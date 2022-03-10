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Бизнес

Что ждет «Северный поток — 1», если Германия решит отказаться от российского газа

Аналитики назвали три сценария для «Газпрома» при отказе ФРГ от «Северного потока — 1»

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Getty Images
Если власти Германии полностью откажутся от поставок российского газа, у «Газпрома» есть три варианта действий с «Северным потоком — 1». Самый прибыльный — продажа трубопровода за €8-10 млрд. Другие сценарии — разбор труб или консервация до «лучших времен». Немецкие граждане в случае приостановки транзита столкнутся с кратным ростом тарифов на электроэнергию. Заместить более 30 млрд кубометров газа Берлину будет невозможно, отметили опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Политические игры ХДС

Оппозиция ФРГ призвала власти страны отказаться от «Северного потока — 1» (СП-1). Ранее «Северный поток — 2» (СП-2) был заморожен на фоне санкций из-за военной операции на Украине. Инициатор отказа от «Северного потока — 1» — партия Христианско-демократического союза (ХДС). По словам ее председателя Фридриха Мерца, жесткий шаг мог бы в большей степени воздействовать на изменение внешней политики России.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с «Газетой.Ru» связал санкционную инициативу ХДС с политическими играми в немецком парламенте. По его словам, христианским демократам сейчас нужно убедить избирателей, что они не являются пророссийской партией.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Флер особых отношений ХДС с Кремлем остался еще с правления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. После проигрыша на парламентских выборах 2021 года христианским демократам нужно наверстать позиции в Бундестаге.

Теперь у них в кармане появился козырь. Если Социал-Демократы во главе с Шольцем настояли на приостановке СП-2, то ХДС пошли дальше, затронув судьбу СП-1», — резюмировал эксперт.

Ранее вице-премьер России Александр Новак отметил, что у Москвы есть полное право полностью остановить поставки газа по трубопроводу «Северный поток – 1» в контексте зеркального ответа на действия Запада в отношении СП-2. Однако, по его словам, от данного шага не выиграли бы ни европейцы, ни россияне.

Что делать «Газпрому»

У российского монополиста есть три варианта действий на случай отказа Германии от прокачки топлива по СП-1. Среди них — продажа трубопровода, разбор оборудования на металлолом и консервация проекта до «лучших времен», подчеркнул старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

До недавнего времени самым реалистичным сценарием выглядела бы продажа СП-1 третьей стороне, указал эксперт. Однако данный шаг мог бы принести прибыль «Газпрому» только в случае работающего трубопровода и сохранения долгосрочных контрактов.

«Еще в декабре 2021 года монополист мог выручить от продажи СП-1 около €8-10 млрд. Но в случае отказа Германии от прокачки газа этот шаг потеряет всякий смысл», — отметил Кондратьев.

Разбор труб на металлолом принес бы «Газпрому» ощутимые убытки в размере нескольких десятков миллионов евро. Поэтому самым реалистичным сценарием на данный момент для России станет «замораживание» СП-1 вплоть до окончания действия западных санкций, предположил аналитик.

Немцев будет ждать кратный рост тарифов

По итогам прошлого года ФРГ импортировала 142 млрд кубометров газа при внутреннем потреблении в 100 млрд кубов. Значительная часть ввезенного топлива пришлась именно на СП-1. По этому маршруту в страну за год поступило около 30-32 млрд кубов. Совокупная прокачка российского газа в Европу по СП-1 в 2021-м установила рекорд, вплотную приблизившись к отметке 60 млрд кубов, подчеркнул Кондратьев.

По его мнению, в случае отказа Германии от поставок газа по СП-1 страна лишится статуса ведущего транзитного хаба ЕС. При жестком санкционном шаге ФРГ фактически сорвет переток российского топлива в страны Восточной и Западной Европы.

«Односторонний демарш немецких властей нарушит поставки топлива по долгосрочным контрактам. В этом случае ФРГ будет ждать волна судебных разбирательств от покупателей из Чехии, Польши и других европейских стран. Иски также могут поступить от голландской Gasunie и французской Engie (акционеры «Северного потока — 1— «Газета.Ru»)», — объяснил Кондратьев.

Но еще важнее, что в случае реализации меры ХДС под ударом окажутся немецкая промышленность и рядовые граждане, добавил эксперт. При подобном раскладе экономику ФРГ может ждать коллапс, за которым последует волна банкротств предприятий и кратный рост тарифов на электроэнергию, указал он.

«Даже без учета остановки СП-1 немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для «средней берлинской квартиры» на 26%.

В январе 2022 года тарифы на электроэнергию в ФРГ составляли 36,2 евроцента за кВтч. Если введут новые санкции против России, рост может быть уже 50% и даже более», — резюмировал эксперт.

Российский газ заместить нечем

За 2020 год Катар отправил в Европу примерно 27 млрд кубов сжиженного природного газа (СПГ). В среднем ближневосточная страна за последние годы поставляла на континент порядка 30 млрд кубов. На данный момент около 16-17 млрд кубов катарского СПГ остаются незаконтрактованными. Чисто теоретически, эти объемы могли бы уйти в ЕС, включая Германию, отметил Фролов.

Однако у Катара нет в арсенале столь большого количества танкеров. Кроме того, даже при самом благоприятном сценарии поставка свыше 15 млрд кубов СПГ заняла бы не меньше полугода.

«При этом речь идет о потребностях всей Европы. У Германии на данный момент нет ни одного готового терминала. То есть Берлину пришлось бы дополнительно доплачивать соседним Нидерландам и Франции за транзит катарского СПГ», — пояснил Фролов.

Еще одним вариантом замещения российского трубопроводного газа для ФРГ стали бы США. Эта страна до конца 2022 года планирует увеличить объемы производства СПГ на 15 млрд кубометров.

«Проблема в том, что контрактная система Штатов предполагает передачу прав собственности на сжиженное топливо в момент погрузки на судно. Это означает, что СПГ может не добраться до Германии даже при настойчивых просьбах Берлина. Азия по-прежнему является премиальным рынком сбыта», — объяснил эксперт.

Он добавил, что европейцы смогут резко увеличить потребление американского газа только в том случае, если сумеют продержаться в «ценовой войне» с Китаем, Японией и Южной Кореей как минимум полгода. Но в настоящее время этот сценарий кажется маловероятным.

«75% поступающего в Азию СПГ идут по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой. Средние цены в регионе будут на уровне $400 - 500 за тысячу кубов. Стоимость сжиженного топлива в Германии на прошлой неделе была в районе $1 950 - 2 000.

Сейчас преимущество (премия) на стороне ЕС, но в долгосрочной перспективе перевес все равно останется за Азией», — заключил Фролов.

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