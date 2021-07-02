Покупай российское: ЦБ поднимет привлекательность госдолга РФ для иностранцев

Планы по займам через ОФЗ на первый и второй кварталы Минфин определял в размере 1 трлн руб., и хотя полностью выполнить ни тот, ни другой не удалось (ведомство разместило ценных бумаг на 774,4 и 849,8 млрд. руб. соответственно) даже достигнутый суммарный результат в 1,62 трлн рублей ведомству удалось обеспечить благодаря госбанкам, выкупившим эти бумаги. А доля нерезидентов в ОФЗ, по данным ЦБ на 1 июня, составила только 19,5%, хотя на начало года она была заметно выше — 23,3%.

«В докризисном 2019 году бал на первичном рынке ОФЗ правили нерезиденты: 69% номинального прироста рынка ОФЗ было выкуплено в 2019 г. иностранными инвесторами, — вспоминает в беседе с «Газетой.Ru» аналитик ГК «Финам» Алексей Ковалев. — Но текущий кризис — общемировой, всем плохо, поэтому вполне логично, что выход из него осуществляется с опорой на внутренние силы».

Еще год назад аукционы по размещению новых ОФЗ периодически проваливались, так как инвесторов не устраивала низкая доходность, доходившая до 4% годовых, и спроса на новые размещения госдолга не было — тогда на помощь и призвали госбанки. Но их возможности тоже не безграничны, на что еще в середине апреля намекнул глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Есть некие там обстоятельства, которые могут повлиять на размер новых вложений <…>, но в целом, да. В целом мы заинтересованы и будем внимательно следить за рынком и, по мере наших возможностей и потребностей, будем инвестировать», — заявил он в интервью «России 24» по поводу дальнейших покупок ОФЗ.

«Так устроены все программы количественного смягчения: ЦБ дает банкам дешевые деньги, а те вкладывают их в госбумаги и поддерживают бюджет», — сказал в разговоре с «Газетой.Ru» главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Ключевая ставка подстегнет интерес

Однако в нынешних экономических условиях ситуация может измениться. Вслед за ключевой ставкой, которую Банк России явно намерен повышать и дальше (ближайшее заседание состоится 23 июля — регулятор может поднять ключевую ставку на 0,25-1 п.п.) доходности по бумагам продолжат расти, и это может вновь привлечь нерезидентов на российский рынок.

«Последний отчет об инфляции говорит о том, что за 2021 год этот показатель может составить 6,5-7%. А это означает высокую вероятность повышения ключевой ставки до 7%. В этом случае, конечно же доходности ОФЗ будут выше текущих по всей кривой», — заявил «Газете.Ru» трейдер по облигациям «Фридом Финанс» Александр Жуляев.

«Доходности по ОФЗ будут близки к ключевой ставке, то есть пока в районе 6% с учетом ожидаемого повышения ставки в июле», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.

Таким образом, появляется отличная возможность для проведения нерезидентами операций carry trade, считает эксперт. Так называют операции, в процессе которых инвестор занимает деньги в стране с низкой ставкой рефинансирования и инвестирует их в госбумаги стран, где ставка высока.

Помешать покупкам зарубежных инвесторов могут разве что санкции и ухудшение внешнеполитической обстановки. «Объём покупок нерезидентами в последние месяцы был достаточно скромен, а после вступления в силу новых санкций США он может даже уменьшиться», — выразил мнение в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

По его мнению, актуальные прогнозы по большей части уже заложены в котировки. Аналитик уверен, что дальнейший рост доходностей будет зависеть от комментариев Банка России на опорном заседании 23 июля. Наибольшие риски сосредоточены на отрезке кривой ОФЗ от 1 до 4 лет, и в случае сохранения темпов роста инфляции доходности в этом сегменте могут вырасти ещё на 35-55 б.п.

«Остановить зарубежных инвесторов могут и риски девальвации рубля, которые уменьшат валютную доходность вложений в рублевые бонды», — рассуждает Веревкин.

Также, по его словам, присутствуют и сильные внутристрановые политические риски. «В сентябре пройдут выборы в Госдуму. Если по их итогам начнутся массовые протестные выступления населения, то это приведет к обвалу курса рубля и бегству нерезидентов из рублевых активов. Поэтому вряд ли в условиях таких рисков найдется много желающих инвестировать в российский госдолг», — резюмирует эксперт.

Дружить выгодно

Ковалев также замечает, что за прошедшие почти 2 года нерезиденты вообще не укрепили свои позиции в российских суверенных евробондах, хотя вторичный рынок для них остается открытым, а Россия — достаточно крепкий заемщик с золотовалютными резервами в $600 млрд.

При этом аналитики рынка считают, что привлечь западных и частных инвесторов к покупке госбумаг, было бы выгодно для правительства и российской экономики. По мнению директора Института стратегического анализа «ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Грант Торнтон» Игоря Николаева, увеличивая выпуск ОФЗ, государство способствует росту вложений в эти беспроблемные для банков активы.

«В сложившейся ситуации нет больших рисков, но и нет большой пользы для экономики. Дефолта как в 1998-м по обязательствам Министерства финансов ждать не стоит, но и инвестиций в экономику – тоже», — сказал Николаев в разговоре с «Газетой.Ru».