ЦБ смягчил для россиян ограничения на переводы за рубеж

Центробанк решил смягчить ограничения на переводы денежных средств за рубеж для физических лиц. Теперь со своего банковского счета можно перевести за границу не более $10 тыс. в месяц. Изменения касаются только резидентов и нерезидентов из стран, которые не поддержали санкции против России, или иностранцев, которые работают в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Банк России установил на ближайшие шесть месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. В течение месяца физлица имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой зарубежный счет или другому физическому лицу за границей не более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Рубль укрепляется, а цены не снижаются. Почему так происходит? Курс доллара снижается на протяжении последних четырех дней. Рубль отыграл значительную часть падения... 31 марта 17:23

При этом через компании, которые оказывают услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более $5 тыс. или в эквиваленте в другой валюте.

Однако новые нормы касаются только резидентов и нерезидентов из стран, которые не поддержали санкции против России, а также нерезидентов из остальных стран, которые работают в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Сумма перевода будет рассчитываться по официальному курсу, установленному ЦБ на дату поручения о переводе.

Ограничения на переводы для нерезидентов

Одновременно с этим Центробанк решил на полгода запретить переводы за рубеж с банковских счетов не работающих в России нерезидентов — физических и юридических лиц из стран, поддерживающих санкции в отношении РФ.

На этот же срок приостановлены переводы за рубеж со счетов российских брокеров средств физических и юридических лиц из стран, которые поддержали антироссийские санкции.

Какие нормы действовали раньше

1 марта президент РФ Владимир Путин запретил вывозить из страны иностранную наличную валюту на сумму больше $10 тыс. Он также обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Зачем ЦБ обязал банки выплачивать в рублях доход с валютных вкладов Клиенты российских банков до 9 сентября 2022 года могут снять проценты по валютным вкладам... 29 марта 15:58

Для обеспечения финансовой стабильности ЦБ в начале марта ограничил до $5 тыс. в месяц банковские переводы россиянам другим людям за рубеж.

Банк России также вводил запрет с 1 до 31 марта на денежные переводы за рубеж для граждан стран, объявивших о санкциях против России. Мера касалась как физических, так и юридических лиц. В перечень попали 43 страны, в том числе Великобритания, Германия, США.

Эксперты рассказали «Интерфаксу», что ограничения на хождения валюты, падение спроса на нее из-за сокращения числа международных путешествий и продажу валютной выручки экспортерами могли поспособствовать укреплению рубля к доллару и евро.

Сложности с переводом денег за рубеж

Многие зарубежные сервисы по переводу денег ранее объявили о временном отказе от предоставления своих услуг и товаров свою работу в России. В частности, 22 марта прекратил работать сервис пополнения кошельков Alipay в связи прекращением работы системы переводов Western Union с 24 марта. Как рублю удалось вырасти к доллару. И каким курс будет дальше Российский рубль, на прошлой неделе начавший восстанавливать позиции по отношению к доллару и... 29 марта 19:02

12 марта платежная система PayPal приостановила работу в России. В компании заявили, что таким образом выразили свое отношение к спецоперации России на Украине.

5 марта о приостановке трансакций из России заявили платежные системы Visa и MasterCard. Карты этих систем, выпущенные в России, продолжат работать внутри страны как обычно, однако трансграничные операции по ним недоступны.