Звезда хорроров и кинокомиксов: Эвану Питерсу — 35

Американскому актеру Эвану Питерсу, известному в первую очередь ролью супергероя Ртути из «Людей Икс», исполнилось 35 лет. Его дебют на экране состоялся в 2004 году, когда Питерсу было 17 – он сыграл небольшую роль в молодежной комедии «Ночевка».

После этого Питерс сыграл в нескольких популярных фильмах и сериалах, но доставались ему в основном второстепенные роли. Прорывом в актёрской карьере стал образ подростка-психопата Тейта Лэнгдона в сериале «Американская история ужасов». После неё Питерса номинировали на премию «Спутник» за лучшую мужскую роль второго плана. Эван Питерс также сыграл в других сезонах этого популярного сериала.

В 2013 году Питерс снялся в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и двух продолжениях франшизы Marvel. В 2021 году кинокритики хвалили Питерса за роль детектива Колина Зейбела в сериале HBO «Мейр из Исттауна», рассказывающем об убийстве в маленьком городке на Северо-Востоке США. За роль в этом сериале актер получил статуэтку «Эмми»