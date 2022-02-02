Икона итальянского кино: ушла из жизни Моника Витти

Знаменитая итальянская актриса Моника Витти умерла в возрасте 90 лет. Она была музой и женой культового режиссера Микеланджело Антониони, с равным успехом снималась в драматическом и комедийном кино. Партнерами Витти по экрану становились другие звезды того времени: Ален Делон, Марчелло Мастроянни, Альберто Сорди. Актрису называли иконой итальянского кино, она изменила представление о том, какой должна быть героиня комедий. Жизнь и карьера Витти — в обзоре «Газеты.Ru».

О смерти Витти сообщил ее последний муж, режиссер Роберто Руссо, как передал бывший министр культуры Италии Вальтер Вельтрони. Политик отметил, что испытывает в связи с этой новостью «боль, нежность и сожаление».

«До свидания, Моника Витти, до свидания, королева итальянского кино. Сегодня действительно печальный день, мы потеряли великого артиста и великого итальянца», — сообщил действующий министр культуры Дарио Франческини.

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В ноябре Витти исполнилось 90 лет. Последние 20 лет она не появлялась на публике. Руссо говорил, что его жена страдает болезнью Альцгеймера. В течение многих лет актриса находилась в клинике в Швейцарии, где ее навещали близкие.

«Будешь актрисой только через мой труп!»

Настоящее имя Моники Витти — Мария Луиза Чечарелли. Она родилась в 1931 году в Риме в простой семье, далекой от мира кинематографа. Девушка с детства хотела стать актрисой. Витти, бывшая единственной дочкой в семье, вспоминала, что первые представления устраивала для братьев, чтобы отвлечь их от ужасов Второй мировой войны.

«Во время войны я была со своими братьями на Сицилии. Там начались взрывы, и мы побежали в подвал. Мы не знали, что делать, люди вокруг плакали. И мы соорудили театр: повесили одеяло, потом сделали кукол, нарисовали глаза, нос, рот и что-то говорили. Это было мое первое выступление», — вспоминала актриса.

На театральной сцене она дебютировала в 14 лет, сыграв в небольшом римском театре. Родители актрисы были против ее театральной карьеры, по мнению матери, сцена могла погубить «душу и тело» ее дочери. «Ты никогда не будешь играть! <...> Только через мой труп», — грозилась мать. В Италии отменили киноцензуру В Италии отменили цензуру в кино, пишет The Guardian со ссылкой на министра культуры страны Дарио... 07 апреля 17:05

В целом отношения Витти с родителями были натянутыми, она запомнила их как очень строгих людей. Актерское мастерство помогло девушке на какое-то время сбегать из реальной мрачной жизни.

«Когда в четырнадцать с половиной я почти решила, что с меня хватит жизни, я поняла, что могу играть, продолжать просто притворяться кем-то другим и смешить людей как можно больше на сцене и на экране. В жизни все было намного сложнее», — поясняла актриса.

По ее словам, уже после первого выступления на сцене она впервые почувствовала «себя свободной, безмятежной, счастливой». «Впервые в жизни у меня все было хорошо», — отмечала Витти.

Когда ей было 18 лет, ее семья — братья и родители — эмигрировали в США. Витти осталась и в 19 лет смогла поступить в Академию драматического искусства, которую успешно закончила. Родители по-прежнему не принимали профессию дочери.

«Мама меня стыдилась. Когда речь шла о детях, она говорила: «У меня замечательный сын, юрист и еще один — выдающийся журналист». Затем тихо добавляла: «У меня еще есть дочь-актриса», — рассказывала Витти.

После выпуска молодая актриса играла в театре, где познакомилась с театральным режиссером Серджио Тофано. Он и предложил девушке взять какой-нибудь звучный псевдоним. Так актриса придумала себе имя «Моника Витта», образованное от девичьего имени ее матери Виттилья. В то время Витти пробовала сниматься для телевидения, но не пользовалась заметным успехом.

«У тебя красивый затылок. Ты могла бы играть в кино»

Поворотным моментом в жизни актрисы стало знакомство с гением итальянского кино — режиссером Микеланджело Антониони. Актриса отличалась интересным голосом с хрипотцой и Антониони позвал ее дублировать главную роль в его фильме «Крик». Наблюдая за Витти режиссер однажды сказал: «У тебя красивый затылок. Ты могла бы играть в кино». В итоге их знакомство переросло в роман и совместное творчество. Умер Антониони Буквально на следующий день после смерти Бергмана пришло известие о смерти Микеланджело Антониони. 01 августа 16:17

Первая совместная работа Витти и Антониони — фильм «Приключение» (1959 год). Он сразу же сделал актрису знаменитой. Эта картина вошла в «трилогию отчуждения» Антониони: «Приключение», «Ночь» и «Затмение». Во всех картинах сыграла Витти. Фильмы были драматичны, они рассказывали о внешне благополучных людях, не способных построить настоящие отношения друг с другом и найти свое предназначения. Витти после них стала живым символом обреченной женщины с тяжелой судьбой. Но сама она, несмотря на сильный драматический темперамент, хотела показать себя многогранной актрисой, способной играть в разных жанрах, и особенно в комедиях.

Переход к комедии

Во второй половине 1960-х Витти переключилась на комедии и стала сниматься у других режиссеров. Тогда в Италии комедия как раз была в моде, сочетая прямолинейные шутки с критикой социальных проблем.

Витти с успехом пришла в этот жанр и, считаясь одной из самых красивых звезд итальянского кино, стала также одной из первых актрис, сумевших продемонстрировать, что для того, чтобы рассмешить людей на большом экране, необязательно быть уродливой героиней. Кроме того, она в принципе была среди первых женщин, ставших звездами комедий, где раньше популярностью пользовались только мужчины.

В 1973 году Моника Витти сыграла главную роль в музыкальной комедии «Звездная пыль», среди ее наиболее известных работ «Девушка с пистолетом» (также известна как «Не промахнись, Ассунта!») и «Драма ревности: Все детали в хронике».

«Я поняла, что у меня есть комедийный талант, когда пересказывала трагические роли так, что мои друзья в академии смеялись. Только потом я поняла, какой это был необыкновенный дар», — говорила актриса.

Всего за 35 лет работы в кино Витти снялась в 55 фильмах. Она стала иконой итальянского кино, а картины с ее участием — классикой кинематографа. Пять раз Витти была удостоена национальной итальянской кинопремии «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль (больше за всю историю только у Софи Лорен).