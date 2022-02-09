«России давно пора обратить внимание на биотопливо. За ним — будущее»

Строительство СПГ-терминалов, использование древесных щеп и ветряной генерации стало бы наиболее эффективным решением проблемы газовой диверсификации для труднодоступных российских регионов. Эти альтернативные энергоресурсы идеально подошли бы для Дальнего Востока, Камчатки и Восточной Сибири, считают эксперты. Однако все упирается в то, что в этих регионах слишком мало людей.

Поручение Путина

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2022 года составить план действий по внедрению альтернативных источников энергии в регионах, где нельзя использовать природный газ. Сейчас в некоторых областях страны активно внедряют угольную и мазутную генерации, однако проблема в том, что данные виды топлива не экологичны.

В январе 2022 года вице-премьер Александр Новак на видеосовещании с Путиным заявил, что уровень газификации страны по итогам 2021-го составил примерно 70%. За это время природным газом обеспечили 78 субъектов страны. Газовым отоплением снабдили порядка 78 млн российских квартир и домовладений в 48 тысяч населенных пунктах. Рост по сравнению с 2020-м оказался в районе 1,5-2%.

Сейчас в России низкоуглеродными ресурсами помимо природного газа считаются сжиженное топливо (СПГ), атомная энергетика (АЭС), гидроэлектростанции (ГЭС), а также солнечные и ветряные генерации. Перспективным является развитие водорода в качестве экологически-чистого топлива, однако пока многие проекты в этой области находятся на начальной стадии — речь здесь идет о горизонте в 10-15 лет.

Каким регионам нужна газовая диверсификация

Газовая диверсификация сейчас нужна, в первую очередь, на Дальнем Востоке и Восточной Сибири из-за их географической отдаленности. Им приходится задействовать экономически нерентабельные мазутное и дизельное топливо, подчеркнул старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Ракетный удар или подкуп «Зеленых»: как Байден хочет остановить «Северный поток — 2» Президент США Джо Байден «в сотый раз» пригрозил России остановкой «Северного потока – 2»... 08 февраля 18:58

«Тому же Диксону на Таймыре эффективнее было бы использовать энергию арктических ветров. На Камчатке хотят сделать упор на геотермальные электростанции, их сейчас две в этом регионе — Мутновская ГеоЭС мощностью 50 МВт и Верхне-Мутновская опытно-промышленная ГеоЭС, рассчитанная на 12 МВт», — отметил аналитик.

Однако старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил высокую себестоимость производства электроэнергии на геотермальных источниках в долине вулкана Мутновский.

«Удельные капиталовложения в строительство ГеоЭС могут доходить до $1,8-2 тыс. за кВт установленной мощности. Для сравнения, аналогичные показатели для газовой генерации составляют в среднем $600-800 за кВт энергии. Проблему газовой диверсификации для северных регионов Дальнего Востока, Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, Красноярского края и республики Тывы это бы не решило», — резюмировал эксперт.

За биотопливом — энергетическое будущее

Еще одной действенной заменой природному газу стало бы строительство на Дальнем Востоке и Восточной Сибири электростанций, использующих в работе биотопливо. Древесные щепки стали бы основным источником топлива для таких объектов. Кроме того, подобная практика помогла бы сократить выбросы парниковых газов и покончила бы с варварской вырубкой сибирских лесов для дальнейшей продажи ценного природного ресурса Китаю, подчеркнул Митрахович.

По его словам, выработка древесной электроэнергии за последние годы получила широкое распространения в скандинавских странах, например, в Швеции и Финляндии, а также в Белоруссии. Подобная практика стала бы полезной и для сибирских регионов России. НАТО возрождает газопровод Midcat «ради независимости от России» НАТО хочет попробовать заменить «Северный поток — 2» новым газовым интерконнектором Midcat... 07 февраля 19:16

«Леса нуждаются в периодической вырубке — если этого не делать, стволы начнут гнить… Поэтому использование древесных щеп и пеллетов в качестве топлива может быть полезной также в контексте стратегии углеродной нейтральности.

Белорусы всего за несколько лет освоили древесное производство и теперь экспортируют щепы и пеллеты в Прибалтику и Германию. России давно пора обратить внимание на лесные богатства. За биотопливом — будущее», — отметил эксперт.

Дизель — беда Дальнего Востока

Отдаленность дальневосточных регионов заставляет местные власти все чаще обращаться к использованию дизельной и мазутной генераций для замещения природного газа. Однако себестоимость выработки электроэнергии на подобных станциях, так же как и в случае геотермальных источников, остается крайне высокой. Это во многом объясняет давнюю дотационную проблему региона — без госсубсидий и льгот тарифы на электроэнергию для местного населения взлетели бы в разы, подчеркнул Кондратьев.

«На дизельных электростанциях себестоимость выработки электроэнергии с учетом топливного завоза составляет в среднем 15-20 рублей за кВтч. Средний показатель по стране по всем электростанциям — 1,2-2 рубля. В настоящее время дизель — беда для Дальнего Востока», — отметил эксперт.

По его словам, выходом из кризисной ситуации для дальневосточных регионов стало бы следование североевропейской практике — комбинирование различных источников энергии для обогрева малонаселенных пунктов. «Санкционное давление на Кремль вновь позволяет Китаю диктовать свои условия» Годовое увеличение поставок российского газа в Китай до 48 млрд кубов не приведет к азиатской... 04 февраля 20:29

«Дальний Восток с большой долей вероятности пойдет по пути Швеции, Норвегии и Канады. В северных районах этих стран создали локальные энергосистемы, использующие возобновляемые ресурсы. Там небольшие отдаленные поселения активно используют гидроэнергетику вкупе с солнечной и ветровой генерациями. Там это решило проблему дорогого завоза энергоресурсов», — объяснил аналитик.

Атом пока проигрывает конкуренцию

В настоящее время атомные и гидроэлектростанции — более затратные проекты, которые проигрывают в энергоэффективности тому же биотопливу. В подавляющем большинстве восточных регионов России столь масштабные объекты стали бы неэффективны по причине все той же малонаселенности Восточной Сибири и Дальнего Востока. Однако в будущем отдаленные регионы смогут в большей степени использовать энергию, производимую на плавучих мини-АЭС, подчеркнул Кондратьев.

«Блок стандартной большой АЭС вырабатывает в среднем 1-1,2 ГВт. Это очень много даже для более уплотненного юга Дальнего Востока. Крупные потребители в регионе постепенно появляются благодаря крупным проектам в области сырьевой добычи, но этого явно недостаточно для столь большой мощности. В этом плане у мини-АЭС гораздо лучше перспективы на востоке России — их мощность на порядок ниже, в районе 40-60 МВт», — отметил эксперт.

В свою очередь, Митрахович в качестве примера полезного использования плавучей АЭС назвал судно «Академик Ломоносов», которое замещает выработку электроэнергии на Билибинской атомной станции.

«В регионе уже запланировали построить крупные медные предприятия, которые будут использовать энергию с плавучей АЭС. Подобному примеру могут последовать и коммунальные хозяйства, которые доведут «тепло» до конечных потребителей. Проект также мог бы стать полезен для островных территорий вроде Сахалина с его «зеленой» повесткой», — резюмировал аналитик.

Социальная газификация

С учетом близости масштабного проекта «Ямал СПГ» сжиженное топливо вполне могло бы стать эффективной заменой природному газу на Дальнем Востоке. Однако малонаселенность региона вкупе с нерешенным вопросом внутрироссийских цен приводят к тому, что крупнейшие производители топлива — «Газпром» и НОВАТЭК — пока не горят желанием приходить на местный энергорынок, подчеркнул Митрахович. «России нужны более цивилизованные рынки, чем Европа» Признание Еврокомиссией атомной энергетики «зеленой» не приведет к существенному увеличению доли... 03 февраля 21:30

«Активная газификация региона СПГ решила бы вопрос с дотационными тарифами на электроэнергию для местных жителей. НОВАТЭК сейчас собирается построить перевалочный терминал на Камчатке для арктических танкеров. Отпарной газ вполне мог бы использоваться и для отопления домохозяйств. Однако я пока не вижу, чтобы НОВАТЭК был сильно заинтересован в этом», — посетовал аналитик.

По его словам, главная проблема заключается в том, что для газификации Дальнего Востока СПГ нужны многомиллионные госсубсидии. Без дополнительных льгот проект никогда не окупится.

«Вместо здоровой конкуренции НОВАТЭК уже два года настаивает на том, чтобы социальной газификацией Камчатки занимался «Газпром». Никому не нужна проводка газа в отдаленные регионы, где местные жители к тому же хотят получать топливо по регулируемым ценам. Коммерческого смысла здесь в помине нет», — предложил Митрахович.

В свое время государство помогало субсидиями и налоговыми послаблениями строить НОВАТЭК терминал в Сабетте, который будет работать для «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и Обского газохимического комплекса. Компания также доминирует в челябинском и других регионах страны. «НОВАТЭК уже давно пора отплатить российским властям за оказанную поддержку. От этого бы выиграли все — и федеральный бюджет, и жители Камчатки», — заключил эксперт.