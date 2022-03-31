США ввели санкции против российских «киберпреступников», но простили Озон Банк

Под санкции попали такие предприятия, как «Серния Инжиниринг», «Сертал» и АО «НИИ Вектор». Большинство физлиц, внесенных в список, по мнению Вашингтона, связаны с компанией «Серния Инжиниринг» и Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики (ЦНИИХМ). Ограничения в отношении ЦНИИХМ действуют еще с 2020 года. Новые санкции также введены против крупнейшего российского производителя микроэлектроники «Микрон» и разработчика суперкомпьютеров «Т-Платформы».

Отмечается, что «одна из обозначенных» в новом санкционном списке технологических компаний — «Микрон» — сегодня экспортирует более 50% российской микроэлектроники и является крупнейшим производителем микросхем в России.

Кроме того, Минфин Соединенных Штатов разрешил применение санкций против аэрокосмической, морской и электронной отраслей российской экономики. США расширили санкции против российских граждан и компаний Министерство финансов США внесло в санкционные списки 13 физических лиц и 21 предприятие... 31 марта 20:47

«Министерство финансов... наращивает и расширяет свои полномочия в области применения санкций к России. Сегодня министр финансов (Джанет Йеллен – «Газета.Ru») после консультаций с госсекретарем (Энтони Блинкеном — «Газета.Ru») вынесла определение, что санкции применимы к аэрокосмическому, морскому и электронному секторам экономики Российской Федерации», — поясняется на сайте ведомства.

Новое определение позволяет вводить санкции против «любых физических или юридических лиц, которые работают или работали в любом из этих секторов». Министерство добавило, что до сих пор его санкционные полномочия распространялись на сектора финансовых услуг, технологий и оборонной промышленности.

Подчеркивается, что новые ограничения приняты «в тесной координации с партнерами» США.

«Сегодняшние действия демонстрируют приверженность правительства США противодействию уклонению от санкций, которые Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры ввели, чтобы наложить беспрецедентные издержки на Российскую Федерацию за ее агрессию против Украины. Министерство финансов будет использовать все имеющиеся в его распоряжении полномочия для обеспечения соблюдения санкций против российского правительства и его доверенных лиц», — говорится в сообщении.

В Минфине заключили, что вся находящаяся в США собственность попавших под новые санкции лиц должна быть заблокирована.

Санкционные послабления

Вместе с тем Министерство финансов США сообщило об исключении из санкционных списков российского ООО «ОЗОН Банк». В США решили применять санкции против еще трех секторов экономики РФ Министерство финансов США вынесло определение о возможности применения санкций к физическим и... 31 марта 20:47

«Следующие исключения сделаны из списка... Управления по контролю за иностранными активами (министерства финансов США – OFAC): Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк», — говорится в документе.

Министерство напомнило, что под санкции «ОЗОН Банк» попал 24 февраля за связь с «Совкомбанком». Тогда он был назван структурой, аффилированной с Совкомбанком, который также был внесен в санкционный список. Однако, как отмечает РБК, Совкомбанк сейчас не является владельцем Озон Банка.

Озон Банк изначально назывался Оней Банк. Его создали в 2013 году для предоставления банковских услуг клиентам торговых сетей «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон».

В конце 2020 года «Ашан» решил отказаться от собственного банка и вернуться к модели сотрудничества с крупными финансовыми организациями, и тогда банк выкупил Совкомбанк. Весной 2021 года Оней Банк приобрел Ozon. США вывели российские удобрения из-под санкций, опасаясь дефицита США смягчили антироссийские санкции, чтобы избежать дефицита. Минфин США вывел из-под ограничений российские... 31 марта 13:25

Как сообщал источник РБК, США могли до сих пор считать Озон Банк частью Совкомбанка, поскольку он фигурирует в отчетностях за прошлые периоды, хотя стороны и сообщали о завершении сделки.

Ранее стало известно, что США смягчили антироссийские санкции, чтобы избежать дефицита минеральных удобрений. Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Кроме того, из-под ограничений в США вышли продукты питания (кроме морепродуктов и алкоголя), витамины и минералы, пищевые добавки и витамины, бутилированная вода, а также живые животные и корма.

Теперь с ними можно производить любые торговые операции, в том числе реэкспорт. При этом операции с товарами из списка запрещаются, если в обработке транзакций каким-либо образом будут участвовать Банк России, Фонд национального благосостояния, российский Минфин или любой банк под санкциями.