Играет на пяти инструментах, знает три языка. Брайану Молко — 50

Брайан Молко родился в бельгийском Брюсселе. Его папа – американский банкир франко-итальянского происхождения, а мама – шотландка. Все детство он путешествовал с родителями по Либерии, Ливану и Люксембургу, а учился в Лондоне. Знает в совершенстве английский, французский и немецкий. Столь многогранный интернациональный опыт позволил Брайану Молко создать уникальное звучание группы Placebo.

Вместе со школьным другом Стефаном Олсдалом в 1994 году Молко создал коллектив, выпустивший на сегодняшний день восемь студийных альбомов, четыре сборника и четыре EP. Фронтмен Placebo играет на гитаре, басу, клавишах, саксофоне и губной гармошке. На заре карьеры музыкант часто менял образы на сцене. Он выступал и в женских платьях, и в строгих классических костюмах.

10 декабря Брайану Молко исполнилось 50. Сейчас фронтмен Placebo более сдержан в нарядах, но по-прежнему экспериментирует со своей внешностью. Самые яркие образы музыканта — в фоторепортаже «Газеты.Ru»