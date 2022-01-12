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Икона стиля: как менялась Рената Литвинова

Девушка «не от мира сего» с завораживающим голосом, светлыми локонами, красной помадой на губах, прической в стиле 40-х и безупречными ретро-нарядами – этот образ прочно закрепился за российской актрисой театра и кино, режиссером, сценаристом и телеведущей Ренатой Литвиновой.

Многочисленные поклонники восхищаются этой удивительной женщиной, ее талантами, точеной фигурой и великолепным чувством вкуса.

Сегодня Ренате Литвиновой исполнилось 55 лет. Последние 30 из них она остается признанной иконой стиля в России. Эволюция ее образов — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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