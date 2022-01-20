«Газовый кризис в Молдавии должен прочистить мозги Варшаве»

Для бесперебойного прохождения отопительного сезона Кишиневу потребуется дополнительная 20% скидка на газ. В противном случае страну уже к концу января будут ждать веерные отключения «тепла» и полуторократное повышение тарифов на электроэнергию для населения, считают эксперты. «Газпром» вряд ли пойдет на полное отключение поставок топлива — лишние ссоры с ЕС могут еще больше замедлить сертификацию «Северного потока — 2».

Вторая контрактная отсрочка

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о решении газораспределительной компании «Молдовагаз» перечислить «Газпрому» $8,5 млн в качестве погашения долга страны за топливные поставки в январе 2022 года. Накануне энергетический оператор выплатил российской компании еще $7 млн.

При этом, по словам Спыну, Молдавии осталось перечислить России еще $25 млн для полного погашения долга. Правда, откуда брать деньги — до сих пор не ясно. 19 января стало известно, что «Молдовагаз» не смогла договориться с «Газпромом» об отсрочке авансового платежа за январь, получив отказ в выдаче кредита.

При этом Молдавия и раньше обращалась с просьбой отложить контрактные платежи. Так, «Газпром» предоставил контрагенту отсрочку долга до 26 ноября, когда Кишинев по графику не заплатил требуемые $74,2 млн за октябрь и первую половину ноября. Только спустя несколько дней Молдавия перечислила нужную сумму.

После второй попытки Кишинева отложить авансовый платеж правительство ввело в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней. Однако, хватит ли этого срока для прохождения энергетического кризиса по-прежнему остается под большим вопросом.

Что будет с тарифами на электроэнергию

Энергетические компании Молдавии вряд ли решатся на продолжение субсидирования действующих тарифов на электроэнергию для населения. В противном случае возросшая закупочная стоимость газа ($647 за тысячу кубов) неизбежно приведет к массовым банкротствам энергопредприятий, заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Института энергетики и финансов Даниил Катков.

В конце декабря 2021 года молдавское Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердили цены на электроэнергию, производимую тепловой станцией Nord. Тарифы для населения к началу 2022-го составили 2,08 лея за кВтч.

По словам Каткова, газовый кризис в стране, c большой долей вероятности, приведет к полуторному росту тарифа уже к концу этого месяца — до чуть более 3 лей за кВтч.

«По сравнению с декабрем 2021 года закупочная стоимость топлива по контракту с «Газпромом» для Молдавии увеличилась почти в 1,5 раза (с $430 до $647 за тысячу кубов — «Газета.Ru»). Кишинев оказался неготовым к такому сценарию. По действующим тарифам для населения государство не может отбить эту разницу», — подчеркнул аналитик.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов тоже считает, что без повышения тарифов для конечных потребителей Молдавия даже при минимальном потреблении топлива не сможет рассчитаться с «Газпромом».

«За год Молдавия потребляет в среднем 3 млрд кубов газа. Без учета Приднестровья — порядка 1,5 млрд. Соответственно, в пиковые отопительные периоды обычно закладывается уровень в 0,8-1 млрд. «Газпром» не может отдавать товар бесплатно». Молдавия не нашла денег на газ Компания «Молдовагаз» не смогла договориться с «Газпромом» об отсрочке очередного платежа. Не... 19 января 17:36

По рыночным условиям, для оплаты этих объемов стране нужно порядка $800 млн на зиму, однако ввиду специфики контракта с «Газпромом» планка уменьшается примерно до $500 млн», — объяснил эксперт.

Однако из-за экономического кризиса в Молдавии страна не сможет достать даже этой, казалось бы, не столь большой суммы. Запасов в подземных хранилищах (ПХГ) у Кишинева нет по причине банального отсутствия в стране действующих топливных месторождений. Поэтому, если «Газпром» перекроет поставки, продержаться до конца января у Кишинева никак не получится, заключил аналитик.

Как поступить «Газпрому»

В сложившейся ситуации российский монополист попал в двоякое положение. Если «Газпром» выполнит ультиматум и прекратит поставлять газ после 20 января, он вызовет неодобрение европейских стран, которые получат лишний повод замедлить и без того затянувшуюся сертификацию «Северного потока — 2». Однако, пойдя во второй раз подряд на уступки Кишиневу, отсрочка платежей для Молдавии может стать правилом, а не исключением, что приведет к потере миллионов долларов для российской компании.

Старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в разговоре с «Газетой.Ru» также подчеркнул, что отказ «Газпрома» от поставок газа в Молдавию станет весомым сигналом для Польши, которая неоднократно требовала от монополиста снизить цены на газ.

«Действующее соглашение Польши с Россией завершается в ноябре 2022 года. Однако Варшава никуда не денется от Москвы, ей придется заключать новое краткосрочное соглашение после завершения контракта от 1996 года. Трубопровод Baltic Pipe не сможет обеспечить Польше требуемые 10 млрд кубов в год.

Демонстрация же газового кризиса с Молдавией, которая не считает нужным договариваться с «Газпромом», должна прочистить мозги и варшавским функционерам, которым, очевидно, нужно быть посговорчивее с монополистом», — отметил Митрахович. «Нефть очень плохо вошла в 2022 год. Из-за геополитики серьезно лихорадит рынок» Рекордный с 2014 года рост цен на нефть во многом вызван геополитической напряженностью... 18 января 22:16

Однако более реальным развитием событий, по его мнению, все же станет очередная отсрочка контрактного платежа. Это может произойти под предлогом предоставления краткосрочного кредита тому же оператору «Молдовагаз», который наполовину принадлежит российскому монополисту.

В свою очередь, Фролов среди возможных вариантов газового кризиса вокруг соглашения с Молдавией назвал перенос январского платежа на более отдаленный период времени. Идеальным вариантом для Кишинева стала бы отсрочка до лета 2022 года, когда потребление газа в стране будет традиционно более низким, чем в пиковые зимние периоды.

«Для бесперебойного прохождения отопительного периода Молдавии нужна скидка как минимум 20%. «Газпром» на это не пойдет. Остается лишь вариант с летней отсрочкой», — заключил эксперт.

Сербский пример для Молдавии

Правительство Молдавии само загнало себя в энергетическую ловушку, поспешно подписав с «Газпромом» контракт в конце осени 2021 года. Заключать подобного рода сделки необходимо летом, чтобы заранее обезопасить страну на случай ценовых биржевых шоков. В любом случае, подчеркивает Фролов, ожидать сейчас каких-либо поблажек от монополиста Кишиневу не приходится ввиду недружественной по отношению к Москве внешней политики. «Берлин сделал выводы»: почему «Северный поток — 2» простаивает Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что сертификация «Северного потока — 2»... 17 января 18:28

По словам эксперта, показательным примером для Молдавии служит еще одна евроинтегрированная страна — Сербия. В конце 2021 года их власти во главе с президентом Александром Вучичем получили для себя гораздо более выгодный полугодовой контракт на поставки газа ($270 за тысячу кубов — «Газета.Ru»). Это стало возможным благодаря тесной кооперации с «Газпромом» на внутреннем энергетическом рынке балканского государства.

«В отличие от Кишинева, Белград не присоединился к антироссийским санкциям. Более того, Сербия допустила «Газпром» до конечных потребителей. В итоге 15% бюджета страны формируются от налоговых поступлений компании «Нефтяная индустрия Сербии», которую в 2009 году продали «Газпром нефти». В итоге фирма избавилась от ежегодных убытков $100-200 млн и стала приносить прибыль», — объяснил аналитик.

Вместо того, чтобы жаловаться «Газпрому» на свое бедственное положение, Кишиневу следовало бы увеличить долю монополиста во владении энергетическим оператором «Молдовагаз» — с нынешних 50% до 100%.

Если бы молдавские власти пошли на этот шаг, то многие разногласия по действующему газовому контракту исчезли бы сами собой, заключил Фролов.