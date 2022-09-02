Леве Би-2 — 50. Кстати, его зовут Егор

Сегодня 50 лет исполняется одной из самых громких фигур русского рока – Лёве Би-2. При рождении будущего сооснователя группы «Би-2» назвали Егор Михайлович Бортник — он появился на свет в 1972 году в Минске.

Новое имя он получил еще в детстве. «Я жил тогда вместе с родителями в Африке (моего отца пригласили преподавать радиофизику в университете в Конго). Однажды папа купил мне львиный клык. Я повесил его на шею, и ребята дали мне прозвище Лев. Мне новое имя очень понравилось, и теперь даже мама называет меня Лёвой», — рассказывал рокер сайту «7дней.ру».

В 1985 году в детской театральной студии Лёва знакомится с другим сооснователем «Би-2», Шурой — Александром Уманом. Поняв, что парни с гитарами нравятся девушкам, ребята решают играть рок-н-ролл.

Изначально их группа называлась «Братья по оружию», потом — «Берег истины», и наконец — «Би-2». Через несколько лет музыканты уезжают из Белоруссии в Израиль — там Лёва служит в ЦАХАЛ, израильской армии. В 1998 году уезжает в Австралию. Спустя год возвращается в Россию, где вместе с Шурой возрождает распавшуюся было «Би-2».

Популярность группе принесла песня «Полковнику никто не пишет», — Алексей Балабанов выбрал ее для фильма «Брат-2». И популярна группа до сих пор.