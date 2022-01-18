Советская Эдит Пиаф: Тамаре Гвердцители — 60

Выдающаяся певица родом из Грузии начала гастролировать по СССР еще с девяти лет. К тому моменту она уже умела играть на фортепиано и выделялась своим вокалом. Гвердцители исполняла песни на четырех языках: грузинском, русском, армянском и украинском.

Творчество певицы полюбили не только на родине, но и за рубежом, она выступала в Париже, Нью-Йорке, Канаде. Несколько лет Гвердцители прожила в США и во Франции. В конце 90-х годов певица вернулась, сейчас живет в Москве.

В России она продолжила давать концерты и записывать новые песни, выступала на сцене дуэтом с другими знаменитыми российскими музыкантами: группой «Би-2», Стасом Михайловым, Олегом Газмановым. Награждена званием народной артистки России.

Жизнь и карьера певицы — в фоторепортаже «Газеты.Ru»