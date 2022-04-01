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Бизнес

ЦБ смягчил для россиян ограничения на переводы за рубеж

Банк России в два раза увеличил лимит на денежные переводы физлиц за границу

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Центробанк решил смягчить ограничения на переводы денежных средств за рубеж для физических лиц. Теперь со своего банковского счета можно перевести за границу не более $10 тыс. в месяц. Изменения касаются только резидентов и нерезидентов из стран, которые не поддержали санкции против России, или иностранцев, которые работают в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Банк России установил на ближайшие шесть месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. В течение месяца физлица имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой зарубежный счет или другому физическому лицу за границей не более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

При этом через компании, которые оказывают услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более $5 тыс. или в эквиваленте в другой валюте.

Однако новые нормы касаются только резидентов и нерезидентов из стран, которые не поддержали санкции против России, а также нерезидентов из остальных стран, которые работают в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Сумма перевода будет рассчитываться по официальному курсу, установленному ЦБ на дату поручения о переводе.

Ограничения на переводы для нерезидентов

Одновременно с этим Центробанк решил на полгода запретить переводы за рубеж с банковских счетов не работающих в России нерезидентов — физических и юридических лиц из стран, поддерживающих санкции в отношении РФ.

На этот же срок приостановлены переводы за рубеж со счетов российских брокеров средств физических и юридических лиц из стран, которые поддержали антироссийские санкции.

Какие нормы действовали раньше

1 марта президент РФ Владимир Путин запретил вывозить из страны иностранную наличную валюту на сумму больше $10 тыс. Он также обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.

Для обеспечения финансовой стабильности ЦБ в начале марта ограничил до $5 тыс. в месяц банковские переводы россиянам другим людям за рубеж.

Банк России также вводил запрет с 1 до 31 марта на денежные переводы за рубеж для граждан стран, объявивших о санкциях против России. Мера касалась как физических, так и юридических лиц. В перечень попали 43 страны, в том числе Великобритания, Германия, США.

Эксперты рассказали «Интерфаксу», что ограничения на хождения валюты, падение спроса на нее из-за сокращения числа международных путешествий и продажу валютной выручки экспортерами могли поспособствовать укреплению рубля к доллару и евро.

Сложности с переводом денег за рубеж

Многие зарубежные сервисы по переводу денег ранее объявили о временном отказе от предоставления своих услуг и товаров свою работу в России. В частности, 22 марта прекратил работать сервис пополнения кошельков Alipay в связи прекращением работы системы переводов Western Union с 24 марта.

12 марта платежная система PayPal приостановила работу в России. В компании заявили, что таким образом выразили свое отношение к спецоперации России на Украине.

5 марта о приостановке трансакций из России заявили платежные системы Visa и MasterCard. Карты этих систем, выпущенные в России, продолжат работать внутри страны как обычно, однако трансграничные операции по ним недоступны.

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