Вторичные санкции и потолок цен. Как США собираются лишить Россию нефтяных доходов

Американские власти рассматривают различные варианты для лишения России нефтяных доходов, сообщает The New York Times. По данным газеты, Вашингтон может потребовать от иностранных компаний платить за российскую нефть цену ниже рыночной или лишить Москву возможности получать платежи за энергоносители. Для этого США хотят обязать иностранные банки переводить деньги за нефть на эскроу-счета. Доходы России от нефтяного экспорта с начала года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это связано с ростом цен на нефть.

США изучают возможность введения мер для лишения России нефтяных доходов, сообщила газета The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших представителей американских властей. «Приблизить Москву к дефолту»: США хотят запретить России выплачивать госдолг Администрация Байдена готова полностью лишить Россию возможности платить по своим еврооблигациям после... 18 мая 00:43

«Администрация Байдена изучает различные типы вторичных санкций, но пока не выработала определенную программу действий, заявили на условиях анонимности представители властей», — указывает газета.

В частности, Вашингтон может потребовать от иностранных компаний платить за российскую нефть цену ниже рыночной стоимости, иначе они попадут под американские санкции. По мнению властей, ценовой потолок «снизит прибыль России, не увеличивая мировые цены на энергоресурсы».

Кроме того, США могут перекрыть Москве доступ к платежам за экспорт нефти и вынудить иностранные банки переводить деньги за ее покупку на эскроу-счета, где финансы хранятся до выполнения определенных обстоятельств.

Таким образом, российские власти смогут тратить полученные деньги лишь на приобретение товаров первой необходимости, таких как лекарства и продукты питания.

«После введения этих механизмов американские чиновники будут оказывать давление на страны, чтобы они сократили покупки нефти РФ, как они это делали в случае с иранской нефтью», — указывает издание.

По данным NYT, в случае несоблюдения этих ограничений, против третьих стран могут ввести вторичные санкции, которые не позволят им вести бизнес с компаниями из США и стран-партнеров.

Однако, предупреждают авторы публикации, такие действия могут спровоцировать эскалацию и «привести США к политическому конфликту с Китаем, Индией, Турцией и другими странами, покупающими российскую нефть».

Ранее США уже использовали вторичные санкции для сокращения иранского нефтяного экспорта, чтобы подорвать финансирование ядерной программы Тегерана. В 2020 году Вашингтон ввел санкции против компаний в Китае, Вьетнаме и ОАЭ за их роль в приобретении и транспортировке иранской нефти.

Пошлины вместо эмбарго

Представители Минфина США 17 мая заявили, что предложат странам ЕС ввести пошлины на поставки российской нефти в качестве более быстро реализуемой альтернативы идее о полном эмбарго. Нефть — не запрещать: что не нравится странам ЕС в новом пакете санкций Постпреды стран ЕС 6 мая рассмотрят шестой блок санкций против Москвы, в который могут включить... 05 мая 22:56

Как отмечает Reuters, введение пошлин позволит сохранить присутствие на рынке нефти из РФ, но ограничит доходы Москвы от экспорта. В США полагают, что такая мера даст более быстрый эффект, чем планируемый с 2023 года запрет на ввоз нефти в ЕС.

Кроме того, США предложат Евросоюзу рассмотреть вариант создания картеля покупателей, который лишил бы Россию возможности пользоваться преимуществами роста рынка, и позволил бы удерживать стабильные цены на нефть для покупателей из Европы и других регионов.

В Евросоюзе пока не могут достичь согласия по шестому пакету санкций против России, который предусматривает отложенное нефтяное эмбарго. Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт сырой российской нефти через полгода после вступления документа в силу, а на импорт нефтепродуктов — с 2023 года. В Венгрии и Словакии выступили против этой инициативы, хотя им в порядке исключения разрешили закупать российскую нефть до конца 2024 года. Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго, чтобы договориться по новому блоку санкций.

Нефтяные доходы России растут

Международное энергетическое агентство опубликовало доклад, согласно которому Россия заработала на нефтяном экспорте из-за роста цен на нефть на 50% больше, чем за аналогичный период 2021 года. «Цена ниже, чем у «Газпрома». Болгария переходит на газ из США Болгария заявила, что сможет получать сжиженный газ из США дешевле, чем у «Газпрома». Первые... 11 мая 21:06

«Россия зарабатывала примерно $20 млрд ежемесячно с начала 2022 года от совокупных продаж нефти и нефтепродуктов при уровне экспорта в 8 млн баррелей в сутки», — следует из документа.

Как отметили в МЭА, Россия продолжает экспортировать нефть, несмотря на то, что ЕС обсуждает запрет на импорт энергоносителей, а крупные международные нефтяные компании Shell и TotalEnergies обещают прекратить закупки. Российские энергоресурсы пользуются повышенными спросом в Азии, особенно в Индии и Китае, а также в Турции.

В марте США запретили импорт нефти из России, а страны G7 в мае договорились постепенно отказаться от ввоза российской нефти. По их мнению, этот шаг и сокращение зависимости от ископаемого топлива нанесут сильный удар по одной из основных сфер экономики РФ.

В апреле Владимир Путин заявил, что отказ некоторых западных стран от сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по экономике Европы и США. По словам российского лидера, для этих стран инфляция и рост цен носят «беспрецедентный характер».