Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Жена Малкина выразила сожаление из-за вылета команд Овечкина и... 23:25
Вирусолог предупредил о новой смертоносной пандемии 23:21
В Минобороны сообщили о размещении ВСУ склада боеприпасов... 23:21
Посол России указал на заинтересованность США в очаге... 23:08
Правительство РФ временно вводит лицензирование экспорта свинца и его... 23:06
Защитник «Локомотива» Тикнизян признался, что после неудач обращался... 23:02
Прокурор МУС Хан заявил, что на Украину скоро отправятся более... 22:57
Глава АНГ Стюарт: США переживают худший энергетический кризис... 22:50
Журналист Кэмпбелл о вылете «Вашингтона»: могут сосредоточиться... 22:44
В США 9 человек пострадали и двое погибли из-за стрельбы... 22:40
Фото

Умер певец Ренат Ибрагимов

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов умер от «внезапной остановки сердца», как рассказал его директор Александр Яковлев. Артисту было 74 года.

Он родился во Львове, пел в Татарском театре оперы и балета, где исполнял ведущие партии знаменитых опер «Фауст», «Евгений Онегин», «Князь Игорь». Всесоюзную известность Ибрагимов получил после победы на сочинском конкурсе песни «Красная гвоздика». Также снимался в кино. Самым известным фильмом с его участием стала картина «Итальянский контракт» 1993 года.

«Ренат очень многое сделал для того, чтобы озвучить нашу эпоху, события в жизни нашего народа. <…> Очень жалко, что уходят из жизни наши последние великие исполнители советской, российской песни, классической песни», — сказал по этому поводу народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 80-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 80-й день
«Гостевой дом для террористов». Народ Турции не хочет видеть в НАТО шведов и финнов
Чавушоглу: жители Турции просят заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО
«Исторически входили в состав Российской Империи». Что ждет восток и юг Украины
Депутат Госдумы Шеремет считает «неизбежным» воссоединение юга Украины с Россией
Посол Антонов: США хотят запретить использование российских «Сарматов» и «Посейдонов»
Медведев: России плевать на непризнание G7 изменившихся границ Украины
В США 9 человек пострадали и двое погибли из-за стрельбы в супермаркете
Общественник Ионов: «компетентные» органы получат обращение о признании Собчак иноагентом до конца мая
Новости
Жена Малкина выразила сожаление из-за вылета команд Овечкина и Капризова из Кубка Стэнли
Вирусолог предупредил о новой смертоносной пандемии
В Минобороны сообщили о размещении ВСУ склада боеприпасов в школе поселка Нью-Йорк
Посол России указал на заинтересованность США в очаге нестабильности в Европе
Правительство РФ временно вводит лицензирование экспорта свинца и его лома
Защитник «Локомотива» Тикнизян признался, что после неудач обращался к психологу
Прокурор МУС Хан заявил, что на Украину скоро отправятся более 40 следователей
Все новости
«Разговор был прямым и прямолинейным». Путин пообещал Ниинисте, что Финляндии ничего не угрожает
Путин и Ниинисте обсудили планы Финляндии о вступлении страны в НАТО
«Выполняйте требования или самолет взорвется». Как советские заключенные угнали Ту-154
Cбежавшие из СССР уголовники вместо свободы оказались в пакистанской тюрьме
Почему важно отремонтировать ваш автомобиль именно сейчас
Автосервисы прогнозируют резкий рост цен на ремонт автомобилей к осени 2022 года
Вонючие и приставучие: кому не дают шанса при флирте
Психологи выяснили, что приводит к провалу при флирте
«Украина рассчитывает на иностранную помощь». Зачем Киев штурмует крошечный остров в Черном море
В чем военная ценность острова Змеиный для России и Украины
«Угроза для правительства»: болгары вышли на протест против помощи Украине
В РАН объяснили, почему жители Болгарии против военной поддержки Киева
Мир постапокалипсиса: как выглядят бомбоубежища в разных странах
«Единственная возможность». Шольц объяснил, при каких условиях с России снимут санкции
Шольц заявил, что антироссийские санкции будут сняты только при мирном соглашении с Киевом
«Школьник в папином костюме»: эволюция стиля Марка Цукерберга
Стилист Куниловская объяснила, почему для публичных выступлений Цукерберг выбирает серую одежду
«Он был настоящим, истинным демократом». В возрасте 58 лет умер правозащитник Андрей Бабушкин
Председатель комиссии СПЧ Андрей Бабушкин умер после приступа в метро
Биткоин рухнул, но поднялся. Что делать с криптой при резких скачках
Глава ассоциации блокчейна Припачкин посоветовал не избавляться от биткоина
«Если я умру раньше времени»: как Татьяна Снежина предрекла свою гибель
50 лет назад родилась автор песни «Позови меня с собой» Татьяна Снежина
Вместо ботокса: косметологи о том, как выбрать омолаживающий крем
Врачи-дерматовенерологи предупредили о малой эффективности недорогих антивозрастных кремов

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+