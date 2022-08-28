«Била меня из-за ревности к своему любовнику»: 5 историй про обиды на мам

Детские обиды бывают почти у всех, однако некоторые из них взрослые помнят до самой старости. Собеседники «Газеты.Ru» поделились тяжелыми воспоминаниями из детства и студенчества, а семейный психолог Ольга Романив объяснила, почему в таких ситуациях испытывать злость на мать – это нормально, и рассказала, как не повторить ошибки своих родителей.

Юлия из Брянска, 42 года: «Мама запрещала видеться с отцом в то время, как отчим попрекал меня едой»

Смотрю на фото своей мамы в молодости и понимаю: какая красивая женщина! А с самооценкой была беда. Годами терпела претензии нового мужа, что он взял ее с ребенком («Да кому ты нужна – с прицепом?»)

«Прицепом» отчим называл меня. После его появления в нашей квартире моя жизнь превратилась в ад.

Это были тяжелые для нас 90-е. Увидит, как я делаю себе бутерброд, так говорит: «Опять всю колбасу сожрала?» Нужна новая куртка – «Ела бы меньше, одежду так часто покупать бы не пришлось». Мама все это слышала и молчала. Иногда давала мне кусок еды втайне от своего мужа. Наверное, чтобы он не ругался.

Однажды через двоюродную сестру я узнала, что мой родной отец торгует на рынке магнитолами и его можно увидеть. Я пришла к нему, и мы начали общаться. Ели чебуреки и шоколадные батончики, заваривали из электрочайника кофе со сливками из пакетиков. Иногда я прогуливала школу, чтобы сбегать на рынок к папе.

О моих встречах с отцом узнала мама. Наотмашь дала мне пощечину и разбила губу.

– Он предатель! Бросил нас, не подумал, как мы жить будем. И теперь ты с ним общаешься?

Сейчас с высоты прожитых лет я понимаю ее, как женщину. Но как мать – не пойму никогда! «Я почувствовала тепло от ее ладони и отдала ей все деньги»: 5 историй о походах к гадалкам Россиянки рассказали «Газете.Ru», зачем во время учебы в школе или институте они обращались... 02 августа 10:31

Угрозы матери подействовали не сразу. Когда я пришла домой с новым рюкзаком, она поняла, что я продолжаю общаться с папой, и сказала: «Собирай в этот свой новый рюкзак вещи и вали к отцу». Когда папа узнал, что я хочу к нему переехать, он напрягся и объяснил, что не сможет меня принять. Дела семейные... Я почувствовала себя никому не нужной.

По настоянию мамы я прекратила всякое общение с папой. Отчим продолжал попрекать меня едой, а маме напоминать, что взял ее с «прицепом». Когда рвалась обувь, мамин муж говорил, что в этом виновата я сама, так как ношу неаккуратно. Я вспоминала отца, но мать мне заявляла: «Зато мой муж не бросил нас, как твой отец».

Мы переехали в другой город, и я полностью потеряла связь с родным отцом. И только тогда, когда у меня появилась своя семья и ребенок, я попыталась найти его. Но было поздно – его уже не было в живых.

Елена из Санкт-Петербурга, 39 лет: «Мать подарила квартиру старшей сестре, а я осталась почти на улице»

В детстве мы со старшей сестрой Катей жили у бабушки в маленьком городке в частном доме, а мама была на заработках в Питере. Когда сестра заканчивала школу и готовилась к поступлению, мама купила однушку и перевезла нас в Санкт-Петербург. После старого дома, который десятилетиями не видел ремонта, новое жилье показалось просто сказочным.

Чтобы Катя поступила в вуз, мама взяла кредит. Меня устроили в школу рядом с домом в шестой класс. Из-за кредита на завтрак у нас часто не было даже яиц, а в школе меня стыдили за то, что мне не купили нужные тетради. Но зато мы жили в городе, а не в захолустье, где молодежь просто спивалась.

Через пять лет сестра заканчивала университет, а я через год должна была закончить школу и поступать. И тут мама (как гром среди ясного неба!) объявляет:

– Катюша беременна, будет рожать, срок уже большой.

– Теперь она будет жить с Вадиком?

– Нет, у Вадика нет своего жилья, он возвращается к себе в Томск. Катя с ним туда не поедет.

Через несколько месяцев в нашей однокомнатной квартире появился маленький Андрюша. Готовиться к школьным экзаменам? Готовиться к поступлению? В такой обстановке это было невозможно! Денег опять катастрофически не хватало – Катя ни дня в своей жизни не успела поработать, а тут еще младенец. Мы все были на плечах мамы.

Сестра каждый день утраивала истерики, орал ребенок, сломалась стиральная машина, зайти в ванную было невозможно – там постоянно что-то мыли, под ногами валялись детские вещи, батареи вечно были заняты, поэтому даже колготки я сушила на стуле, в комнате стоял отвратительный запах… Я не выдержала и попросила пожить у своего парня хотя бы на время поступления.

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Мне повезло, я поступила на бюджет. Мать выдохнула и неожиданно объявила, что устала от городской жизни и хочет уехать к бабушке, сделать ремонт в доме и, возможно, остаться там.

Когда мой молодой человек попросил меня с вещами на выход, я решила вернуться в мамину квартиру. Но сестра встретила меня с нескрываемым недовольством. Оказывается, Вадик вернулся в Питер, и теперь они вместе с сыном живут там втроем.

– Катя, это мамина квартира, я тоже здесь могу жить.

– Уже нет, мама мне ее подарила. Ты видишь, сколько здесь метров? Не будешь же ты спать на нашей с мужем кровати?

Я позвонила маме и попросила объяснить, что происходит. В ответ услышала примерно следующее: «У Кати ребенок, будет еще один. Да, я подарила эту квартиру своим внукам. Тебя никто не бросал, ты можешь приехать в бабушкин дом, я здесь делаю ремонт».

На мои возражения, что мне надо где-то жить, пока я учусь, мама отмахнулась: «Ты же сама ушла жить в другое место, а теперь вернулась и качаешь права. Поговори с Катей сама по-хорошему, договорись с ней, придумайте вместе, куда тебе положить матрас». «Школа еще не началась, а все, связанное с ней, уже бесит» Родительские чаты — зло. И счастливы те матери и отцы, которых избежала участь все время читать... 19 августа 08:03

Я не стала кланяться в ноги старшей сестре. Думаю, мы нашли бы для меня уголок, если бы я поставила перед фактом, что мне негде жить. Но Катя ждала второго ребенка, старший очень активный, а еще мужчина сестры чувствовал себя абсолютным хозяином в этой квартире. Я бы там просто не выжила. И я понимала, что осталась буквально на улице! К счастью, вопрос с жильем на первое время помогла решить бабушка моего бывшего парня, у который мы с ним жили, а потом я нашла работу.

С тех пор прошло много лет. Я осталась жить в Питере, с сестрой мы не общаемся, с мамой – редко. Сейчас с мужем выплачиваем ипотеку.

Денис из Москвы, 21 год: «Мать тайком уехала на море с новым мужем и сыном»

Когда мне было девять лет, мать вышла замуж и родила брата Данилу. Отчим у меня неплохой, сейчас с ним общаемся, но в самом начале все было крипово. Например, он решил, что обещанный матерью компьютер мне покупать не надо, вместо этого деньги лучше потратить на вещи для нового ребенка. Она согласилась.

Но больше всего мать обидела меня тем, что не взяла меня на море. Я пришел домой, а там бабушка сидит и говорит: «Твои в Анапу уехали на неделю, я тут пока поживу». А мне даже никто не сказал! Видел только, как мать типа уборку делает, вещи перекладывает, а оказалось, что это они собирались.

Потом мать сказала, что не хотела сообщать о поездке, чтобы не выслушивать «подростковые бредни» от меня. Она просто захотела отдохнуть «своей» семьей: она, муж и младший сын.

Когда вернулись, отчим купил мне путевку в лагерь и пошутил: «С олдами тебе было бы скучно, а так со сверстниками отдохнешь».

Простил, но считаю, что мать так не должна была поступать.

Татьяна из Краснодарского края, 29 лет: «Мать на эмоциях пожелала, чтобы мой будущий ребенок подавился»

Когда я пошла в пятый класс, у меня появился младший брат Сема. Мама сидела в декретном отпуске, но постоянно просила меня смотреть за малышом. Сначала просто следить, чтобы не упал из кроватки, потом нужно было переодевать и кормить.

В выходной ко мне пришла подруга и позвала поиграть. Я только начала надевать кроссовки, как ко мне подошла мать, было видно, что она не в духе.

«Я уже тесто замесила, пойду печь оладушки. Если ты уйдешь, кто за Семой будет смотреть?» – строго сказала она и вручила мне бутылочку со смесью.

Брат орал и не хотел брать соску, а я просто сидела и смотрела в одну точку и представляла, как сейчас во дворе веселятся мои друзья. На непрекращающийся вой младенца из кухни пришла мама.

– Ты не можешь нормально предложить ему соску, чтобы он ее взял? Послушай, вот когда станешь матерью, будешь кормить своего и уговаривать «Покушай! Покушай!», пусть он у тебя подавится!

Тогда эти слова не оставили никакой обиды, но я запомнила их раз и навсегда. С годами во мне зародилась обида. А после рождения собственного ребенка я поняла, насколько отвратительны эти слова.

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Лиза из Екатеринбурга, 35 лет: «Мать обвиняла меня в чувствах к ее любовнику»

Из детства у меня осталось очень много обид, но говорить о них до сих пор стыдно. Мне кажется, что таким образом я могу предать свою мать. Все узнают, какую дичь она творила, а она пристыдит меня на повышенных тонах: «Лиза, как ты могла! Разве можно рассказывать такое о матери родной? Гадина, а не дочь». Это очень в ее духе. А я буду испытывать чувство вины за раскрытие правды. Но все-таки мне надо рассказать хоть что-то – на душе станет легче. «Чтобы об этом никто не узнал, мы сожгли паспорта»: 5 историй студенток о «стыдных» поступках У многих россиян есть хотя бы одна пикантная история из студенческой жизни. Пять бывших студенток... 02 июля 14:13

Когда я была подростком, моя мама встречалась с мужчиной (назовем его Дмитрием). Он был старше мамы лет на десять, замуж ее не звал, вместе с нами не жил, зато регулярно являлся в гости. Когда я делала уроки, они сидели рядом на диване и громко целовались – мы жили в однокомнатной квартире типа студии, где скрыться можно было только в туалете. Когда он звонил в дверь, а мама бежала его встречать, я расстраивалась. Он мне мешал своим присутствием, и я говорила об этом маме. Просто мне не хотелось смотреть на эти поцелуи и обжимания. Когда Дмитрий приходил вечером, мать не отпускала меня на улицу, и я была вынуждена сидеть вместе с ними.

Тот весенний денек я никогда не забуду. Я училась в девятом классе. На 8 Марта Дмитрий подарил матери какой-то золотой кулон, раньше такие украшения были в моде. Где-то через неделю после праздника ко мне подходит мать с перекошенным от злости лицом. Со стола, на котором я делала уроки, полетели учебники. У одного из них полностью оторвалась обложка.

– Где подарок, тварь?

– Какой подарок?

– Мой кулон! Он вчера еще здесь лежал.

– Я ничего не брала!

– Тебе он нравится, да? Хочешь у меня его забрать?

– Да сдался мне твой кулон! Я ничего не брала!

– Я уже не про кулон, а про Диму. Тебе ОН нужен, да? Неравнодушна к нему?

От такого бредового заявления я потеряла дар речи.

Дальше мать начала бить меня всем, что попадало под руку, и обвинять меня в том, что мне нужен ее мужчина – вот это полулысое, не первой свежести «сокровище». Мать довела меня до состояния, когда от обиды и негодования немели руки и ноги – у меня была настоящая истерика. Мне казалось, я задохнусь!

Мать швыряла мои вещи, выворачивала сумку, высыпала из стакана ручки и карандаши. Потом подошла к шкафу пошарить по карманам и нашла свой кулон в кармане… своего же собственного пиджака. Единственное, что она произнесла: «Ладно».

На следующий день я ходила с синяками, царапинами и опухшими от слез глазами. Подобных историй было немало, но в моменты просветления мать говорила, что очень меня любит, а иногда просила прощения за свои вспышки гнева. Конечно, я простила ее. Но до сих пор не забыла, хотя очень хочется.

Кстати, спустя много лет после расставания с Дмитрием мать призналась мне, что он спрашивал у нее: «А кого ты выберешь – меня или Лизу, если вдруг возникнет такой выбор?» Я не стала уточнять, что ответила ему мама, но она добавила: «Вот какая он скотина».

«Испытывать обиду и злость на мать – это нормально»

«Идеальных людей в природе не существует – мы все не идеальны! Особенно эту фразу можно отнести к тем, кто стал родителем волею случая, а не осознанно, – уверяет семейный психолог Ольга Романив. – Именно в подобных ситуациях старший ребенок, причем вне зависимости от его возраста и пола, часто становится помехой «личному счастью».

По словам Романив, «помеха» может вызывать ревность и конкурентное чувство, как в одной из историй, либо просто мешать, поэтому ее нужно периодически устранять из своей жизни, либо просто не обращать внимание на ребенка от первого брака/отношений, используя его в быту в качестве подсобной силы.

«В одной из историй мы видим разное отношение матери к двум дочерям – любимый и нелюбимый ребенок: одному все, другому – что осталось.

На самом деле таких историй очень много, и все они об одном и том же – об отсутствии любви к собственному ребенку, неудовлетворительном исполнении родительских обязанностей.

А перед нами пять реальных историй о детских травмах, нанесенных самым близким человеком – матерью, и, конечно, о большой обиде, которая может мешать жить».

Психолог советует всем героям приведенных выше историй проработать причиненные обиды с психологом.

«Родители – это одни из самых важных людей в нашей жизни: от них зависит не только наша уверенность в себе и самооценка, но и то, какими будут наши отношения с партнером в дальнейшем, и что мы будем подразумевать под словом «любовь».

По мнению Романив, травмирующий опыт и общая недолюбленность абсолютно всех героев историй вполне может стать основной для токсичных отношений с партнером, где под любовью будет восприниматься только страдание и причинение боли. Поэтому, уверяет психолог, свои страхи, тревоги, комплексы и обиды однозначно нужно проработать.

«Вторая причина, почему нужно обратиться за помощью к профессионалу: когда-нибудь вы сами станете родителями, а это значит, что ошибок своих матерей вам не избежать. Это только кажется, что мама поступала плохо, не любила и обижала меня, но «Я такой не буду никогда!» Но в реальности травмирующий опыт и мама, которая «сидит» у вас в голове, сделают свое дело, и вы даже сами не заметите, как будете повторять ее поведение: возможно не все и не всегда, но это обязательно случится – в состоянии стресса, переживаний и так далее.

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Мы все несем черты поведения своих родителей, и это нужно очень хорошо в себе контролировать и останавливать себя от того, чтобы не повторять».

По словам Ольги Романив, контролировать себя очень сложно, тем более если родительское поведение было связано с насилием. «В одной из историй мы видим и такую ситуацию, где мама поднимала руку на дочку. Женское насилие в семье чаще всего оборачивается против детей, потому что дети – это зависимые от матери существа. Но, к сожалению, это одновременно и паттерн – некий шаблон: если с вами так вела себя мать, то в стрессовой ситуации нет никаких гарантий, что вы не поведете себя точно также со своими детьми.

В заключение могу добавить, что, столкнувшись с материнской нелюбовью, испытывать обиду, злость на мать – это нормально.

Хотя у каждого в голове тут же возникает рой мыслей, что это неправильно – это мать, самый близкий человек, какая ни есть и так далее. Эти мысли очень мешают смотреть на картину трезво: по сути, это снова «мама в нашей голове» давит на ваше чувство вины, представляя всю историю так, будто вы сами виноваты в том, что она вас игнорировала, использовала, не защищала, избивала, так как вы – плохая дочь/сын.

Но это не так! Ребенок не может быть плохим: ребенок нуждается в любви и защите самого близкого человека – матери».

Психолог Романив добавляет, что необходимо принять то, что вас не любили (как бы печально это не звучало) – это первый шаг, второй – принять то, что ваша мать не идеальна, совершила много ошибок по отношению к вам, но вы постараетесь весь этот опыт проработать и не нести его дальше своим детям. И самое главное, отмечает специалист, вы будете заводить детей осознанно, когда поймете, что вы этого действительно хотите, действительно к этому готовы, а не потому, что вам нужно срочно женить на себе кого-то или еще по какой-то непонятной причине.

«Вы будете любить своего ребенка. И тогда он никогда не станет мешать вашему личному счастью, потому что ваше счастье будет связано с вашими детьми», – заключает эксперт.