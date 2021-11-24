Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
Президент Литвы заявил, что военная интеграция РФ и Белоруссии... 16:37
В Нидерландах выявили штамм «омикрон»... 16:36
«Это не творчество»: правнук Достоевского раскритиковал граффити... 16:34
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что литовские силовики выбросили... 16:33
В Госдуме прокомментировали отказ норвежцев от участия... 16:26
Согласованный пикет против QR-кодов состоялся в Екатеринбурге 16:20
Путин выразил соболезнования родным и близким певца Александра... 16:20
На Украине рассказали, какое оружие поможет «дать отпор» России 16:16
Порошенко заявил о «ловушке», которую подготовила... 16:14
Рамос дебютировал за «ПСЖ» 16:14
Фото

«Не вешать нос, гардемарины». Умер актер Владимир Кузнецов

Российский актер театра и кино Владимир Кузнецов скончался на 66-м году жизни. Он умер 23 ноября, причина смерти артиста пока не называется.

Кузнецов известен по фильмам «Гардемарины, вперед!», «12 стульев», «Город принял», «Одиноким предоставляется общежитие». Всего он сыграл более 40 ролей, впервые он появился на экранах страны в начале 1970-х.

Актер родился 4 октября 1956 года. Кузнецов — выпускник ВГИКа. По окончании вуза он поступил в Театр-студию Алексея Баталова, и представлял ее с 1978 по 1993 годы.

Также в его карьере были такие фильмы, как «Надежда и опора», «По законам военного времени», «Мертвые души», «Плюмбум, или Опасная игра», «Артистка из Грибова», и многие другие.

Скопировать ссылку
Картина дня
«Нет слов. Ком в горле»: коллеги по «Голосу» вспоминают Градского
Билан, Пелагея и подопечные Градского рассказали, каким артист был в жизни
Есть ли в России новый штамм COVID-19 «омикрон». Мнения разнятся
В Совфеде предположили, кто мог привезти омикрон-вариант коронавируса в Россию
Маски-шоу, спецназ, обыск. Как главный пристав Ленобласти допрашивал беременную подчиненную
Юрист оценила последствия ночного допроса беременной сотрудницы ФССП в Гатчине
Путин выразил соболезнования родным и близким певца Александра Градского
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что литовские силовики выбросили тело избитого беженца
Порошенко заявил о «ловушке», которую подготовила Белоруссия для Украины
Мигранты устроили поножовщину со стрельбой на подмосковном складе Wildberries
Новости
Президент Литвы заявил, что военная интеграция РФ и Белоруссии угрожает странам НАТО
В Нидерландах выявили штамм «омикрон» у 13 прилетевших из ЮАР
«Это не творчество»: правнук Достоевского раскритиковал граффити с портретом писателя
В Госдуме прокомментировали отказ норвежцев от участия в гонке
Согласованный пикет против QR-кодов состоялся в Екатеринбурге
На Украине рассказали, какое оружие поможет «дать отпор» России
Рамос дебютировал за «ПСЖ»
Все новости
Выйти вперед: Непомнящий играет против Карлсена белыми. LIVE
Шахматы. Матч за мировую корону. Карлсен — Непомнящий. 3-я партия. ОНЛАЙН
Что ждет минские соглашения при новом канцлере ФРГ
Как уход Меркель повлияет на ход войны в Донбассе
Медведева восхищалась с трибун, Валиева подняла зал рекордом: самые яркие фото Гран-при
Камила Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Сочи и установила два мировых...
«Единственное будущее для России». Шеф-повар — о том, как накормить страну
Шеф-повар рыбного ресторана Мещеряков рассказал, как проверить свежесть устрицы
Побег из Млечного Пути: сверхбыстрые звезды раскроют тайну темной материи
Астрономы придумали, как оценить распределение темной материи в нашей галактике
Кому из пенсионеров увеличат выплаты с 1 декабря
В ПФР разъяснили порядок начисления прибавок к пенсии
«Как молоды мы были». Умер Александр Градский
На руках 35 тысяч. Какой смартфон выбрать за эти деньги
Сравниваем смартфоны Samsung Galaxy A52, Xiaomi Poco F3 и Realme GT Neo2
Умер Александр Градский. Поэт, музыкант, наставник
В Москве скончался композитор Александр Градский
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
Как американские эксперты запутались в радарах российских истребителей
«Наших выгоняют»: посол России рассказал о ситуации с дипломатами в США
Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января
Электронные трудовые книжки – новая реальность
ЭТК упрощают устройство на работу и выход на пенсию
Блогеров выгнали, Лоза не приехал. Чем закончились экскурсии антиваксеров в «красную зону»
Экскурсию в больницу им. Филатова досрочно завершили из-за поведения антиваксеров

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+