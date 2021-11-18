Самые смешные фотографии животных в 2021 году

В Британии объявили победителей фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021. В этой номинации ежегодно с 2015 года участвуют работы, на которых звери предстают в забавных позах. Главная цель фотоконкурса — сохранение дикого животного мира.

В этом году победителем стал Кен Дженсен со снимком под названием «Ой!». Героиней его фотографии стала золотая шелковая обезьяна из Китая, которая попадает в неприятную ситуацию, сидя на проводе. Этот и другие номинанты, включая танцующих медведей и замышляющих что-то енотов, — в подборке «Газеты.Ru».