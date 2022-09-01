Сухой кашель у ребенка: как понять причины и назначить лечение

О том, стоит ли для лечения сухого кашля у ребенка использовать лекарственные средства и как облегчить состояние малыша, «Газете.Ru» рассказала Рынейская Варвара Сергеевна, врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей и подростков.

Что такое кашель и как он возникает

Появление сухого кашля у ребенка – частый повод для беспокойства родителей. Многие из них сразу же начинают искать подходящие лекарственные средства.

Но, по словам Рынейской, для начала нужно понять, что такое кашель и какие у него причины, ведь далеко не всегда речь идет об острой респираторной вирусной инфекции.

«Кашель представляет собой сложный механизм по самоочищению дыхательных путей как от инородных тел, попавших извне, так и от продуктов, которые образовались внутри – слизь, гной, кровь и т.д. Носит этот механизм рефлекторный характер и его главная задача – восстановление так называемого транспорта бронхиального секрета и проходимости дыхательных путей», – объяснила Рынейская.

Эксперт добавила, что часто кашель является одним из ведущих, а иногда и единственным симптомом острых респираторных заболеваний с локализацией в верхних (нос, носоглотка, ротоглотка) и нижних (гортань, трахея, бронхи, легкие) дыхательных путях.

«Многие родители говорят о появлении сухого кашля при острой респираторной вирусной инфекцией, если у ребенка не отходит мокрота. Но в некоторых ситуациях, даже при наличии мокроты в бронхах, кашель может быть сухим, непродуктивным, т.е. не приводить к отделению мокроты», – рассказала специалист.

Она добавила, что появление сухого кашля без отделения мокроты может быть связано и с возрастом ребенка, поскольку у детей младшего возраста мокрота более вязкая и недостаточно развиты мышцы грудной клетки.

Трудности с отделением мокроты могут быть также связаны и с причиной, вызвавшей кашель, например, бронхоспазм, сужение просвета бронха, затрудняющее ее отхождение.

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«Без осмотра ребенка, оценки его состояния, выявления возможной причины появления сухого кашля, иногда даже назначения дополнительных обследований (анализ крови клинический, рентгенограмма носоглотки или органов грудной клетки, осмотр лор-врача), недопустимо назначение каких-либо лекарственных средств для лечения сухого кашля у детей», – рассказала специалист.

Как избавиться от сухого кашля у ребенка в домашних условиях

Способы избавления от сухого кашля у ребенка зависят от того, какая причина у этого кашля. При острой респираторной вирусной инфекции верхних и нижних дыхательных путей лечение будет совсем не таким, как при попадании инородных тел в дыхательные пути, объяснила врач. Она назвала и разобрала самые частые причины сухого кашля.

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Сухой кашель по этой причине может возникать у детей, начиная с четырех месяцев жизни.

«Такой сухой кашель связан с началом активного функционирования слюнных желез, ребенок как бы давится, подкашливает. Также многие физиологи утверждают, что здоровый ребенок может кашлять до 10-15 раз в сутки, в основном, по утрам. Это объясняется скоплением слизи в гортани, которая вырабатывается при попадании в дыхательные пути загрязненного воздуха. Маленький ребенок из-за своего роста вдыхает самый загрязненный воздух, и сухой кашель у детей первых месяцев жизни является нормальной реакцией на очищения дыхательных путей», – объяснила врач.

Инфекционная причина кашля у ребенка

Такой сухой кашель у ребенка могут вызвать вирусы и бактерии, грибки и паразиты.

«Тут все зависит от самого инфекционного агента и от локализации воспалительного процесса. Даже при остром рините, проще говоря, элементарном насморке у ребенка, или аденоидите, может возникнуть сухой кашель. У детей младшего возраста в связи со строением носоглотки, возникает ретроназальный затек, то есть мокрота по задней стенке глотки.

И если отделяемого немного, за счет раздражения задней стенки глотки возникает рефлекторный сухой кашель.

А при таких заболеваниях как коклюш или паракоклюш основной причиной кашля является формирование очага возбуждения в кашлевом центре головного мозга», – рассказала врач.

Аллергическая причина кашля у ребенка

Врач уточнила, что аллергический агент может вызвать как и непродолжительный сухой кашель у ребенка, проходящий после прекращения поступления аллергена в организм и очищения слизистой от него, так и привести к развитию серьезного заболевания – аллергического трахеобронхита или даже бронхиальной астмы, которое требует длительного и сложного лечения.

Инородные предметы в дыхательных путях как причина сухого кашля у ребенка

«Понять, что причиной сухого кашля у ребенка стало наличие инородного предмета, помогают следующие симптомы: резкое начало, приступообразный характер, удушье. Маленькие дети очень любят пробовать мир «на зубок», что может привести к проглатыванию или попаданию мелких предметов в дыхательные пути», – объяснила врач.

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«В частности, речь идет про гастроэзофагальный рефлюкс, когда происходит заброс содержимого желудка с желудочным соком в пищевод, иногда и в трахею. Как следствие – раздражение слизистой оболочки, ощущение жжения, першение в горле, сухой кашель у ребенка. Чаще всего такой сухой кашель проявляется через некоторое время после еды, в горизонтальном положении», – сообщила Рынейская.

Психогенная причина кашля у ребенка

«Такой сухой кашель у ребенка возникает на фоне стресса, неврологических нарушений, в виде невротических реакций, это больше покашливание, чем кашель. Чаще всего проходит во сне или когда ребенок чем-то увлечен», – рассказала специалист.

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Как облегчить сухой кашель у ребенка

Врач напомнила, что лечение сухого кашля и назначение лекарственных средств должно происходить с пониманием основной причины, его вызвавшей. Она добавила, что нельзя исключать сочетание нескольких причин возникновения кашля. Например, инфекционно-аллергическая причина заболевания.

Специалист дала рекомендации по лечению и облегчению приступов сухого кашля у детей:

1. Организация правильного режима дня и питания ребенка при сухом кашле.

2. Обеспечение влажности и температурного режима помещения, в котором находится ребенок, проветривание, дозированные прогулки на свежем воздухе. Как правильно проводить промывание носа ребенку и выбирать раствор Промывание носа у ребенка поможет освободить носовые ходы от слизи, оно полезно для лечения и... 24 августа 08:25

3. Водно-питьевой режим (теплая вода, теплое молоко, отвары трав, при отсутствии аллергических реакций на них).

4. Ингаляции через небулайзер – возможно использование физиологического раствора соли (он же физраствор). Во время ингаляции лекарственное средств осаждается на слизистой, увлажняя ее, очищая от раздражителей: вирусов, бактерий, аллергенов.

5. Физиолечение – назначается в период выздоровления.

6. Лекарственная терапия – лекарственные средства при сухом кашле, вызванном острой респираторной вирусной инфекцией, воспалительным процессом или любыми другими причинами назначить может только специалист, исходя из причины кашля.

«Лекарственная терапия может быть этиотропной (направленной на устранение основной причины) – антибактериальной при бактериальных инфекциях, или противоаллергической. Также она может быть направлена на подавление кашлевого центра (препараты центрального действия), либо уменьшение местного раздражения (леденцы, пастилки, мед, сиропы)», – заключила врач.