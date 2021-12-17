Пока не запущен СП-2. В ФРГ могут зарабатывать на российском газе до $100 млн в месяц

Невозможность принятия решения по вводу «Северного потока — 2» до июля 2022 года негативно скажется на газовых котировках. Однако от сверхвысоких цен может выиграть не только Россия, но и сама Германия, считают эксперты. Всего за пару недель немецкие энергокомпании заработают примерно $40 млн, а за месяц — $90-100 млн. Некоторые аналитики считают, что главной целью ЕС является планомерное уничтожение газового рынка, что грозит «Газпрому» многомиллиардными потерями.

Очередная отсрочка

В ФРГ исключили возможность принятия решения по «Северному потоку — 2» до июля 2022 года. По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, регулятор до сих пор не получил необходимые документы от оператора газопровода – Nord Stream 2 AG.

Для ускорения процедуры компании нужно было до конца 2021 года подать документы о перерегистрации со швейцарской юрисдикции на немецкую. Однако этого не произошло. Теперь возобновление процесса сертификации начнется только в следующем году.

Как подчеркнул новый канцлер Германии Олаф Шольц, решение не несет политического подтекста. Вердикт о соответствии проекта европейскому законодательству немецкий регулятор принимал исходя из необходимости проведения «множества консультаций», что потребует дополнительного времени, заверил он.

17 декабря представитель немецкого Минэнерго Сузанне Унград подтвердила, что поставки газа по трубе начнутся только после окончания процедуры сертификации.

Основные европейские площадки, включая нидерландский хаб TTF, закрылись 16 декабря на рекордном с начала октября уровне $1,6 тыс. за тысячу кубов, а в моменте и вовсе превышали $1,7 тыс.

Уже в пятницу котировки отыграли позиции, опустившись до $1,5 тыс., но это все равно остается крайне опасной планкой для рынка, уверяют эксперты.

Сколько заработает ФРГ

От высоких биржевых цен на газ может выиграть сама Германия, от которой зависит решение по «Северному потоку — 2». Ежегодно ФРГ импортирует из России более 50 млрд кубометров топлива, в осенне-зимний период ежемесячные показатели могут варьироваться в диапазоне 3-7 млрд кубометров. Средняя же контрактная стоимость газа по действующим долгосрочным соглашениям составляет $350-400 за тысячу кубов. Однако перепродажа топлива носит краткосрочный характер и имеет спотовую привязку, подчеркивают эксперты. «Они выбрали роль клоуна, это их право». Сможет ли Европа соскочить с «газовой иглы» Предложенные Еврокомиссией способы борьбы с энергокризисом не решат вопрос высоких биржевых цен... 16 декабря 18:25

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, реэкспорт топлива в соседние Чехию, Польшу и Францию приносит немецким частным компаниям около $750-800 с каждой проданной тысячи кубов. В итоге месячная выручка при таком раскладе может принести Германии до $100 млн в месяц.

«ФРГ получает газ на 10-20% дешевле, чем соседние Польша с Литвой. Перепродавать же дешевый российский газ можно в два раза дороже с учетом рекордно высоких биржевых котировок. Однако объемы реэкспортных сделок обычно не очень большие, порядка 100-200 млн кубов. В итоге получим ежемесячную маржу около $40-80 млн, максимум $100 млн», — подчеркнул эксперт.

При аномальных же зимних холодах спрос на реэкспортный немецкий газ сохранится на высоком уровне, добавил аналитик. В этом случае прибыль частных энергетических фирм приблизится к отметке $300 млн. Однако уже в начале весны эта тенденция замедлится, что поставит под вопрос дальнейшую перепродажу российского топлива.

ЕС разрушает газовый рынок

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с «Газетой.Ru» усомнился в коммерческой выгоде Германии от замедления сроков ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». По мнению эксперта, канцлер ФРГ Олаф Шольц слукавил, заявив о неполитическом характере решения. «Более идиотского решения придумать сложно»: как власти Европы топят газовый рынок Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о несоответствии газопровода «Северный поток – 2»... 15 декабря 17:21

Серия неоднозначных высказываний европейских чиновников, начиная с заявления главы МИД страны Анналены Бербок про несоответствие СП-2 законодательным нормам ЕС и заканчивая намерением Еврокомиссии отказаться от долгосрочных газовых контрактов после 2049 года, говорит о желании побыстрее осуществить «зеленый» энергопереход. После каждого такого заявления биржевые цены на газ резко возрастали, что не может быть простой случайностью, уверяет Громов.

«Германия оказалась в очень сложном положении. Внутри страны образовалась коалиция партий с противоположными интересами. Шольц испытывает давление не только со стороны главы «Зеленых» Анналены Бербок, но также со стороны США, Восточной Европы и России. «Газпрому» очень не нравится сложившаяся ситуация», — отметил Громов.

Он также добавил, что несмотря на увеличение прибыли монополиста от рекордно высоких топливных продаж, столь дорогие биржевые котировки служат в среднесрочной перспективе веской предпосылкой для резкого снижения спроса со стороны европейских потребителей.

«В заявлениях Еврокомиссии прослеживается очень опасная логика. ЕС намеренно разрушает рынок природного газа. Новым зданиям в Европе, например, в ближайшие годы запретят подключаться к газовым сетям. С учетом же биржевого ценника на газ выше $1,7 тыс. переход на водород уже не кажется фантастикой», — объяснил Громов.

«Газпрому» четко дают понять, что после 2035-2040 годов монополист рискует потерять большую часть контрактов с европейскими партнерами и миллиарды долларов выручки. В этом плане в ближайшие 20 лет главной задачей компании станет извлечение максимальной выгоды от прокачки по «Северному потоку — 2», чтобы отбить затраченные на строительство $40 млрд, заключил Громов.

Ожидать ли новых ценовых рекордов

При сложившейся конъюнктуре биржевые цены на газ продолжат оставаться на рекордно высоких уровнях, рискуя приблизиться к критической отметке $2 тыс. за тысячу кубометров. «Повторение старого трюка». Что могут предпринять противники «Северного потока — 2» Германия не откажется от запуска «Северного потока – 2», но будет всячески затягивать процесс... 13 декабря 19:09

Даже немедленный ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» не смог бы кардинально сломить негативную тенденцию. С учетом же приближения аномальных зимних холодов в разгар отопительного сезона европейцы могут и вовсе столкнуться с фантастическими $2,5 тыс. за тысячу кубов, считают эксперты.

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, дополнительные 27,5 млрд кубов газа (половина от общей мощности СП-2 – «Газета.Ru») приведут в моменте к небольшому снижению биржевых цен. Однако, как только это произойдет, поставщики топлива переключатся на более привлекательный азиатский рынок, где стоимость топлива гораздо дороже.

«Своей энергетической политикой ЕС сам связал себе руки. Сколько придет топлива в Европу, ровно столько же оттуда и уйдет, это — ловушка. Дураков продавать газ по низкой цене в Европе не будет. Азиаты же с удовольствием примут сотни миллионов кубов газа от «щедрых» европейцев. Только, когда китайцы насытят свои растущие аппетиты, ЕС сможет наконец вздохнуть спокойно», — подчеркнул эксперт.