усугубит низкий запас газа в европейских ПХГ.

Биржевая паника

Стоимость фьючерсных контрактов в ходе утренних торгов на лондонской бирже ICE 15 декабря превысила $1,5 тыс. за тысячу кубометров. Такого роста цен не наблюдалось с начала октября. После небольшого снижения на открытии сессии крупнейшего европейского хаба TTF котировки продемонстрировали рост, достигнув по состоянию на 10.22 мск отметки $1554 доллара.

Положительную динамику показывают и форвардные рынки. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила $960 за тысячу кубометров, но уже сейчас показатели перешагнули отметку $1 тыс. Более того, в преддверии отопительного сезона в ЕС и быстрых темпов отбора газа из местных ПХГ ситуация будет только усугубляться, предостерегают эксперты.

Что будет с ценами на газ

На негативную ситуацию с ростом биржевых топливных котировок повлияло заявление лидера партии «Зеленых» в правительстве ФРГ и главы немецкого МИД Анналены Бербок о несоответствии газопровода «Северный поток – 2» стандартам энергетического законодательства ЕС. Однако трейдеры неправильно поняли посыл министра, обеспокоившись полным отказом от ввода СП-2 в эксплуатацию. На самом же деле, речь шла только о перерегистрации дочки «Газпрома» — оператора Nord Stream 2 AG — на территории Германии, считают эксперты. «Зеленый переход». Европа откажется от долгосрочных контрактов по газу к 2049 году Брюссель хочет к 2049 году отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа в Европу... 15 декабря 20:44

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, фьючерсные биржи Европы остро реагируют на малейший информационный повод. В этом плане еще более несвоевременным стали планы Еврокомиссии отказаться от долгосрочных газовых контрактов после 2049 года.

«Более идиотского и неподходящего по времени решения трудно было себе представить. У вас впереди еще 30 лет, но ляпнуть такое, конечно, нужно было именно сейчас. Если ЕК намеренно хотела новой лихорадки на рынке, то они прекрасно справились со своей задачей», — подчеркнул эксперт.

На этом фоне даже рекордный рост европейских тарифов на электроэнергию остался по большому счету без должного внимания, добавил Фролов. А ведь там ситуация рискует обернуться энергетическим коллапсом для тысяч домохозяйств.

«У рядовых европейцев руки трясутся от одной мысли о росте ставок на электроэнергию. Накануне был побит новый рекорд. За последнее время средние ставки росли до €400 за МВт*час, но затем опустились к €291. На этом фоне не удивлюсь, если к концу декабря биржи пробьют потолок $2 тыс. за тысячу кубов», — предположил аналитик. «Повторение старого трюка». Что могут предпринять противники «Северного потока — 2» Германия не откажется от запуска «Северного потока – 2», но будет всячески затягивать процесс... 13 декабря 19:09

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков согласился, что до конца 2021 года цены на газ, вероятнее всего, не опустятся. По его словам, на биржи сейчас давит фактор низких уровней топливных запасов в европейских ПХГ.

«Более 25% от закачанных в летний период объемов газа европейцы уже выкачали. Это — очень плохой сигнал. Чем больше расходуется топлива из ПХГ, тем меньше вы можете извлекать ежесуточно оттуда. Если раньше ЕС приходил к критической отметке в марте, то в 2021 году это случилось уже в декабре», — объяснил эксперт.

Ситуацию усугубляют планы нидерландского правительства постепенно закрывать крупнейшее газовое месторождение в Европе — Гронинген, добавил Юшков. До недавнего времени ЕС рассчитывал восполнить недостаток топлива именно за счет выкачивания газа с территории Нидерландов.

«Это — гигантское месторождение. Его объемы даже после 55 лет эксплуатации оцениваются в 800 млрд кубов. Но нидерландские власти считают, что дальнейшая разработка Гронингена опасна для прибрежного шельфа из-за рисков землетрясения. Теперь его ускоренно закрывают, что может привести к новым биржевым рекордам», — подчеркнул аналитик.

К концу года котировки вряд ли опустятся ниже $1,5 тыс. за тысячу кубов, верхний же предел может быть в районе $2-2,1 тыс., заключил Юшков.

Чем может ответить ЕС

На фоне ухудшения энергокризиса власти Евросоюза планируют договориться о коллективном контроле над топливными запасами ПХГ. Еще одной мерой может стать совместная стратегия по газовым закупкам. Однако для выполнения данных целей европейцам придется реформировать всю энергетическую систему, заточенную на конкуренцию между независимыми частными поставщиками, считают эксперты. «Шольц в любой момент может перекрыть кран». Чего ждать «Газпрому» от нового правительства ФРГ Новое правительство ФРГ во главе с социал-демократом Олафом Шольцем займет сугубо прагматичную позицию... 09 декабря 18:34

По словам заместителя директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, подобная трансформация совершенно точно не произойдет в ближайшие месяцы. По этой причине оказать должный эффект на биржевой рынок такая стратегия не сможет.

«Это всего лишь один из элементов перетягивания Брюсселем на себя дополнительных функций в сфере энергетической политики. И это в любом случае небыстрый процесс, если предложения будут одобрены. В этом отопительном сезоне они точно ничего не изменят», — объяснил Гривач.

Схожее мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил Фролов. По его словам, у властей стран ЕС сейчас попросту нет эффективных рычагов давления на независимые частные энергетические компании.

«Энергетическую коллективизацию предложила Испания, там сейчас настоящая паника. Но проблема в том, что совместные закупки и контроль за ПХГ сейчас невозможны в принципе. У властей европейских стран нет газовых госкомпаний, чтобы навязывать им закупки по низкой цене», — подчеркнул Фролов.

В этом плане европейцам бессмысленно обвинять «коварный» «Газпром» в энергетическом шантаже, утверждает эксперт. Дело в том, что монополисту принадлежит лишь небольшая доля в 10% (порядка 10 млрд кубометров) от общего объема подземных хранилищ ЕС (около 104 млрд кубов), заключил эксперт.

Развернется ли «Газпром» в сторону Китая

С учетом регулярных обвинений ЕС в адрес «Газпрома» и будущих планов по отказу от долгосрочных контрактов российскому монополисту выгоднее было бы сделать акцент на развитие крупных газовых проектов в азиатском регионе. Тем более, что накануне «Газпром» и китайская госкомпания CNPC договорились о существенном наращивании топливных поставок в КНР в 2022 году, считают эксперты. «Мы явно против такого подхода». Глава «Нафтогаза» — о решении Германии по Nord Stream 2 На всех участках трубопровода «Северный поток — 2» должны быть альтернативные... 05 декабря 12:25

«Увеличение поставок в Китай связано прежде всего с планами «Газпрома» монетизировать перспективное месторождение в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Российский газ — самый дешевый для Пекина ($171 за тысячу кубов на конец сентября — «Газета.Ru»). Если же Китаю с юга перекроют поставки СПГ, там начнется жесточайший ресурсный голод, поэтому КНР сейчас пытается перестраховаться», — подчеркнул Юшков.

В то же время Фролов отметил, что с вводом в эксплуатацию нового трубопровода «Сила Сибири - 2» китайское направление может стать для «Газпрома» приоритетным. Пекин не собирается отказываться от газа к 2060 году, и в отличие от Европы намерен и в дальнейшем заключать долгосрочные контракты.