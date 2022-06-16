«90-95% от объема поставок». Почти все европейские клиенты «Газпрома» перешли на рубли

Большинство европейских клиентов «Газпрома» согласились на условия Москвы и платят за газ в рублях, сообщил на ПМЭФ вице-премьер Александр Новак. Он также выразил мнение, что к росту цен по всему миру привели политические действия западных стран. На прошлой неделе в Кремле объявили, что поставки газа всем компаниям, которые отказались оплачивать его российской валютой, прекращены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вице-премьер Александр Новак заявил, что большая часть европейских импортеров российского газа уже перешла на расчеты в рублях. Российской валютой оплачивается 90-95% экспортных поставок. Прокачка газа по «Северному потоку» упала на 100 млн кубометров. Как это объясняет «Газпром» С 16 июня по «Северному потоку» в европейские страны за сутки будет... 15 июня 19:29

«Те, кто изъявил желание и волю, те перешли. Это большая часть, я думаю, если брать от общего объема. Лучше скажет председатель правления «Газпрома», но это примерно 90-95% от объема поставок», — сказал Новак журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению вице-премьера, Венгрия может стать хабом российского газа, но все зависит от уже подписанных контрактов. «Газпром» поставляет для разных стран. Поставки идут в строгом соответствии с контрактами», — добавил он.

Что с ценой

Новак выразил мнение, что политические действия западных стран и плохое планирование энергобаланса привели к росту цен по всему миру. При этом Европа, по словам вице-премьера, заплатит в 2022 году за нефть и газ на $400 млрд больше, чем в 2021 году.

«В этом году благодаря тем решениям, которые она приняла по эмбарго нефти и нефтепродуктов, по поводу заявлений, которые звучат о постепенном отказе от российского газа, за счет роста цен Европа переплатит еще примерно €400 млрд. Это, на наш взгляд, не предел еще, все может быть критичнее», — сказал он.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на ПМЭФ, также отметил, что сейчас на рынке энергоресурсов наблюдаются ценовые шоки.

«Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня — и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам», — цитирует главу российской компании РИА «Новости». Цены на газ в Европе стремительно растут. Что будет дальше Цены на газ в Европе 16 июня впервые с начала апреля 2022 года перевалили... 16 июня 18:31

Накануне спотовые цены на газ в Европе выросли более чем на 10%. По данным биржи ICE, на хабе TTF в Нидерландах к 16.30 мск 15 июня стоимость газа поднялась до $1155 за 1 тыс. куб. м. Газ стал дорожать после сообщения «Газпрома» об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens.

Газовая компания в начале недели сообщала, что на «Портовой» работают только три из восьми газоперекачивающих агрегатов, так как Siemens не вернула в срок находящиеся на ремонте агрегаты. За двое суток поставки в Евросоюз по газопроводу «Северный поток» через КС «Портовая» упали с отметки в 167 млн куб. м до 67 млн куб. м. В Германии обвинили «Газпром» в «надуманных объяснениях» и желании искусственно повысить цены.

С чего все началось

С 1 апреля в соответствии с указом президента Владимира Путина компании из недружественных стран должны оплачивать российский газ рублями. Импортеры вносят евро или доллары на счета «Газпромбанка», который конвертирует платежи в рубли и переводит «Газпрому».

9 июня в Кремле объявили, что поставки газа всем компаниям, которые отказались оплачивать его в рублях, прекращены. В частности, речь идет об импортерах из Польши, Болгарии, Дании, Финляндии, Нидерландов и Германии. В настоящее время газ продается только за рубли, подчеркнул пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Об открытии счетов в «Газпромбанке», среди прочих, ранее объявили итальянская Eni, французская Engie, немецкие Uniper и Verbundnetz Gas, а также австрийская OMV.