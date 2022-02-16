США начнут искать нефть и газ в Узбекистане. Сколько они могут заработать

Планы США по освоению газовых и нефтяных месторождений в Узбекистане не принесут значимой прибыли. Максимум, на что могут рассчитывать американцы, — несколько десятков миллионов долларов за газ, считают эксперты. С нефтью перспектив еще меньше.

Прицел на Среднюю Азию

Геологическая служба США и Госкомитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам займутся поисками сланцевых месторождений нефти и газа в среднеазиатской стране. Об этом сообщило информационное агентство Дунё («Мир») при МИД Узбекистана.

В случае успеха Вашингтон может получить доступ к освоению сырьевых запасов Узбекистана. Добыча энергоресурсов будет производиться по американским технологиям. Затраты на нефтегазовый проект США и Узбекистана оцениваются в $2,3 млн.

Главная цель экспансии США

Вашингтон уже не первый год присматривается к энергетическому рынку стран Средней Азии. В 2020-м США запустили для более тесной кооперации с государствами региона отдельную программу — «Энергетика для Центральной Азии». Разработчиком проекта выступило Агентство по международному развитию (USAID), суммарные инвестиции Штатов составили $38,9 млн. А уже в 2021-м американцы вместе с Саудовской Аравией подписали соглашение с Узбекистаном по развитию в стране водородной энергетики. «Двумя руками за»: нефтяные компании хотят ограничить свою наценку Кабмин хочет изменить демпферный механизм — обратный акциз, который снижает зависимость цен... 15 февраля 20:20

Старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович усомнился в реальной выгоде США от масштабных энергопроектов в Центральной Азии, в частности, — Узбекистане.

«США придется потратить миллионы долларов на строительство рядом со станциями газовых резервирующих мощностей на случай возможных перебоев. Если же американцы не раскошелятся – узбекское население будет ждать повышение тарифов на электроэнергию», — отметил Митрахович.

Он добавил, что единственным реальным источником прибыли для США станет совместная разработка узбекских газовых месторождений. Однако потеснить Россию и Китай с ведущих позиций на местном энергорынке американцам будет крайне сложно.

«Инвестиции США в геологоразведку вряд ли составят более $10 млн. Это — курам на смех. Половина из инвестиций Штатов наверняка уйдет в карманы «правильных» людей из местного правительства. Узбеки же будут шантажировать: Вашингтон, мол, увеличивай вливания, иначе мы окажемся в руках Москвы или Пекина», — предположил аналитик.

По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, разработка газовых месторождений позволит США «оттянуть» часть выручки Китая и получать десятки миллионов долларов от сырьевого экспорта в Азию. Что может потерять и приобрести Россия после смены власти в Туркмении Товарооборот между Россией и Туркменистаном не претерпит существенных изменений после ухода Гурбангулы... 14 февраля 19:34

«Имеющиеся три нитки центральноазиатского трубопровода до сих пор действуют не на полную мощность: 42-43 млрд кубов в год из максимальных 55 млрд. Перед открытием зимней олимпиады Туркмения и Китай активно обсуждали строительство четвертой нитки, а это — еще 30 млрд кубов. Весь вопрос в том, захочет ли Пекин платить Вашингтону за узбекский газ», — объяснил эксперт.

Газовый просчет США

Узбекистан является одним из крупнейших газодобытчиков Средней Азии — больше только в Туркмении. Однако почти весь природный ресурс идет на удовлетворение нужд растущего населения страны. В итоге экспортные газовые перспективы Узбекистана оставляют желать лучшего, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» Юшков.

«Газовые запасы Узбекистана составляют 0,4% от общемировых — примерно 800 млрд кубометров. Добыча у них значительная — 47-50 млрд кубов в год, но почти все съедает внутренний рынок. На экспорт в итоге остается около 10 млрд кубов — далеко не самый лакомый кусок для США», — пояснил аналитик.

Часть экспортных объемов идет в Киргизию, Казахстан и Россию. Но большая доля направляется в Китай по центральноазиатскому трубопроводу, добавил Юшков.

«В 2020 году Ташкент поставил в страны СНГ 1,3 млрд кубов, из которых 0,7 млрд Казахстану, 0,1 млрд — России. Китай же за это время получил значительно большую партию — 3,3 млрд», — отметил эксперт.

Одну из ключевых ролей в освоении узбекских газовых месторождений играет «ЛУКОЙЛ». Российская компания сейчас работает над дальнейшим увеличением топливных поставок в Китай. «Многоплановая игрушка»: что даст Казахстану и России строительство новой АЭС Строительство новой атомной станции в Казахстане откроет для «Росатома» выход на огромный рынок... 11 февраля 19:41

«У «ЛУКОЙЛа» в Узбекистане отлаженный бизнес. Компания активно добывает сырье, а затем перепродает часть запасов «Газпрому». В ближайшие годы Ташкент вполне может замахнуться на первое место по добыче газа в регионе — 60 млрд кубометров газа в год», — заключил аналитик.

А как дела со сланцевой нефтью

Если с газовыми запасами у Узбекистана дела обстоят относительно неплохо, то с добычей нефти показатели куда хуже. Мощность изведанных месторождений оценивается примерно в 1 млрд тонн. Однако добыча уже которое десятилетие остается на низком уровне, отметил Юшков.

«В 2020 году добыча нефти в Узбекистане составила всего 2,1 млн тонн. Пик пришелся на 1998 год — 8,2 млн, после чего показатели снизились почти в четыре раза. Экспорт при этом почти нулевой», — подчеркнул аналитик.

Пессимистичную оценку нефтяным перспективам Узбекистана дал и Митрахович. Его опасения вызвал способ добычи сланцевого сырья. «Монголия поможет «Газпрому» сэкономить миллионы долларов» Прокладка газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии сэкономит «Газпрому» миллионы... 10 февраля 19:43

«Сланцевая нефть — очень капризна. Для рентабельности добычи биржевые цены должны быть высокими — в районе $80-90 за баррель, в распоряжении компаний должно находится дорогостоящее оборудование.

Но самое главное условие — достаточное количество пресной воды для гидроразрывов. С этим у Узбекистана уже давно серьезные проблемы», — объяснил он.

По словам эксперта, Ташкент крайне зависим от поставок воды из горных районов Киргизии и Таджикистана. Однако уже в ближайшем будущем страна может лишиться и этих источников.

«За последние годы Киргизия и Узбекистан несколько раз были на грани «водной» войны. Недавно киргизские власти объявили о планах строительства ГЭС. Если это произойдет, в Узбекистан будет доходить меньше воды, которая крайне важна для производства хлопка. Так что перспективы сланцевой нефти в стране остаются крайне сомнительными», — подытожил эксперт.