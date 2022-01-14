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В Москве начали снос «Летающей тарелки»

Здание бывшего музея автозавода АЗЛК, расположенное в Текстильщиках, сносят, об этом сообщил «Архнадзор». Музей построили к Олимпиаде 1980 года, но объектом культурного наследия он так и не стал.

Здание на Волгоградском проспекте спроектировал в 1975-1978 годы архитектор Юрий Регентов. Автором отделки помещений выступил промышленный дизайнер завода Владимир Вядро.

Музей автомобилей решен в образе летающей тарелки в алюминиевой облицовке. Купол зала опирался на центральный столп с круговым светильником. Здесь выставлялись не только «Москвичи», но и образцы отечественного и зарубежного автопрома разных заводов, в том числе не поступившие в массовое производство.

В 1996 году музей официально закрылся — в связи с банкротством ОАО «Москвич». В 2012 году он опустел — территория завода стала особой экономической зоной «Технополис Москва». До 2021 года в здании располагался «Музей восстания машин».

Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики столичной мэрии, собственник вправе поступать со зданием по своему усмотрению, «прорабатывается вопрос по перемещению конструктивных элементов музея для их последующего размещения на новой площадке города Москвы». Об истории музея — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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