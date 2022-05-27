Не только в книгах и кино: кто и как сейчас заражается чумой, проказой и сибирской язвой

В мире регулярно появляются новые заболевания, но при этом те, о которых мы знаем исключительно из фильмов или книг, никуда не исчезают. Врач высшей категории, невролог, медицинский эксперт биофармацевтической компании «Нанолек» Юлия Минина рассказала «Газете.Ru» о трех опасных и сегодня болезнях: чуме, проказе и сибирской язве. А филолог и корреспондент издания вспомнила произведения, где описаны эти недуги.

Чума

Название этой болезни давно стало нарицательным — «как чумы» боялись чего-то очень страшного, чуму «на оба ваших дома» призывал на головы семей Монтекки и Капулетти раненый Меркуцио (кстати, есть мнение, что в первой редакции пьесы он говорил про сифилис, но потом Шекспир выбрал более опасное заболевание), коричневой чумой называли в ХХ веке фашизм.

Сейчас мы больше шутим про маски чумного доктора, чем действительно боимся чумы. Но, по словам Юлии Мининой, это заболевание сохраняет свою актуальность и в наши дни.

«Лидерами по распространению заболевания являются Мадагаскар, Демократическая Республика Конго и Перу. Например, в 2017 году был зарегистрирован 681 случай чумы, в 2018 — 243. В России в прошлом веке наибольшая эпидемическая активность была отмечена в 1900–1938 годы, единичные случаи заражения имели место в 1947–1948, 1954, 1960, 1979 годах. Затем на протяжении 35 лет случаев заболевания людей на территории нашей страны не было, но c 2014 по 2016 год вновь зарегистрированы единичные случаи заболевания», — сообщила врач.

Как можно заразиться чумой сегодня и чем ее лечат



Минина рассказала, что основной источник инфекции — грызуны. Заразиться можно через укусы блох или при разделке тушек животных, а также от больного легочной формой человека. Плохая гигиена или серьезное заболевание: почему от человека может плохо пахнуть У неприятного запаха от тела могут быть разные причины: в одних случаях это вариант нормы... 25 мая 16:45

Она объяснила, что название «чума» происходит от древнеарабского слова «джумма» — боб (для болезни характерно увеличение лимфатических узлов, которые внешне становятся похожи на бобы). По этой причине в ряде источников болезнь называют бубонной чумой. Это не единственная форма, но самая частая.

«Инкубационный период — от нескольких часов до семи дней (в среднем — 2–4 дня). При всех формах начало внезапное, характерна выраженная интоксикация: лихорадка, озноб, резкая слабость, головная боль, ломота в теле, рвота.

В Средние века для лечения чумы проводили вскрытие бубонов, кровопускание, опасное не только для больного, но и для лекаря.

В настоящее время чуму лечат медикаментозно, выбор антибактериальных препаратов зависит от формы заболевания», — рассказала Минина.

Врач сообщила, что в наше время для профилактики применяют контроль за природными очагами чумы и вакцинацию людей, проживающих на неблагоприятных территориях или выезжающих туда, а также тех, кто рискует по роду профессии.

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Сибирская язва

Скандальную известность заболевание приобрело после того, как письма со спорами сибиреязвенной палочки получили по почте несколько сенаторов в США. Кроме того, болезнь фигурирует в книге «Дни пса» и одноименной экранизации романа с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст. Между тем заболевание встречается не только в кино и политических интригах.

Как можно заразиться сибирской язвой сегодня и чем ее лечат



«Сибирская язва — острое инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, интоксикацией и протекающее у человека с образованием специфических карбункулов (гнойников) на коже и слизистых. Ежегодно в мире заболевают более миллиона животных и около 20 000 человек в 82 странах мира.

Основным источником палочки сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные, а также мясо и шкуры, полученные при их вынужденном убое. Заразиться можно при употреблении зараженного мяса, уходе за больными животными, забое скота, при вдыхании инфицированной пыли, костной муки и даже через укусы слепней или комаров», — рассказала Минина.

Она сообщила, что для России проблема тоже актуальна.

Например, в 2016 году появились сообщения об эпидемии сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе, а в 2020 в дагестанском селе зафиксировано пять случаев заболевания сибирской язвой.

У большинства пациентов с сибирской язвой инкубационный период составляет 1–6 дней, но при легочной форме этой инфекции инкубационный период может составлять более 6 недель.

Лечение сибирской язвы — комплексное, кроме того, людям, входящим в группу риска, вводят cибиреязвенную вакцину.

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Проказа

Выражение «сторониться, как прокаженного» когда-то не было иносказательным. Больных проказой людей могли выгнать из города или подвергнуть пожизненной изоляции в специализированных лечебницах — лепрозориях.

«Оттого, что мы больны, у нас отнимают свободу. Мы слушались закона. Мы никого не обижали. А нас хотят запереть в тюрьму», — говорит главный герой рассказа Джека Лондона «Кулау-прокаженный», основанного на реальных событиях. Описание больных людей выглядит пугающе: «это были чудовища, изувеченные и обезображенные, словно их веками пытали в аду... Пальцы — у кого они еще сохранились — напоминали когти гарпий; были как неудавшиеся, забракованные слепки, которые какой-то сумасшедший бог, играя, разбил и расплющил в машине жизни».

Неслучайно прокаженный из сказки Оскара Уайльда «Мальчик-звезда» прячет лицо. «Лицо его скрывал серый холщовый капюшон, и глаза его горели в прорезях, словно угли, и, когда он увидел приближавшегося к воротам Мальчика-звезду, он загремел своей деревянной миской, и зазвонил в свой колокольчик, и крикнул ему так:

— Подай мне милостыню, или я должен буду умереть с голоду. Ибо они изгнали меня из города, и нет никого, кто бы сжалился надо мной», — пишет Уайльд.

Как можно заразиться проказой сегодня и чем ее лечат



Больные проказой люди есть и сейчас. «Проказа (лепра, болезнь Хансена) — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями лепры. Оно поражает не только кожу и внутренние органы, но и нервную систему. Сегодня несмотря на доступность лечения, проблема заболеваемости лепрой остается актуальной для ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки. «Если оба родителя умерли от рака, не факт, что их ребенок в зоне риска» Выявление рака на ранних стадиях повышает шансы на успешное лечение. Врач-онколог, гематолог... 22 апреля 17:57

По различным данным, в мире от 3 до 12-15 млн человек больны лепрой; ежегодно диагностируется свыше 500-800 тыс. новых случаев заболевания. В 2020 году в России на учете состоят 202 больных лепрой, отмечен только один случай заражения», — привела статистику врач.

Она сообщила, что источниками лепрозной инфекции выступают больные люди, которые выделяют возбудителей с носовой слизью, слюной, грудным молоком и другими физиологическими жидкостями, частичками пораженной кожи.

Основной путь передачи — воздушно-капельный, можно заразиться, если инфекция проникнет через пораженную кожу.

Бывали случаи заражения при нанесении татуировок и укусах насекомых.

Лечение лепры проводится длительно и комплексно, методом, включающим как медикаменты, так и реабилитацию пациентов.

Надежных проверенных вакцин против болезни не существует, основные меры профилактики — раннее выявление больных и изоляция людей с активными формами.