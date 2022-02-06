Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Навка призналась, что ей стыдно за украинских спортсменов 16:42
Тренер сборной России о норвежцах: лица на них не было... 16:31
The Spectator заявил о победе Путина над НАТО 16:29
Фельдшер рассказала, за что ее уволили во время забастовки... 16:25
На Украине заявили о риске полной остановки транзита... 16:23
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и... 16:23
Норвежский лыжник объяснил неудачное выступление национальной команды 16:18
Российская фристайлистка завоевала бронзовую медаль на ОИ 16:11
Лукашенко допустил присоединение Украины к Союзному государству 16:01
Лукашенко рассказал о ситуации с перехваченным украинским... 16:01
Фото

Мастер фото. Как Ева Браун покорила сердце Гитлера

Ева Браун появилась на свет в Мюнхене 6 февраля 1912 года. С лидером национал-социалистов она познакомилась в октябре 1929-го, когда ей было всего 17. 40-летний Гитлер зашел в фотомастерскую Генриха Гофмана, в которой уже около месяца работала Ева Браун. Сама она при первой встрече даже не поняла, с кем именно пообщалась в тот вечер.

Между Гитлером и Евой Браун сразу возникла взаимная симпатия, и с этого времени при каждом визите в фотоателье фюрер осыпал девушку комплиментами, целовал ей руки, дарил цветы, шоколадки и безделушки. Иногда он приглашал ее на обед или на пикник за город, в кино или оперный театр. На несовершеннолетнюю Еву демонстративные ухаживания известного политического деятеля производили неизгладимое впечатление.

Все годы дальнейших отношений Ева Браун была в статусе сожительницы Гитлера, и только в ночь на 29 апреля 1945 года состоялась церемония их бракосочетания в бункере, где они скрывались от бомбежек Берлина. Уже на следующий день, 30 апреля, они совершили самоубийство, а их тела сожгли в саду рейхсканцелярии.

О жизни Евы Браун – в фотогалерее «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
Три дня, а не два. В США обсуждают, как долго Украина продержится против России
Fox News: США готовятся к кризису беженцев на фоне ситуации на Украине
Страны НАТО и Швеция. Кто учит украинцев сражаться с «агрессором»
Mirror: 100 британских спецназовцев вылетели на Украину для обучения ВСУ
У кошек из-за одомашнивания уменьшился объем мозга. Но глупее они не стали
Зооспециалисты объяснили, почему интеллектуальные способности у кошек не стали хуже
Фельдешер рассказала, за что ее уволили во время забастовки в скорой помощи Ишимбая
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и «аморфным» человеком
Российская фристайлистка завоевала бронзовую медаль на ОИ
The Spectator заявил о победе Путина над НАТО
Новости
Навка призналась, что ей стыдно за украинских спортсменов
Тренер сборной России о норвежцах: лица на них не было, какой-то траур
На Украине заявили о риске полной остановки транзита российского газа
Норвежский лыжник объяснил неудачное выступление национальной команды
Лукашенко допустил присоединение Украины к Союзному государству
Лукашенко рассказал о ситуации с перехваченным украинским БПЛА
В Швейцарии предложили вариант для переговоров с РФ по Украине
Все новости
«Я сижу в Москве, а девушка в Париже». Какими будут секс и порно в метавселенной
Эксперт Райская предрекла появление порно из метавселенной в каждом доме
«Поведение украинцев после проката Валиевой — слабость и неуважение к себе»
В Госдуме пожалели украинцев, отказавшихся аплодировать Валиевой на Олимпиаде в Пекине
В ЕС и обратно: как менялась Великобритания при Елизавете II
В Великобритании отмечают 70 лет правления королевы
Гаишники рассказали, как правильно докладывать на лихачей
В ГИБДД призывали снимать на видео нарушителей ПДД
Эрдогана оскорбили в Сети после заражения «омикроном». Возбуждены уголовные дела
В Турции начали задерживать людей, оскорбивших Эрдогана в соцсетях
Бывший замминистра пропал в Подмосковье. Он мог утонуть в полынье
МЧС нашла квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина
«Чарльз станет королем». Елизавета II отмечает 70-летие правления
«До выборов — три месяца»: зачем Макрон едет к Путину и Зеленскому
Политологи назвали цели визита президента Франции в Россию и на Украину
«Фарфоровый Титаник»: какие загадки оставила крупнейшая морская катастрофа XIX века
200 лет назад затонул «китайский Титаник»
Как снимали рекламу в СССР и сколько актерам за нее платили
Драпеко заявила, что получила 16,5 руб. за рекламу советского конструктора
«Райян погиб и оставил наши сердца в этом глубоком колодце»
В Марокко скончался просидевший пять дней в колодце пятилетний мальчик
«Киев падет через пару дней». Каким на Западе видят «вторжение» российских войск
WP: Россия сосредоточила у границ Украины 70% военных сил для «вторжения»
Сговор с фармкомпаниями и чесночные клизмы. Какие вопросы раздражают педиатра
Врач-педиатр ответила на самые распространенные вопросы пациентов

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+