«Фундамент независимости Америки и Европы». США высвободят 180 млн баррелей нефти

США каждый день будут выпускать из резервов по 1 млн баррелей нефти на мировой рынок, заявил американский президент Джо Байден. Он также сообщил о планах компаний США увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки, начиная с осени. Союзники, по словам Байдена, также должны помочь снизить цены.

Соединенные Штаты будут выбрасывать на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических резервов в течение ближайших шести месяцев. Об этом заявил в четверг, 31 марта, президент США Джо Байден. Сенат США потребует от глав нефтяных компаний объясниться из-за высоких цен на бензин Сенатор Чак Шумер заявил, что верхняя палата американского Конгресса вызывает глав крупнейших национальных... 31 марта 22:36

«Сегодня я даю распоряжение о высвобождении 1 млн баррелей в день в течение следующих шести месяцев — более 180 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва», — проинформировал он.

Американский лидер отметил, что речь идет о «крупнейшем высвобождении нефти из национального резерва в истории» страны. Как сообщали в пресс-службе Белого дома ранее, для принятия этого решения требовалась консультация президента с союзниками Штатов.

«Я жду, чтобы увидеть, сколько конкретно баррелей высвободят наши партнеры из их поставок. Моя догадка, это число может быть между 30-ю и 50-ю млн баррелей. И чем больше будет это число, тем вероятней снижение цен», — сказал Байден.

Добавим, что Великобритания изучает возможность высвобождения нефти из резервов. Как передает Bloomberg, министр по делам бизнеса королевства Кваси Квартенг заявил, что страна может присоединиться к США в реализации этого шага.

Байден также указал, что энергокомпании готовы начать добычу дополнительно 1 млн баррелей нефти в сутки. США ввели санкции против российских «киберпреступников», но простили Озон Банк Министерство финансов США в четверг обнародовало новые санкции против Российской Федерации... 31 марта 20:47

«Я хочу отметить те компании, которые уже объявили о намерении наращивать добычу. Они вкладывают средства, чтобы добывать больше нефти, а также в чистые технологии, чтобы уменьшить нашу зависимость от нефти в будущем. И они дали понять, что будут добывать дополнительно 1 млн баррелей нефти в день, возможно, начиная уже этой осенью», — рассказал он.

Независимость Европы от энергоресурсов РФ

Президент США отметил, что независимость европейских стран от российских энергоресурсов изменила бы характер нынешней ситуации в мире.

«Сегодня я излагаю план из двух частей, который не только облегчит боль, которую сейчас испытывают американские семьи [в связи с высокими ценами на топливо], но и положит конец этой эпохе зависимости и неопределенности, а также заложит новый фундамент для подлинной и прочной энергетической независимости Америки», — цитирует его ТАСС.

«Представьте себе, если бы Европе не приходилось полагаться на российскую нефть, если бы они были энергетически независимы, это изменило бы характер очень многого», — заключил Байден. «Германия не будет платить за газ в рублях». ФРГ вводит чрезвычайный план Власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа. Как заявил... 30 марта 13:46

Напомним, 10 марта американский лидер заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в США связана с антироссийскими санкциями.

«Бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен, и семьи начинают ощущать последствия путинского роста цен. Большой вклад в инфляцию в этом месяце внес рост цен на бензин и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия Путина», — сказал он, добавив при этом, что «Россия платит цену выше».

В марте цены на бензин в США поднялись до $4,325 за галлон (3,78 л). Это, в частности, вынудило агрегаторы такси — Uber и Lyft — включить временную наценку в цену поездки, чтобы помочь водителям справиться со сложной ситуацией.