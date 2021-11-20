Умер Валерий Гаркалин

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни.

Последние месяцы он боролся с коронавирусом. Артиста госпитализировали в Коммунарку в начале октября с сильным поражением легких, тогда же он попал в реанимацию, откуда уже не вышел. Состояние Гаркалина медики оценивали как тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ. На этой неделе представитель актера заявляла о медленной положительной динамике и отсутствии ухудшений. Не стало Гаркалина в результате осложнений, вызванных COVID-19, болезнь протекала на фоне хронических проблем с сердцем.

Гаркалин исполнил свыше 85 ролей в кино, впервые — в 1977 году, и на протяжении всей карьеры играл в театре. Наибольшую известность ему принесли роли в таких картинах, как «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Бедная Саша» и «Аленький цветочек». Гаркалин удостоен званий Заслуженного и Народного артиста России.