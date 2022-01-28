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Бизнес

ПФР и ФСС могут объединить. Организация будет некоммерческой

«Ъ»: Минтруда предлагает объединить ПФР и ФСС в одну структуру

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Денис Абрамов/РИА «Новости»
Объединение ПФР и ФСС в единый «Социальный фонд» позволит увеличить размер ряда социальных выплат в 1,5 раза и сделать получение социальных услуг более удобным за счет создания единой онлайн-платформы, считают в Минтруда. Если законопроект министерства одобрит парламент, систему реформируют уже 2023 году.

Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) могут объединить в одну структуру, которая будет иметь статус внебюджетного фонда и получит название «Социальный фонд», пишет газета «Коммерсантъ». Реформа запланирована на 2023 год, проект закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ» рассмотрят в весеннюю сессию Госдумы.

Сейчас и ПФР, и ФСС являются государственными учреждениями. В Минтруде хотят это изменить: новая структура будет некоммерческой организацией, но при этом ее учредителем станет правительство РФ. У «Социального фонда» будет свой наблюдательный совет, в который войдут семь человек, включая председателя фонда, главу Минтруда, курирующего работу Российской трехсторонней комиссии (РТК) вице-премьера, а также представителей верхней и нижней палат парламента, работодателей и профсоюзов. Совет будет координировать стратегическое развитие фонда: размер страховых тарифов, использование резервных средств и формирование бюджета.

Источники «Ъ» в социальном блоке отмечают, что административные расходы на работу нового фонда не превысят показатель, заложенный в федеральном бюджете для ПФР и ФСС, то есть примерно 1% от их расходов. Бюджетные средства даже удастся сэкономить за счет эффекта масштаба, а также с помощью сокращения расходов на управленческий аппарат будущего фонда. Рядовых сотрудников переведут на новые позиции в обновленной структуре.

Как объясняют источники газеты, важнейшей предпосылкой к объединению фондов стало принятие в прошлом году Концепции цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года.

Одним из главных ее проектов стала система «Социальное казначейство», которая помогает россиянам узнать о том, какие им полагаются льготы, выплаты, пособия и т.д. и получить их в режиме «одного окна» через портал «Госуслуги». Стратегию приняли, чтобы адаптировать социальную сферу РФ к «новым цифровым реалиям».

Работодатели будут платить взносы в виде единого платежа и исходя из наличия единой взносооблагаемой базы в размере 1,565 млн руб. Общая база позволит увеличить размер нескольких социальных выплат для населения в 1,5 раза, уверены авторы инициативы. Финансовая нагрузка при этом вырастет только для 12,9% работодателей, затраты на одного сотрудника составят примерно 16,4 тыс. руб.

В Минтруде также планируют обязать работодателей платить социальные взносы и за сотрудников, которые работают в рамках гражданско-правовых договоров.

Впервые вопрос объединения ПФР, ФСС и Фонда обязательного медстрахования (ФОМС) подняли в декабре 2018 года, когда вице-премьер Татьяна Голикова дала поручения Минтруду и внебюджетным социальным фондам внести концептуальные предложения по изменению правового статуса фондов. Она констатировала тогда, что изменить правовой статус всех трех организаций затруднительно. После обсуждения с объединениями профсоюзов и работодателей от идеи объединения трех фондов отказались, поскольку структура и функции ФОМС существенно отличаются от структур ПФР и ФСС. В феврале 2021 года стало известно, что Пенсионный фонд могут объединить только с ФСС.

По оценкам проректора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, при слиянии двух структур получится сэкономить по меньшей мере 50 млрд руб. в год — этого удастся добиться за счет сокращения числа сотрудников, а значит, и расходов на офисы.

Члены трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили предстоящее объединение ПФР и ФСС в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что для формирования новой структуры будет создана рабочая группа.

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