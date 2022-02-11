Любимая актриса Сталина: 120 лет со дня рождения Любови Орловой

Любовь Орлова родилась в 1902 году в дворянской семье. Детство «советской Мэрилин Монро» прошло в Звенигороде. Девочка играла в домашних спектаклях, обучалась игре на фортепиано, а после школы поступила в Московскую консерваторию. Обучение там вскоре пришлось прервать из-за материальных проблем и проявившейся формы болезни Меньера с поражением слуха. После неудачи в музыке Орлова поступает на хореографическое отделение Московского театрального техникума им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС) и параллельно берет уроки актерского мастерства у режиссера Художественного театра Елизаветы Телешовой.

В 1926 году была принята в труппу Музыкального театра имени В.И. Немировича-Данченко, где проработала больше десяти лет. В 1933-м встретила свою судьбу – режиссера Григория Александрова, который снял ее в главной роли в комедии «Веселые ребята». После просмотра фильма Иосиф Сталин воскликнул: «Я как будто месяц провел в отпуске». В 1935 году по личному распоряжению вождя Орлову наградили званием заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Всесоюзную известность и небывалую популярность актрисе принесли работы в картинах «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна» и «Встреча на Эльбе».

С 1955 года — актриса Академического театра имени Моссовета. В том же году ей было присвоено звание народной артистки СССР. Орлова была занята в спектаклях «Сомов и другие», «Лиззи Мак-кей», «Милый лжец», а последней ее работой в театре стала роль миссис Сэвидж в «Странной миссис Сэвидж».

Жизнь и карьера актрисы - в фотогалерее «Газеты.Ru».