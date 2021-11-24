Юбилей Александра Маслякова

Телеведущий Александр Масляков празднует сегодня 80-летие. Всего две недели назад 60-летний юбилей отметила и программа КВН, которую Масляков ведет уже несколько десятилетий.

Александр Васильевич родился в 1941 году на Урале. Детство Маслякова прошло в Челябинске. После окончания Великой Отечественной войны семья Масляковых переезжает на Кавказ, а потом – в Москву.

На телевидении Александр Масляков начал работать в 1964 году, будучи студентом-четверокурсником. Кроме «Клуба веселых и находчивых» (КВН), Масляков вел также такие популярные советские телепередачи, как «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Адреса молодых», «Спринт для всех», «Вираж», «Весёлые ребята».

По словам журналиста Леонида Парфенова, Маслякова впору заносить в Книгу рекордов Гиннеса – телевизионная карьера юбиляра длится уже более полувека, он продолжает шутить, а КВН превратился «в настоящую фабрику звезд».