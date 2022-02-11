Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Стали известны подробности закрытых переговоров Путина и Макрона 14:43
Захарова прокомментировала слова генсека НАТО об усилении войск... 14:42
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного... 14:41
В Госдуме решили бороться с «инфоцыганами» 14:40
Медведев заявил, что медосвидетельствование мигрантов должно стать... 14:32
«Последняя рок-звезда»: Апина вступилась... 14:30
В Орловской области подозреваемый в убийстве девочки... 14:27
«АвтоВАЗ» откажется от модели Lada Granta 14:24
В Госдуме обсудят возможность конфискации животных, подвергшихся... 14:23
Эрдоган впервые покинул свою резиденцию после заражения коронавирусом 14:23
Фото

Любимая актриса Сталина: 120 лет со дня рождения Любови Орловой

Любовь Орлова родилась в 1902 году в дворянской семье. Детство «советской Мэрилин Монро» прошло в Звенигороде. Девочка играла в домашних спектаклях, обучалась игре на фортепиано, а после школы поступила в Московскую консерваторию. Обучение там вскоре пришлось прервать из-за материальных проблем и проявившейся формы болезни Меньера с поражением слуха. После неудачи в музыке Орлова поступает на хореографическое отделение Московского театрального техникума им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС) и параллельно берет уроки актерского мастерства у режиссера Художественного театра Елизаветы Телешовой.

В 1926 году была принята в труппу Музыкального театра имени В.И. Немировича-Данченко, где проработала больше десяти лет. В 1933-м встретила свою судьбу – режиссера Григория Александрова, который снял ее в главной роли в комедии «Веселые ребята». После просмотра фильма Иосиф Сталин воскликнул: «Я как будто месяц провел в отпуске». В 1935 году по личному распоряжению вождя Орлову наградили званием заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Всесоюзную известность и небывалую популярность актрисе принесли работы в картинах «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна» и «Встреча на Эльбе».

С 1955 года — актриса Академического театра имени Моссовета. В том же году ей было присвоено звание народной артистки СССР. Орлова была занята в спектаклях «Сомов и другие», «Лиззи Мак-кей», «Милый лжец», а последней ее работой в театре стала роль миссис Сэвидж в «Странной миссис Сэвидж».

Жизнь и карьера актрисы - в фотогалерее «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
«По-русски ни бельмеса!». Калужский губернатор запретил мигрантам работать в торговле
Глава Калужской области объявил о выходе региона из программы переселения соотечественников
«Красавица наидобрейшая»: умерла звезда «Оттепели» Евгения Брик
Билан, Виторган и Брежнева почтили память актрисы Евгении Брик
«В России сами не понимают, как летят гиперзвуковые ракеты»
Доктор военных наук Сивков: американская ракета SM-6 не сможет сбивать «Цирконы»
Министр обороны Великобритании Уоллес прибыл на переговоры в Москву
WebMoney объявил о прекращении операций по российским кошелькам
В России госпитализировали еще 19 281 человека с COVID-19
Матвиенко призвала Минсельхоз «глубже погрузиться в навоз»
Новости
Опубликованы первые кадры со съемок десятого сезона «Склифосовского»
Стали известны подробности закрытых переговоров Путина и Макрона
Захарова прокомментировала слова генсека НАТО об усилении войск на востоке Европы
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
В Госдуме решили бороться с «инфоцыганами»
Медведев заявил, что медосвидетельствование мигрантов должно стать обязательным
«Последняя рок-звезда»: Апина вступилась за Моргенштерна
Все новости
«Вкладчики реагируют моментально»: как ЦБ заставляет россиян нести деньги в банки
«Банки.ру» зафиксировали рост спроса на вклады после повышения ключевой ставки
«Все в ожидании войны»: чем закончилась встреча в «нормандском формате»
«Нормандская четверка» не смогла согласовать совместное заявление
В ДНР заявили, что Киев перебросил в Донбасс дивизион С-300 для подготовки наступления
Басурин заявил о переброске под Краматорск украинского дивизиона ЗРК С-300
Россия справилась с Данией, Большунов взял серебро: главное на Играх-2022. LIVE
Олимпиада-2022. Восьмой день. Главные события. ОНЛАЙН
Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет
Жена режиссера Валерия Тодоровского, актриса Евгения Брик умерла 10 февраля. Причиной смерти...
Встроенные подсказки и защита от спойлеров. Скрытые возможности PS5
Портал Wired назвал 10 секретных функций PlayStation 5
От «Парка Юрского периода» до «Твин Пикса»: Лоре Дерн — 55
«Секрет Полишинеля». Сафронов пообещал за три часа доказать свою невиновность
«Ъ»: Сафронов предложил найти в интернете «секретные данные», в передаче которых его обвиняют
14 февраля в Думе обсудят вопрос обращения к Путину по признанию ЛДНР
Спикер Госдумы назвал возможную дату обсуждения в Госдуме признания независимости Донецка и Луганска
Закрутило в космосе: американский стартап отправил спутники в океан
Акции компании Astra упали на 26% после провального запуска спутников
Наркотики, проклятие или преступный умысел: тайна смерти Уитни Хьюстон
Исполнилось 10 лет со дня смерти Уитни Хьюстон
Прекрасное для прекрасных: Huawei разработал стильные аксессуары для женщин
Наушники и часы Huawei превратили технологии в искусство
«Ситуация может выйти из-под контроля очень быстро». Граждан США призвали покинуть Украину
Президент Байден: американцы должны немедленно покинуть Украину

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+