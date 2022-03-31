«СССР всегда летал на чисто отечественных самолетах. К этой практике нужно возвращаться»

Серийное производство самолета МС-21 сдвинется на год-два, лайнер сможет выпускаться только с отечественным двигателем ПД-14, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов. Он добавил, что работа по выводу на серийное производство самолетов региональной авиации «Байкал», L-410, «Ладога» и Ил-114 будет ускорена. О том, как российский авиапром живет под санкциями, — в материале «Газеты.Ru».

Российский самолет МС-21 сможет выпускаться серийно только с отечественным двигателем ПД-14. Об этом в четверг, 31 марта, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-24». Как сократились резервы России. ЦБ раскрыл данные впервые с 18 февраля С 18 февраля международные резервы РФ сократились на $38,8 млрд. Для ограничения влияния... 31 марта 19:05

При этом серийное производство МС-21 сдвинется на год-два, добавил он.

«Рассчитывали на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Те серийные объемы, которые планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14», — пояснил чиновник, добавив, что сдвиг серийного производства МС-21 «будет заполнен организацией серийного производства уже существующих моделей — в частности, Ту-214».

Самолеты региональной авиации

Борисов также сообщил, что работа по выводу на серийное производство самолетов региональной авиации «Байкал», L-410, «Ладога» и Ил-114 будет ускорена.

«Даны поручения ускоренным темпом завершать разработку и выводить в серийное производство самолеты региональной авиации. Я имею в виду «Байкал», L-410, «Ладога», — это самолет, который теперь получил новое название L-610, и Ил-114», — рассказал он.

Для российских авиапроизводителей открывается уникальная возможность нарастить производство отечественных самолетов, отметил вице-премьер.

«И я думаю, что нужно с учетом опыта всех последних событий сделать выводы, значит, массово сейчас нарастить количество именно отечественных самолетов, поменять эту пропорцию и больше не возвращаться к этой ситуации. Собственно, Советский Союз, как вы знаете, всегда летал на чисто отечественных самолетах, и к этой практике нужно возвращаться», — заключил Борисов.

Тяжелая судьба МС-21

МС-21 — гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его более 10 лет разрабатывает корпорация «Иркут», которая предварительно получила 175 заказов — в первую очередь от «Аэрофлота» и Red Wings, писал «Коммерсантъ». «Фундамент независимости Америки и Европы». США высвободят 180 млн баррелей нефти США каждый день будут выпускать из резервов по 1 млн баррелей нефти на мировой рынок, заявил... 31 марта 22:52

Активная стадия работ над МС-21 ведется с конца 2000-х годов. Сроки его ввода в коммерческую эксплуатацию неоднократно переносились — изначально планировалось, что это произойдет в 2016 году, напоминает РБК.

В январе 2019 года стало известно, что поставки импортных материалов для крыла МС-21 прекращены. В итоге российские композиты для МС-21 разработал Росатом при участии ученых МГУ и специалистов авиапрома. А производить углеродные материалы для создания крыла, элементов механизации и хвостового оперения МС-21 стала компания Umatex.

В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, а в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом. Кулеба посетовал на «усталость» Запада от антироссийских санкций Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ряд западных стран уже устали от санкций против РФ. Его слова... 31 марта 22:16

Изначально в этом году Объединенная авиастроительная корпорация планировала выпустить шесть самолетов. Ожидалось, что на первом этапе самолет будет поставляться заказчикам с французскими двигателями PW-1400, позднее у них появится выбор между PW и российским ПД-14. Однако французская компания-производитель двигателей Pratt & Whitney после начала спецоперации на Украине отказалась от сотрудничества с Россией.

Самолет МС-21 с двигателем ПД-14 сейчас проходит испытания.

Как сообщал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ОАК до конца этого года поставит заказчику два серийных самолета МС-21.