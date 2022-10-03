От «Дюны» до «Прибытия»: лучшие фильмы Дени Вильнева

Автор блокбастеров «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнев начинал карьеру в независимом кинематографе. Закончив киноотделение Университета Квебека в Монреале, он начал снимать короткометражки, и занимался этим почти все 1990-е годы. В 1998-м вышел на экраны полнометражный дебют Вильнева – «32-е августа на Земле», философская картина о смысле жизни и зачатии в пустыне.

После этого Вильнев снимал психологические драмы и триллеры – до 2014 года, когда ему предложили снять брутальный криминальный боевик «Сикарио» («Убийца») про войны мексиканских наркокартелей с Бенисио дель Торо в роли колумбийского киллера. Спустя пару лет вышел фильм Дени Вильнева «Прибытие», научно-фантастическая история о пришельцах.

Критики и публика высоко оценили картину, а Американская киноакадемия присудила «Прибытию» статуэтку Оскар за лучший звуковой монтаж.

«Мне хочется думать, что я все еще учусь своему ремеслу и что с работой над каждым фильмом я узнаю нечто новое. Если когда-нибудь я и почувствую, что полностью изучил доступные мне инструменты и приемы, может, тогда меня и можно будет назвать мастером. Но пока что это не так», — говорил режиссер журналу Hollywood Reporter.

3 октября ему исполняется 55 лет.