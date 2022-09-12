«Тактика экономического блицкрига не сработала». Главное из выступления Путина

Ситуация на рынке труда в России «более чем стабильная», уровень безработицы находится на исторических минимумах, однако растет число людей, которые сейчас живут под угрозой увольнения с работы — об этом рассказал в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам с членами правительства. В нем приняли участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также все министры и вице-премьеры «финансово-экономического блока» кабмина. Стенограмму распространила в понедельник, 12 сентября, пресс-служба Кремля. Об уходе каких брендов сожалеют россияне Россияне назвали IКЕА главной потерей среди ушедших из страны компаний, так считают 27% респондентов... 12 сентября 15:31

Говоря о бюджетных проектировках на 2023–2025 годы, президент отметил, что работа над проектом федерального бюджета активно ведется и вскоре предстоит его внесение в Госдуму. «Естественно, что этот базовый документ должен в полной мере отвечать и нашим приоритетам, и тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся.

Вновь хочу подчеркнуть, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран.

Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала – это уже очевидно для всех, и для них тоже.

Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам, и прежде всего семьям с детьми, пенсионерам», — указал глава государства.

По его словам, комплекс мер помог избежать резкого спада экономики и быстро стабилизировать инфляцию. «После пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1% – вот на 5 сентября. «Надеемся, что все это перейдет в более решительный характер». Аксенов — о спецоперации РФ Комментируя вчерашние удары Минобороны РФ по украинским ТЭЦ, глава Крыма Сергей Аксенов поддержал... 12 сентября 15:52

Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%.

И наши эксперты в администрации [президента], в правительстве считают, что тренд на понижение инфляции будет продолжен», — отметил Путин.

Серьезные сложности

Он добавил, что динамика ключевых показателей указывает на постепенную стабилизацию экономики, которая сейчас, по словам Путина, выходит на траекторию роста, а предприятия возвращаются к нормальному ритму работы.

«Скажем, в июле в промышленности сокращение составило лишь полпроцента после июньского снижения на 2,4%. В строительстве вовсе отмечен рост: в июле прибавка составила 6,6%. В целом сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%. Напомню, что месяцем ранее оно оценивалось в 4,9%.

Показательно, что в августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков.

Это, конечно, хороший знак, свидетельствующий о росте экономической активности. Считаю очень важным, значимым достижением правительства в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную: уровень безработицы находится на исторических минимумах – в мае – июле это было всего 3,9%», — отметил российский лидер, призвав членов кабмина и впредь держать этот вопрос на постоянном контроле.

«Тем более, что растет количество людей, находящихся под риском увольнения. Обращаю внимание: сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день – это почти 234 тыс. работников.

Это почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктов сложности возникают серьезные.

И в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», — подчеркнул президент.

По его словам, «действия наших недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны». «Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу. Не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития – в экономике, социальной сфере, инфраструктуре. В полной мере это касается и подготовки проекта федерального бюджета.

Оперативное принятие масштабных антикризисных мер, достигнутая устойчивость, прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов – это во многом результат нашей с вами ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы», — сказал Путин членам правительства.

«Поэтому и состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках большинства стран G20, да и у наших друзей в странах БРИКС.

Например, в августе после относительно «слабого» II квартала, что было вызвано объективными факторами, наметилось восстановление объемов НДС и сборов других оборотных налогов», — добавил он.

Перестройка экономики

Путин также указал на необходимость сформировать все условия для структурной перестройки экономики. «Ну, или так скажем, для дальнейшей структурной перестройки, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах, создания новых рабочих мест. «СМИ показывают, что я уже погиб». Виталий Гура раскрыл инсценировку ФСБ в Новой Каховке Российские спецслужбы раскрыли детали операции по спасению заместителя главы Новой Каховки Виталия Гуры... 12 сентября 14:24

И конечно же, наш приоритет – это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости.

Здесь как раз у нас, знаю, это обычное дело, и споры, чему больше уделить внимание, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать «подушку безопасности», как ее создавать в новых условиях и что такое «подушка безопасности» в современных условиях, когда у нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации.

Подошло время, когда мы должны все это вместе собрать и перейти к подготовке принятия окончательных решений, связанных с бюджетным процессом», — заключил президент РФ.

Материальное положение россиян

Хорошим свое материальное положение называют 22% россиян, чаще других – молодые (37%) и москвичи (32%). Средним считают его 58%, плохим – 19% респондентов, сообщили в Фонде «Общественное мнение» по итогам опроса.

«У 14% респондентов, по их словам, за последние два-три месяца материальное положение улучшилось. 24% сообщили, что оно ухудшилось, а 61% – что не изменилось.

Ожидают улучшения материального положения в ближайший год 25% россиян. Считают, что ситуация в этом отношении ухудшится, 13% респондентов, 39% изменений не ждут», — говорится в релизе.