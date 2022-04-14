Наш друг Макдональдс: 7 историй про взрослых и детей с редкими именами

Еще лет 30 назад встретить людей с двойными или иностранными именами где-то кроме заграницы было невозможно. Пределом неординарности среди имен были, пожалуй, Снежана, Анжелика и Иннокентий. Однако теперь родителей уже нельзя ограничить в фантазии. Магда, Лита, Грачик – взрослые и дети поделились с корреспондентом «Газеты.Ru», как им живется с необычными именами, дразнили ли их в школе и кто вообще все это придумал.

Мария-Магдалина, 30 лет:

В детстве мне ужасно не нравилось мое имя, полное казалось слишком длинным, а короткое каким-то грубоватым. С именем Маша я себя не ассоциировала лет до 25. В жизни я предпочитаю короткую версию имени – Магда. Так меня зовут коллеги по работе, бывшие однокурсники, одноклассники и просто знакомые. Так я и представляюсь обычно, поэтому многие даже не знают, что в паспорте у меня другое имя. Мама, муж и очень близкие мои друзья зовут меня Марусей.

В детстве одноклассники любили сказать «наш друг Макдональдс», и меня это бесило.

Окружающие всегда реагируют практически одинаково, как правило, я уже знаю, что услышу в ответ. Говорят: «какое красивое имя», либо «а в честь кого вас так назвали», либо «как родители такое имя придумали». Бывает, эти фразы следуют друг за другом. Естественно у меня уже есть заученные ответы.

Однако менять имя однозначно не хочу, да и уже не вижу смысла — это было желание моих родителей назвать меня именно так.

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Николь, 22 года:

Мое полное имя Николь, но предпочитаю, чтобы меня звали Ника в неформальной обстановке. 10 самых любимых игрушек вундеркиндов Юные искусствоведы, дрессировщики, вокалисты, танцоры, математики, трюкачи, рекордсмены и знатоки…... 11 апреля 16:31

Раньше окружающие сильно удивлялись, спрашивали, почему такое имя, из Франции ли я, почему так назвали, шутили. Сейчас большинство привыкло к тому, что детей как только не называют, реагируют реже. Хотя в моем поколении это имя — редкость.

Я хотела поменять имя в детстве — думаю, почти все проходили через стадию непринятия своего имени. После того, как нашла для себя вариант Ника, мне стало гораздо легче.

У меня была подружка в детском саду, которая из необычных имен смогла выучить только мое. Поэтому когда они завели собаку, она отказалась называть ее любым другим именем, кроме Николь. Так что в мире есть собака, которую назвали в честь меня.

Мама 12-летнего Гамлета:

Имя для сына выбрали родственники моего мужа и назвали его в честь дедушки. Гамлет гордится, что у него армянские гены. Вместе с ним росли дети с необычными именами, поэтому он никогда не переживал.

Окружающие реагируют по-разному, но никогда не было отрицательных комментариев, скорее отмечали необычность и красоту имени, многие предполагали, что не обошлось без Шекспира.

Когда моему сыну было года 2–3, ему дедушка рассказал историю. Он очень хотел, чтобы у него родился сын. Он даже придумал ему имя, Сергей, но родилась моя сестра, поэтому он мечтал, что хотя бы внуки будут Сергеями, а родился Гамлет.

После этого признания дедушки ребенок на время решил, что ему надо стать Сергеем. Был даже случай, когда к нам пришла моя подруга и сказала: «Гамлет, привет», а он к ней повернулся и очень-очень серьезно ответил: «Я не Гамлет, я Сережа!».

Люция, 31 год:

По национальности я татарка, у татар имя Люция довольно частое. А стало оно популярным после Социалистической революции. Уменьшительно-ласкательная форма моего имени — Лютик.

Был случай, когда в университете преподаватель произнося мою фамилию и имя, поставила ударение на И, поэтому получилось ЛюцИя. Я поправила ее, мол, меня зовут ЛЮция. Она спросила: «Да? А мне казалось, что это вариант итальянского имени, и произношу я его правильно». На что я ответила: «Не итальянский вариант».

С тех пор эти три слова я зачастую использую при знакомствах: «ЛЮция. Не итальянский вариант.

Папа пятилетнего Яромира:

Я отлично отношусь к древнеславянскому имени, и нашему сыну оно тоже нравится. Зову его Мира, а бабушка – Яриком. «Я понял, как много в быту делала мама!»: 6 студентов о том, как переехали от родителей Проблема сепарации – то, с чем обязательно сталкивается каждый подросток и родитель. Уже весной... 11 апреля 16:33

Знакомые очень положительно реагируют на имя и говорят, что оно красивое, хоть и необычное.

В садике у него есть друг Ярослав. Мама этого мальчика общаясь с моим сыном была уверена, что он тезка ее малыша, так как в группе воспитатели их обоих называли Яриками.

Однажды она услышала, что я сказал сыну: «Яромир, веди себя хорошо». Женщина очень удивилась и даже спросила: «Подождите, а вашего сына зовут не Ярослав?!». Мы потом с ней очень долго смеялись над этой ситуацией.

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Грачья, 20 лет:

Мне очень нравится мое имя, и мне приятно, когда люди интересуются им. Полное имя Грачья, но среди друзей я просто Грач или Грачик.

Раньше, конечно, друзья шутили: «ты как птичка у нас», по-моему, это действительно забавно. По правде говоря, сейчас я уже не хотел бы менять свое имя, и вряд ли когда-нибудь это сделаю.

В России я еще не встречал людей с таким же именем, как у меня, поэтому был сильно удивлен, когда, читая первый том «Войны и мира», увидел, что Грачиком звали лошадь, которую продали Ростову.

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Мама 18-летних Ники и Аркадия, шестилетней Мелиты и четырехлетней Дины:

Троих моих дочерей зовут: Ника, Мелита (короткая форма — Лита) и Дина. Они относятся к своим именам совершенно нормально. Может быть, просто в силу возраста, так как младшим девочкам сейчас 6,5 лет и почти 4 года. Или же потому, что мы живем в Египте, где для окружающих любые неегипетские имена являются экзотическими, хотя Дина, по их мнению, имя вполне заурядное.

Есть несколько интересных историй о моих дочерях. В 2003 году в России Нику отказывались регистрировать, говоря, что полной формы такого имени не существует. А я, в свою очередь, настаивала именно на Нике, так как версия «Вероника» меня не устраивала категорически.

А Мелита мне приснилась за пару недель до своего рождения и сказала, что ее зовут Лита. Ну а я не стала спорить. Лита так Лита. Ей очень идет, кстати.