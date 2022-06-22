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Наталье Варлей — 75

22 июня свое 75-летие отмечает советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей.

Она появилась на свет в Румынии в семье капитана дальнего плавания в 1947 году. Детство будущая актриса провела в Мурманске, затем переехала в Москву. В 1965 году окончила акробатическое отделение Училища циркового и эстрадного искусства, а в 1971 году – Московское театральное училище имени Бориса Щукина.

С 1965 по 1967 год Варлей работала в цирке эквилибристкой. А в 1966 году, еще до окончания учебы в театральном училище, она стала всесоюзной любимицей, сыграв роль «красавицы, спортсменки и комсомолки Нины» в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика».

Варлей также снялась в первом советском ужастике – она сыграла Панночку в киноленте «Вий». Всего фильмография актрисы насчитывает более 60 картин.

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