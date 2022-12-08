Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
В Тобольске осудят воспитательницу детсада, по вине которой... 13:35
Нидерланды могут ограничить экспорт оборудования для микросхем... 13:35
Евродепутат де Граф назвал санкции Евросоюза «самоубийством... 13:34
Футболист «Реала» Азар хотел бы поменяться местами... 13:34
Ида Галич заступилась за беременную Ольгу Орлову 13:34
Медики выяснили, как перегрев влияет на плод в утробе... 13:29
В МИД заверили США, что Россию никто не может исключить... 13:28
Адвокат Добровинский заявил, что Киркорова «испугались в США» 13:26
«Укрэнерго»: погодные условия на Украине осложнили ситуацию... 13:25
В Китае банк подвергся критике за раздачу бесплатной... 13:25
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Какой была актриса Марина Голуб, погибшая в автокатастрофе

Актриса театра и кино Марина Голуб родилась 8 декабря 1957 года в Москве в семье артистки и полковника ГРУ. Актерское мастерство привлекало Марину с раннего детства, после школы она поступила в Школу-студию МХАТ, а после связала свою жизнь с театром.

В 1981 году ей поступило предложение от Константина Райкина войти в состав труппы театра «Сатирикон», где она служила до 1987 года, пока не перешла в Московский театр «Шалом». В 2002 году она стала актрисой Московского художественного театра им. А. П. Чехова.

Еще работая в театре, артистка начала сниматься в кино. Она впервые сыграла в эпизодической роли в историческом фильме Сергея Герасимова «Юность Петра». Затем последовали съемки в картинах «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Дом с привидениями» (1981), «Ширли-Мырли» (1995), «Свадьба» (2000), «В движении» (2002) и многие другие.

Последней работой Марины Голуб в кино стала роль в новогодней комедии «Друзья друзей».

Заслуженная артистка России трагически погибла 9 октября 2012 года в автокатастрофе. В автомобиль Hyundai, в котором актриса возвращалась домой, на полном ходу врезался Cadillac, промчавшийся на красный свет. Марина Голуб и ее водитель скончались на месте, а виновник ДТП скрылся. Позже его задержали и приговорили к 6,5 годам тюрьмы.

На церемонии прощания с актрисой певица Алла Пугачева сказала, что Марина Голуб ушла из жизни «красавицей, влюбленной в жизнь».

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 288-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 288-й день
«Пропагандистская провокация». Минздрав опроверг данные ООН о ВИЧ в России
В Минздраве сочли «провокацией» включение России в пятерку стран по распространению ВИЧ
«Это не какой-то союз». Как западные санкции не дают Узбекистану получить газ из России
Узбекистан отказался вступать в «тройственный газовый союз» с Россией и Казахстаном
В Кремле заявили, что 2022 год войдет в историю как год начала спецоперации РФ на Украине
Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Bloomberg: представители Турции обсудят с делегацией РФ скидку на газ более чем в 25%
Захарова назвала заявление Меркель о Минских соглашениях «заявкой на трибунал»
Новости
Шевцова: Минобороны России установило 60-процентную надбавку мобилизованным гражданам
Постпред Польши при ЕС: новый пакет санкций против РФ может быть принят 9 декабря
Кантри-певец Питер Купер умер от травмы головы
В Тобольске осудят воспитательницу детсада, по вине которой погиб двухлетний ребенок
Нидерланды могут ограничить экспорт оборудования для микросхем в Китай
Евродепутат де Граф назвал санкции Евросоюза «самоубийством Запада»
Футболист «Реала» Азар хотел бы поменяться местами с президентом США Байденом
Все новости
Зеленский считает, что конфликт на Украине закончится в следующем году
Путин ранее заявил, что спецоперация — это «длительный процесс»
«Есть только одна женщина, которую я люблю, остальных я просто хочу»: главные разводы 2022 года
Шесть известных пар, которые развелись в этом году
Тест: сможете ли вы возбудить и довести партнера до оргазма?
Узнайте, имитируют ли мужчины оргазм и как понять, что партнер сгорает от желания
«Самый серьезный ущерб здоровью». В России растет заболеваемость гриппом H1N1
Попова заявила, что в Россию пришел самый опасный вариант гриппа
Маск потерял первое место в списке Forbes и сразу же вернул. И так несколько раз
Илон Маск вернул первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes
«Угроза нарастает, чего греха таить». Путин поговорил с СПЧ о ядерной войне и спецоперации
Путин заявил, что Россия не будет «размахивать ядерным оружием, как бритвой»
От строителя до рок-звезды: Роме Зверю — 45
Time назвал Зеленского человеком года. Он встал в ряд с Байденом и Путиным
Владимир Зеленский стал человеком года по версии журнала Time
Глава Союза десантников Урала выехал в зону спецоперации с подпиской о невыезде
Он не пришел на заседание суда по своему делу
«Скоро у России не будет безопасных зон». В Киеве заявили о способности атаковать объекты в Сибири
Financial Times: на Украине угрожают нанести удары по российским объектам в Сибири
В Белоруссии введут смертную казнь за госизмену
В Белоруссии в первом чтении приняли законопроект о расстреле за госизмену
В поисках эффективности: как нацпроект по повышению производительности труда помогает производителям бытовой техники
До 90% бытовой электроники производится внутри РФ
Дали больше свободы: в КНР ослаблены ограничения против COVID-19
В Китае решили ослабить ограничительные меры против коронавируса по всей стране

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+