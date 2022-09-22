В Ярославле прощаются с погибшим в ДТП актером Сергеем Пускепалисом
22 сентября в Ярославле прощаются с погибшим в ДТП актером и художественным руководителем Театра имени Волкова Сергеем Пускепалисом.
Траурная церемония проходит в его театре. Проводить заслуженного артиста в последний путь пришли сотни людей — родственники, друзья, коллеги и многочисленные поклонники.
После гражданской панихиды состоится отпевание в Казанском монастыре Ярославля.
Актер, сыгравший более 60 киноролей, погиб во вторник в ДТП, доставляя груз для Донбасса. Ему было 56 лет.
«Весь город находится в большой трагедии. Это невосполнимая утрата не только для Ярославля, но для театрального мира России и за пределами страны. Человек яркий, честный, правильный, живущий по совести, живущий по правде», сказал первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ им. А. П Чехова Айрат Тухватуллин.
На прощании также заметили актеров Андрея Мерзликина и Алексея Дмитриева.
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