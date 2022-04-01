ЦБ смягчил для россиян ограничения на переводы за рубеж

Банк России установил на ближайшие шесть месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. В течение месяца физлица имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой зарубежный счет или другому физическому лицу за границей не более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
При этом через компании, которые оказывают услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более $5 тыс. или в эквиваленте в другой валюте.
Однако новые нормы касаются только резидентов и нерезидентов из стран, которые не поддержали санкции против России, а также нерезидентов из остальных стран, которые работают в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.
Сумма перевода будет рассчитываться по официальному курсу, установленному ЦБ на дату поручения о переводе.
Ограничения на переводы для нерезидентов
Одновременно с этим Центробанк решил на полгода запретить переводы за рубеж с банковских счетов не работающих в России нерезидентов — физических и юридических лиц из стран, поддерживающих санкции в отношении РФ.
На этот же срок приостановлены переводы за рубеж со счетов российских брокеров средств физических и юридических лиц из стран, которые поддержали антироссийские санкции.
Какие нормы действовали раньше
1 марта президент РФ Владимир Путин запретил вывозить из страны иностранную наличную валюту на сумму больше $10 тыс. Он также обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.
Для обеспечения финансовой стабильности ЦБ в начале марта ограничил до $5 тыс. в месяц банковские переводы россиянам другим людям за рубеж.
Банк России также вводил запрет с 1 до 31 марта на денежные переводы за рубеж для граждан стран, объявивших о санкциях против России. Мера касалась как физических, так и юридических лиц. В перечень попали 43 страны, в том числе Великобритания, Германия, США.
Эксперты рассказали «Интерфаксу», что ограничения на хождения валюты, падение спроса на нее из-за сокращения числа международных путешествий и продажу валютной выручки экспортерами могли поспособствовать укреплению рубля к доллару и евро.
Сложности с переводом денег за рубеж
Многие зарубежные сервисы по переводу денег ранее объявили о временном отказе от предоставления своих услуг и товаров свою работу в России. В частности, 22 марта прекратил работать сервис пополнения кошельков Alipay в связи прекращением работы системы переводов Western Union с 24 марта.
12 марта платежная система PayPal приостановила работу в России. В компании заявили, что таким образом выразили свое отношение к спецоперации России на Украине.
5 марта о приостановке трансакций из России заявили платежные системы Visa и MasterCard. Карты этих систем, выпущенные в России, продолжат работать внутри страны как обычно, однако трансграничные операции по ним недоступны.