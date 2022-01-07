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Подсчет убытков, возвращение интернета: как прошел шестой день протестов в Казахстане

В Казахстане уже почти неделю продолжаются массовые протесты. За это время пострадали более тысячи человек — как среди участников акций, так и среди силовиков.

Погибли 18 сотрудников правоохранительных структур и как минимум 26 гражданских лиц. По всей стране задержаны почти 4 тыс. протестующих, некоторых из них власти характеризуют как «боевиков».

Столкновения и перестрелки все еще наблюдаются в бывшей столице Казахстана — Алма-Ате, в других городах ситуация спокойнее.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев в связи с кризисом обратился к союзникам по ОДКБ – на территорию республики уже прибыл контингент организации, в том числе военнослужащие из России.

Как живет Казахстан спустя шесть дней после начала протестов — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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