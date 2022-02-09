Британской актрисе Роуз Лесли исполнилось 35 лет. Она известна по сериалу «Игра престолов» — Роуз сыграла одичалую Игритт. По сюжету, ее героиня и бастард Джон Сноу влюбились друг в друга. Роль Сноу исполнил британский актер Кит Харингтон. Он и Роуз впервые познакомились во время съемок сериала, романтика на экране переросла в отношения в реальной жизни. Пара в браке уже несколько лет, в прошлом году у них родился сын.

Кроме «Игры престолов», Роуз запомнилась зрителю по роли горничной Гвен Доусон в телесериале «Аббатство Даунтон». Среди других заметных работ — главные роли в фильме «Последний охотник на ведьм» и сериале «Хорошая борьба».