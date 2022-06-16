Норма или патология: почему ребенок ходит на носочках

По наблюдениям российских врачей, в среднем ребенок начинает ходить в 9-15 месяцев. Первые шаги младенца – важный этап, который влияет на его дальнейшее развитие. Иногда родители замечают некоторую «странность»: детям не всегда удается делать перекат стопы c пятки на носок. Почему ребенок ходит на носочках – это норма или признак неврологической патологии? И как отучить ребенка ходить на цыпочках? Об этом «Газете.Ru» рассказали педиатр, ортопед, невролог и специалист по раннему двигательному развитию детей.

Почему ребенок начинает ходить на носочках

Когда дети начинают делать свои первые шаги, некоторые родители задаются вопросами: «Почему ребенок ходит на носочках? Ему так удобно или это признак неврологических заболеваний?» Педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Ксения Батрак объясняет:

«В большинстве случаев ходьба на цыпочках действительно считается нормой. Эта особенность проявляется у детей достаточно часто и обычно сходит на нет сама по себе. В чем может быть причина ходьбы на носочках? Дело в том, что некоторым детям так проще ходить: группы мышц у младенцев развиваются неравномерно.

Когда ребенок учится делать первые шаги, организм перераспределяет нагрузку между более сильными мышцами голеностопа и бедра и менее развитыми мышцами стопы. В этом случае привычка ходить на носочках исчезнет, как только стопа достаточно окрепнет. Как научить ребенка ползать: эффективные методики от врачей В первый год жизни у ребенка формируются важнейшие навыки, от которых зависит его дальнейшее... 21 апреля 12:31

У других малышей такая походка сохраняется, пока нервная система окончательно не скоординируется с мышцами тела. Иногда любовь к хождению на носочках бывает вызвана простым любопытством ребенка («Вот как я еще умею ходить!») или психологическими причинами. Например, малыш подсознательно хочет продемонстрировать свою важность в семье или, наоборот, стремится привлекать к себе как можно меньше внимания».

Как гипертонус мышц влияет на способ ходьбы ребенка

Как объясняет Наталья Коньшина, врач невролог-эпилептолог детской неврологической клиники «Прогноз», среди частых причин ходьбы на носочках – повышенный мышечный тонус в нижних отделах конечностей и неправильная нервная регуляция.

«Если ребенок ходит на носочках – это повод обратиться к неврологу и оценить мышечный тонус. Врач при осмотре проверит патологические рефлексы, сухожильные рефлексы, асимметрию, проверит разные изменения тонуса в зависимости от положения тела и скажет, с чем это связано.

И лучше не откладывать консультацию невролога – чем скорее начать корректировку состояния, тем меньше вероятность, что оно зафиксируется, и тем проще его можно нормализовать.

Если тонус в течение долгого времени остается высоким и ребенок при ходьбе ставит ножку на носок, это может привести даже к тому, что медикаменты и массаж уже не помогут и придется прибегнуть к терапии ботоксом либо хирургическому лечению у нейрохирургов и ортопедов», – предупреждает доктор.

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Когда ребенок перестает ходить на цыпочках

Как отмечает Антон Кустиков, травматолог, детский ортопед СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, многие дети начиняют ходить, опираясь на всю стопу.

«Сегодня в среднем этим навыком малыши овладевают в десять-двенадцать месяцев. Иногда ребенок может «пойти» чуть раньше: в шесть-восемь месяцев, или чуть позже: от двенадцати до пятнадцати месяцев.

Если ребенок начал ходить на носочках, эта привычка может сохраняться у него достаточно долго: до трех-пяти лет. Принуждение только замедлит обучение: как приучить ребенка к горшку Процесс приучения ребенка к горшку для большинства родителей выглядит непростым и длительным... 21 апреля 12:26

В этот период родителям важно понять причины происходящего и исключить вероятность сопутствующих заболеваний. Чаще всего это всего лишь определенный паттерн или модель ходьбы, с которой малыш в силу разных причин просто свыкся. Однако в отдельных случаях привычка формируется на фоне генетических нарушений. Например, на цыпочках часто ходят дети с синдромом Дауна. В этом случае борьба за правильную походку может растянуться до восьми-десяти лет, пока головной мозг не разовьется настолько, что ребенок сам сможет осознать ошибочность такого поведения».

Детский ортопед Кустиков упомянул еще об одной серьезной причине ходьбы на носочках – это укорочение ахиллова сухожилия, соединяющего пятку и икроножную мышцу.

«Определить эту аномалию развития стопы «в домашних условиях» можно с помощью простого теста. Поставьте ребенка на обе ноги (на стопы) и попросите приподнять большой палец одной из ног. Если пальчик хорошо тянется и разгибается, а свод стопы округляется – сухожилие имеет нормальную длину. Но если движения даются с трудом, причиняют боль или дискомфорт, это уже повод насторожиться.

В любом случае, если после трех – пяти лет ребенок никак не может отучиться ходить на носках, необходимо обратиться к специалистам. Как минимум, следует пройти консультацию у невролога и ортопеда-травматолога. Не лишним будет провести и ряд обследований: начать можно с УЗИ стопы», – рекомендует родителям Антон Кустиков.

Как отучить ребенка ходить на цыпочках

Что делать, если ребенок ходит на носочках? Ортопед Антон Кустиков рассказывает, можно ли отучить ребенка ходить на цыпочках:

«С медицинской точки зрения ответ будет – скорее нет, чем да. Для многих детей такая механика ходьбы становится частью процесса познания мира и овладевания «взрослыми» навыками. Поэтому никакой особой методики отучения в медицине до сих пор не выработали. Остается просто дождаться, когда эта привычка не надоест малышу. Однако если процесс затягивается, лучше обратиться к врачу и проконсультироваться».

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При этом доктор подчеркивает, что важно не столько отучить ребенка, сколько не упустить момент, когда ходьба на цыпочках перерастет из «развлечения» в сильную привычку:

«В противном случае такая походка может сохраниться у малыша и после пяти лет. При этом у ребенка будут постоянно спазмироваться икроножные мышцы, а лечение и профилактика могут растянуться на несколько лет. Полезно задействовать меры профилактики: подойдут массажи, ЛФК, физиотерапевтические процедуры.

Хорошо показала себя и профилактика комфортной обувью.

Например, многие дети часто ходят на носочках босиком, но в кроссовках или сандалиях с супинаторами начинают опираться на всю стопу».

Упражнения, которые помогут отучить ребенка ходить на цыпочках

Как говорит Игорь Новокриницкий, специалист по раннему двигательному развитию детей, автор курса раннего двигательного развития «Малышовый фитнес», до полутора-двух лет ребенок может чередовать ходьбу на носочках и с опорой на всю стопу, и это может быть вариантом нормы.

Есть ли специальные упражнения, которые помогут отучить ребенка ходить на цыпочках? Прежде чем ответить на этот вопрос, эксперт предупреждает: «Рекомендую сначала показать малыша неврологу и ортопеду, чтобы определить причины этих «носочков».

Игорь Новокриницкий объясняет, что упражнения для стоп помогут пятке ребенка опуститься на пол:

«Летом следует почаще ходить босиком по земле, песку, траве, камням.

В условиях квартиры рекомендую ходьбу по ортоковрикам, самое важное – максимально разнообразная поверхность. Кроме обычной ходьбы, советую делать на ортоковриках перекаты с пятки на носок. Также эффективен массаж стоп колючим резиновым мячиком (диаметр 6 см). И уж точно у всех дома найдется швабра. Если у нее круглая ручка, постарайтесь пару раз в день организовать ходьбу ребенка приставным шагом по этой ручке – как бы по жердочке».