Тарковский, тюрьма, потеря зрения: умерла Валентина Малявина

В возрасте 80 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Валентина Малявина — ее не стало еще 30 октября, однако обнародована эта информация была лишь 10 ноября. О причинах смерти актрисы не сообщается, но, согласно ее бывшему мужу Александру Збруеву, последние годы Малявина провела в специализированном доме престарелых.

Артистка известна по ролям в фильмах «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Урок литературы», «Король-олень» и других. Кроме того, она являлась звездой Театра им. Вахтангова и «Ленкома».

В 1983 — 1988 гг. Малявина сидела в тюрьме: ее признали виновной в убийстве гражданского мужа Станислава Жданько, сама актриса опровергала причастность к произошедшему. После выхода на свободу она вернулась к работе. В 2001 году Малявина в результате полученной травмы потеряла зрение.