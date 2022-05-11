Не только в столбик: как объяснить ребенку деление

Навыки умножения и деления необходимы детям не только на уроках математики, но и в быту, во время занятия творчеством и даже при общении с друзьями. О том, как объяснить ребенку деление в игровой форме, «Газете.Ru» рассказали педагоги — Галина Корчагина и Анастасия Козлова.

Что должен освоить ребенок сначала — умножение или деление

Некоторые родители считают, что прежде чем начать обучение делению, ребенок должен наизусть знать таблицу умножения.

Как объясняет Галина Корчагина, учитель высшей категории начальных классов московской школы №2005, сначала ребенку действительно лучше раскрыть смысл умножения. Но для этого не нужно зубрить таблицу, главное — понять принцип этого действия. Например, показать на фруктах: две вазы с двумя яблоками в каждой — это четыре яблока (то есть результат умножения 2х2).

«Умножение и деление с начала их изучения целесообразно рассматривать раздельно, поскольку главным при этом является раскрытие не взаимосвязи между ними, а конкретного смысла этих действий», — подчеркивает эксперт.

Как объяснить ребенку деление

Ребенок должен понимать, что такое делимое и делитель, а также как называется результат деления. Тест: назовите предмет из советского детства Многие советские школьники удивились бы тем вещам, которые есть у современных детей. В свою очередь... 03 мая 12:20

Галина Корчагина разъясняет: «Деление — это арифметическое действие, с помощью которого можно узнать, сколько раз одно число содержится в другом. Делимое — это число, которое делят. Делитель — это число, на которое делят. Частное — это результат деления».

Лучше всего объяснять ребенку деление в игровой форме, например, с помощью сладостей.

«Малыши вовлекаются в процесс деления с самого раннего возраста, например, когда угощают конфетами друзей, делятся игрушками в песочнице. Поэтому задача родителей заключается в том, чтобы обобщить этот детский опыт для освоения азов арифметики, дать понимание принципа деления — то есть разделения предметов на равные доли. При этом базовыми знаниями, необходимыми для освоения деления в дошкольном возрасте, является понимание, что такое целое, больше и меньше. Если с этими понятиями ребенок знаком, то можно поэтапно объяснять деление в игровой форме», — сообщает педагог.

Эксперт подчеркивает, что для начала нужно показать, что такое деление, с помощью наглядности. В этом поможет игра «Тебе и мне поровну».

1. Малыш получает 6 конфет.

2. Взрослый просит поделить конфеты на двоих так, чтобы у каждого было одинаковое количество.

3. Ребенок раскладывает конфеты по одной, пересчитывая их в обеих кучках.

После того, как конфеты поделены, юный математик еще раз пересчитывает их в каждой кучке, а затем считает, сколько сладостей всего.

В первую очередь ребенок должен освоить деление без остатка, поэтому родителям важно соблюдать определенное условие: делимое и делитель нужно выбирать с определенными пропорциями. Например, шесть конфет (делимое) можно поделить поровну между двумя и тремя людьми (делитель): по три или две конфеты соответственно. А вот проделать то же самое с пятью уже не получится. Так у ребенка формируется представление о том, что такое поровну.

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Как научить ребенка делить в игровой форме

Галина Корчагина рекомендует вместе с ребенком потренироваться вычислительным навыкам с помощью интересного упражнения «Угостим гостью».

Кукла говорит: «Здравствуйте! Меня зовут Маша. Ко мне в гости пришла подруга Катя, и я хотела ее угостить яблоком. Но у меня только одно яблоко. Что делать? Помогите мне, пожалуйста».

Итак, переходим к делению. Берем с ребенком яблоко, намечаем середину и разрезаем пополам. На сколько равных частей мы разделили яблоко? Как можно назвать каждую часть яблока? Пусть ребенок попробует сам ответить на эти вопросы.

Еще одно игровое упражнение от педагога Корчагиной — «Раздели торт на части». Маша пригласила на день рождения медведя и двух волков. Пусть сын или дочь поможет ей поделить торт между друзьями — для этого нужно научиться делить круг на четыре равные части. Ребенок должен ответить на следующие вопросы. Как отучить ребенка сосать палец: советы педиатра и стоматолога Большинство детей имеют привычку сосать пальцы – это связано с сосательным рефлексом и стремлением... 05 мая 11:00

На сколько гостей нужно поделить торт? Ответ: на четыре. Какими должны быть части? Ответ: равными, одинаковыми. На сколько частей мы уже умеем делить круг (на примере яблока)? Ответ: на два. Сколько частей получилось? Ответ: два. Как называется каждая часть? Ответ: половина или одна вторая. Что больше: целый круг или его часть? Ответ: целый круг. Что меньше: часть круга или целый круг? Ответ: часть круга. Как получить четыре равные части? Ответ: надо каждую половину разрезать еще раз пополам. Сколько частей получилось? Ответ: четыре. Как можно назвать каждую часть? Ответ: одна четвертая.

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Как правильно научить ребенка делению в столбик

Анастасия Козлова, преподаватель математики и геометрии онлайн-школы «Синергия», предупреждает: приступать к делению в столбик нужно в том случае, если ребенок уже усвоил таблицу умножения.

Алгоритм деления в столбик лучше разбирать на простом примере, поэтому рассмотрим деление на однозначное число.

Решим пример: 288:4. Эксперт Козлова объясняет принцип деления по пунктам.

1. Сначала нужно определить неполное делимое. Это такая часть числа 288, которая сможет поделиться на 4. В нашем случае это 28. 28 делим на 4. Сколько целых получится? Записываем 7 в частное.

2. Затем нужно умножить полученный результат (то есть 7) на делитель и вычесть его из неполного делимого. 7 x 4=28. Значит, из 28 вычитаем 28. Получаем 0.

3. После этого сносим следующую цифру 8. Повторяем действия: 8 делим на 4. Записываем двойку в частное к семерке, и получаем результат деления: 72.

Педагог уточняет: «При делении ребенок обязательно должен комментировать все свои действия вслух. Так он быстрее усвоит навык».

Деление двузначных чисел на однозначные

Учитель Галина Корчагина рассказала об интересном способе деления, для которого также необходимо знать таблицу умножения.

Алгоритм деления:

1. Заменяем число суммой слагаемых.

2. Делим каждое слагаемое на число.

3. Складываем результаты.

Решим пример: 75:5.

Нужно представить число 75 в виде суммы слагаемых, каждое из которых делится на 5.

Вариант 1. 75:5 = (25+50):5 = 25:5+50:5 = 5+10 = 15

Вариант 2. 75:5 = (45+30):5 = 45:5+30:5 = 9+6 = 15