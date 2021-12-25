Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Пентагон готовит новый план борьбы с Россией 11:38
Фетисов поделился ожиданиями от матча МЧМ-2022 между Россией и... 11:34
Россиянам рассказали, что нельзя делать с просроченными... 11:31
Опубликована символическая сборная Европы 2021 года 11:27
Политолог оценил заявление Волкера о необходимости ввести новые... 11:22
ФРГ ужесточит правила экспорта оружия из-за Украины 11:18
Около 15 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии 11:06
Врач перечислила признаки, которые указывают на высокий... 10:57
В МИД РФ заявили о проработке сроков и формата встречи... 10:56
Россияне признались, что их раздражает в новогоднюю ночь 10:45
Фото

50 лет со дня рождения Владислава Галкина. 15 ролей актера

Заслуженный артист России Владислав Галкин родился 25 декабря 1971 года в подмосковном Жуковском в семье актрисы и киносценаристки Елены Демидовой.

Втайне от матери бабушка привела девятилетнего мальчика на кинопробы в фильм Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», где тот сыграл свою первую главную роль — Гека. В 1980-х Галкин продолжил актерскую карьеру — играл детей и подростков. Его самой яркой работой 1990-х для артиста стала второстепенная роль в фильме Говорухина «Ворошиловский стрелок».

Настоящий расцвет творчества наступил для Галкина с приходом нового тысячелетия — на телевидении вышли такие сериалы с его участием как «Дальнобойщики», «Каменская», «Воровка», «Спецназ», «По ту сторону волков», «Диверсант», «Участок», «Гибель империи», «Мастер и Маргарита», а также «Я лечу».

В январе 2010 года он был госпитализирован с обострившимся воспалением поджелудочной железы. Галкин умер 25 февраля, причиной смерти врачи назвали острую сердечную недостаточность.

В честь 50-летия со дня рождения Владислава Галкина «Газета.Ru» публикует фотогалерею с 15 ролями артиста.

Скопировать ссылку
Картина дня
«Россия, конечно, диктует развитие ситуации на Азове»
Украинский МИД признал доминирование России в Азовском море
«Дела у вас в Крыму несложные»: как провалилась Керченская десантная операция
80 лет назад началась Керченская десантная операция
«Чтобы стать киборгом, необязательно отрезать себе руку»
Директор «Моторики» рассказал о стоимости киберпротезов, правилах эксплуатации и людях-киборгах
Около 15 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии
Появились кадры допроса подозреваемого в поджоге «Ленты» в Томске
В МИД РФ заявили о проработке сроков и формата встречи Совета Россия — НАТО
Депутат Госдумы перечислил российские города, куда может ударить Украина
Новости
Пентагон готовит новый план борьбы с Россией
Фетисов поделился ожиданиями от матча МЧМ-2022 между Россией и Швецией
Россиянам рассказали, что нельзя делать с просроченными банковскими картами
Опубликована символическая сборная Европы 2021 года
Политолог оценил заявление Волкера о необходимости ввести новые санкции против России
ФРГ ужесточит правила экспорта оружия из-за Украины
Врач перечислила признаки, которые указывают на высокий холестерин
Все новости
Емельяненко покорил Москву, Исмаилов улетел в нокаут: 2021 год в боксе и ММА
Самые яркие события года в мире боксе и ММА
Дмитрий Петров
Песни страха
О том, зачем и кому нужна запугивающая музыка, когда и другой хватает
Валиева улетела в космос, Трусова вернулась с четверными: как закончился чемпионат России
В последний день чемпионата России – 2022 решались судьбы медалей в двух видах...
«Проще говоря, вранье и ложь»: «Газпром» ответил на обвинения в недостаточных поставках газа
«Газпром» посоветовал страдающей от энергетического кризиса Европе посмотреть в зеркало
Война Рождеству: почему в США неэтично с ним поздравлять
Как Рождество стало политически некорректным праздником
«Власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем»
На Украине обсуждают, кто виноват в энергетическом кризисе
Торнадо и ковид не помеха. Как в мире отмечают католическое Рождество
Захарова предложила Западу «четко уяснить», что Москва не оставит тему расширения НАТО
МИД назвал ключевые вопросы на будущих переговорах России и США
«Бог войны». Почему капитан Марат Ахметшин получил звание Героя России
Как один российский офицер сражался с двумя сотнями боевиков в Сирии
«В объединенном государстве все будут жить за счет России». Кто сожалеет о распаде СССР
Россиян спросили, возможно ли объединение бывших республик Советского Союза
«Омикрон» начал распространяться внутри России
Мурашко рассказал о незавозных случаях «омикрона» в России
Выплат станет больше. Какие законы вступят в силу в январе 2022 года
Володин рассказал, какие изменения ожидают россиян в начале Нового года
«От праздника останутся лишь политика и скидки»: что происходит с украинским Рождеством
Глава ПЦУ допустил перенос празднования Рождества на декабрь в ближайшие 10 лет

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+