«Помогла любовь к компьютерным играм»: выпускник о том, как сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов

Чтобы сдать ЕГЭ по истории на отлично, нужно выучить даты, разбираться в экономике, культуре, а еще уметь сопоставлять факты и делать выводы. Но достаточно ли этого? Надо ли играть в компьютерные игры по мотивам исторических событий, смотреть фильмы и слушать лекции профессоров в университете? Выпускник московской школы №2065 Никита Тимошкин, сдавший ЕГЭ по истории на сто баллов, поделился с «Газетой.Ru» секретами подготовки к экзамену.

Разделить подготовку на этапы

С сентября по декабрь 2021 года я занимался зубрежкой – учил все даты и исторические события по векам и пересказывал главы из книг школьному учителю. Во второй половине учебного года я стал прорешивать несколько вариантов ЕГЭ в неделю, и это не вызывало сложности – когда в голове есть вся нужная информация, процесс подготовки даже начинает нравиться – мозгу как будто приятно отвечать на вопросы, заранее зная ответ. Раз в неделю полезно подводить итоги того, что выучил за семь дней, пролистывать конспекты, перечитывать сочинения.

За две недели до экзамена я повторил материал по первым семи векам – они считаются самыми легкими в изучении истории России, и им ошибочно уделяют мало внимания при подготовке, ведь это не история СССР, в которой много дат и событий. На ЕГЭ мне как раз попалось несколько заданий по Средним векам, которые я повторил от и до за несколько дней до экзамена.

Какие методы подготовки выбрать

В ЕГЭ по истории есть задание с географическими картами, успешной сдаче которого поможет развитая фотографическая память – я пытался максимально точно запомнить города, перемещения войск на карте, а потом по памяти в точности воссоздавал карту на листе бумаги. Мозг привыкает к таким экспериментам, на самом экзамене было легко.

Как ни странно, во время подготовки помогла любовь к компьютерным играм-стратегиям, где отражены карты войн и реальных исторических событий.

В запоминании дат хорошо помогают ассоциации – например, Собор Василия Блаженного построен в честь взятия Казани, значит, при Иване Грозном в XVI веке. Также можно воспользоваться методом карточек и на одной стороне бумаги записать дату, а на другой – событие, разложить карточки перед собой одной стороной и повторять. Кстати, есть и подобные приложения для телефона с электронными карточками, по которым можно заниматься во время поездки в автобусе, перед сном или на перемене.

Интерес к предмету – залог успеха, иначе каждый раз, садясь за учебники или письменные работы, будешь находить отговорки, чтобы не готовиться к экзамену.

Как готовиться к вопросам по культуре

close 100% Архив пресс-службы ГБОУ школы №2065

«В целом проверяющим все равно»: история девушки, которая писала ЕГЭ за сестру Каждый год Рособрнадзор выявляет несколько случаев подмены учеников на ЕГЭ. Нарушителям грозит уголовная... 31 мая 11:48

Задание по культуре и искусству кажется сложным и непонятным, и практически невозможно выучить все названия картин, имена художников, архитекторов. Я выработал для себя такую методику запоминания: смотрел на строение, которое нужно запомнить, выделял для себя отличительные черты, по которым на экзамене можно будет догадаться, что на фотографии конкретное здание – форма окон, количество куполов, как выглядит крест. Например, особенности церкви Покрова на Нерли заключаются в минималистичном стиле, наличии одного купола, здание построено в середине XII века при Андрее Боголюбском. Такой мини-конспект должен быть в голове на каждый предмет искусства. Важно смотреть разные фотографии, потому что на ЕГЭ попадаются изображения с разных ракурсов, по которым нужно определить название здания.

Еще хороший лайфхак – как только выучил информацию о нескольких культурных объектах, можно найти все задания на сайте «Федерального института педагогических измерений» (ФИПИ), связанные с ними, и прорешать их.

В чем хитрость подготовки к последнему заданию

В последнем 19-м задании, используя исторические знания, в подтверждение точки зрения автора нужно привести аргументы. Сложность в том, что тема может быть связана с любым историческим периодом, а еще если в обычном задании за неверный ответ теряется один балл, то здесь — сразу три. Во время подготовки я советую выписывать причины и последствия всех событий из базы заданий ФИПИ, так как на экзамене правильно придумать причины войны или последствия казней будет просто невозможно.