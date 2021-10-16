Умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский

На 85-м году жизни скончался народный артист России Борис Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский. Об этом сообщается на сайте театра «Ромэн», в котором служил актер. Причина смерти артиста не называется.

Борис Мордухаев родился 2 января 1937 года в Ташкенте. Его родители были известными артистами. После школы поступил в Ташкентский театральный институт, а в дальнейшем отправился в Москву, в театр «Ромэн».

Борис Ташкентский известен также по работе в кино. Самые известные его картины — «Будулай, которого не ждут», «Мой остров синий», «Верный друг Санчо».