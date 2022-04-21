Компании прекращают искать SMM-специалистов

После блокировки Facebook* и Instagram** в России прошло уже больше месяца. За это время число вакансий в SMM сократилось на 26%, сообщили в рекрутинговой компании HeadHunter. Пострадали и российские блогеры, лишившиеся основных площадок. Российские соцсети не смогут заменить им иностранные, считают эксперты.

Рынок SMM-вакансий сильно просел

4 и 14 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным соцсетям Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) на территории России. За это время количество вакансий, связанных с продвижением бизнеса в интернете, резко снизилось, рассказали «Газете.Ru» в рекрутинговой компании HeadHunter.

До 14 марта на сервисе по поиску работы было размещено 2560 предложений по найму SMM-специалистов. К середине апреля число объявлений сократилось на 26% — до 1906. За это же время количество вакансий для блогеров уменьшилось еще больше — на 35%, с 225 до 146 объявлений.

Число вакансий в интернет-маркетинге с любым упоминанием Facebook сократилось почти на 45% — с 3847 до 2134.

Другие популярные у россиян площадки — Instagram и TikTok — также показали негативную динамику. Количество предложений по работе в этих соцсетях к середине апреля уменьшилось на 38% и 22% соответственно — с 5942 до 3704 и с 391 до 304 объявлений.

Чаще всего соискателям в области SMM и рекламного продвижения бизнеса предлагают от 35 до 60 тыс. руб. Число вакансий с таким уровнем дохода за апрель сократилось на 34% — с 1688 до 1114 объявлений. Количество предложений о работе с зарплатой от 60 тыс. руб. до 85 тыс. за это время снизилось на 30% — с 899 до 626. Негативную динамику показали и вакансии с уровнем дохода от 85 тыс. руб. (-35%, с 381 до 249), от 115 тыс. руб. (-19%, со 144 до 117) и от 140 тыс. руб. (-15%, с 68 до 58). «Санкции повлияли на все сектора экономики РФ, но дефолт стране не грозит» Россия имеет все необходимые финансовые ресурсы, дефолт стране не грозит — с таким утверждением... 21 апреля 14:33

К середине апреля наиболее заметно сократилось число SMM-вакансий в сферах тяжелого машиностроения (-100%, с 2 до 0 объявлений) и сельского хозяйства (-83%, с 12 до 2). Упало количество объявлений в сегментах логистики и грузовых перевозок (-67%, с 33 до 11), управлении многопрофильными активами (-64%, с 14 до 5), в автомобильном бизнесе (-60%, с 57 до 23) и ЖКХ (-50%, с 8 до 4).

Основатель рекламного холдинга Ingate, серийный предприниматель Никита Андросов в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил тренд сокращения вакансий SMM-специалистов.

«В феврале количество вакансий выросло на 23%. После начала военной спецоперации на Украине — упало на 47%, так как все компании заняли выжидающую позицию», — пояснил Андросов.

«Блогеров, конечно, жаль»

Уход западных соцсетей ударил и по российским блогерам. Исследование SMMplanner и тендерной площадки Workspace показало, что подавляющему числу россиян комфортнее всего было работать в Facebook (36,5% респондентов) и Instagram (88,7%). Показатели российских VK и Telegram составили только 32,2% и 13,9% соответственно, подчеркнул Андросов.

«В среднем 80% рекламного бюджета, выделенного на таргетированную рекламу, тратилось на Facebook и Instagram. И только по 10% — на VK и «Одноклассники». Достигать нужных результатов проще, когда знаешь тонкости продвижения на конкретной площадке», — отметил эксперт.

Выручка Meta (признана экстремистской организацией) (Facebook, Instagram и Whatsapp) в 2021 году в России составила 39,8 млрд руб. Практически вся она приходится на рекламу (за исключением Whatsapp for business), добавил он. Объем рекламной выручки генерировали российские компании, которые теперь будут перенаправлять бюджеты в другие каналы, уточнил Андросов.

«Больше всех пострадали российские блогеры. В одном только Instagram на начало 2022 года насчитывалось 82 тыс. пользователей с более чем 15 тыс. подписчиками. Доход некоторых инфлюенсеров только от рекламы составлял около 20 млн руб., не считая продаж собственных товаров и различных курсов. Из-за блокировки Instagram доход потеряли 67% пользователей соцсети», — привел данные Андросов.

По словам Андросова, всего 63 млн россиян были пользователями Instagram.

«Доход и работу с момента блокировки соцсети потеряли порядка 44 млн из них. Для многих Instagram был единственным источником дохода», — указал он. Около 200 тыс. человек в Москве могут потерять работу. Как власти поддержат граждан и бизнес Около 200 тыс. человек в Москве могут потерять работу из-за ухода или приостановки деятельности... 18 апреля 12:05

Схожее мнение высказал руководитель маркетингового агентства GOadvance Павел Угрюмов. По его словам, в большинстве случаев самозанятые делали ставку на Instagram, продвижением которого занимался частный специалист или сам собственник.

«В основном пострадали те, кто только получил профессию, и блогеры. Их, конечно, жаль. Но важно понимать, что интернет-маркетинг — не только Facebook, Instagram, контекстная реклама. Это настроенная и автоматизированная взаимосвязь маркетинговых инструментов. Заменить FB и Instagram, безусловно, можно. На безрыбье и рак рыба», — резюмировал аналитик.

Станут ли российские площадки эффективной заменой

По словам Угрюмова, наиболее подходящей заменой заблокированным Facebook и Instagram среди российских площадок сейчас является VK.

«Эта социальная сеть по сути заточена под потребности бизнес-компаний. Среди ее преимуществ — возможность настроить рассылку через Senler, удобный сервис по увеличению аудитории и прокачка интернет-сообщества, где можно размещать товары, вести личную страницу», — подчеркнул аналитик.

Генеральный директор маркетингового агентства VIPRO Анастасия Маклаева обратила внимание, что авторы контента в VK могут получать 100% вознаграждения без комиссий. Кроме того, для пользователей и для бизнеса VK организовал возможность в один клик перенести контент из Instagram.

«Система работает неидеально, но дает возможность сохранить информацию хотя бы в таком формате. Объективно VK — самый сильный игрок из действующих на российском рынке и пока единственный вариант замещения Facebook и Instagram в качестве социальной сети», — отметила Маклаева. «Новые деньги замещают западных инвесторов». Почему активизировались бизнес-ангелы Бизнес-ангелы в России стали проявлять большую активность на фоне санкций. Сервис «Авито Услуги»... 13 апреля 13:32

Однако и у VK есть существенные недостатки, подчеркнул Угрюмов. Одним из них является риск повышения стартовой цены на продвижение бизнеса в российской соцсети.

«Сейчас мы наблюдаем ситуацию, при которой большинство рекламодателей перетекает в «Яндекс.Директ» и VK. Там работает система аукциона — кто больше платит, тот и показывается.

Конечно, играет роль правильная настройка рекламных кампаний и проработанная маркетинговая стратегия, но финансовая часть не менее важна. Как бы не прийти к стартовому бюджету от 100 тыс. рублей и выше», — сказал эксперт.

При этом Маклаева считает, что ситуация с «перегретыми ценниками» на рекламное продвижение в VK должна в скором времени стабилизироваться.

«Большое количество бизнесов перешло именно в VK, где активно тестирует все возможные форматы платных размещений. Это в итоге приводит к перегретым аукционам, кратному повышению стоимости клика по рекламе и ее показа. Однако мы прогнозируем снижение ценовых показателей в ближайшие месяцы, пусть и не до прежних значений. Это произойдет за счет стабилизации рынка и вдумчивого распределения бюджетов на различные рекламные каналы», — подчеркнула эксперт.

Риски монополии и недостатки VK

Однако даже вероятное снижение стоимости рекламного продвижения в VK не отменяет того факта, что блокировка зарубежных соцсетей скорее всего приведет к образованию монополии на российском рынке, отметил Угрюмов. Продвижением брендов, с большой долей вероятности, будет заниматься VK, контекстной рекламой — «Яндекс.Директ».

«Блокировка зарубежных площадок привела к тому, что рекламного места стало меньше. Оно стало дороже в среднем на 30%. Это может привести к прекращению рекламирования отдельных клиентов с небольшими бюджетами. Для некоторых это может означать уход с рынка, так как вложения в рекламу становятся не так рентабельны», — объяснил Угрюмов.

Андросов среди главных недостатков VK выделил более сложную процедуру модерации у тематик, требующих лицензирования, отсутствие возможности выбора языка пользователей и нестабильную работу рекламных кабинетов.

«Технически рекламные кабинеты работают нестабильно, кампании долго проходят модерацию, растут ставки из-за большого наплыва рекламодателей. Результативность ниже, VK в общей массе рекламных кампаний не дает результата, сопоставимого с Instagram. Плюс у сервиса большой отвал трафика в счетчиках — порядка 30-50%. А показатели лояльности трафика (процент отказов, время на сайте, глубина просмотра) в полтора раза хуже, чем у Facebook», — пояснил Андросов.

По его словам, сейчас ни одна из российских соцсетей, включая VK, не способна полностью заменить заблокированные зарубежные соцсети. Восполнить потерю аудитории возможно в лучшем случае на 60-70% из-за пересечения пользователей, заключил эксперт.